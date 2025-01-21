Harry Theoharis宣佈競選聯合國旅遊組織秘書長

在宣佈參選時，Harry Theoharis先生表示：「我們將攜手讓聯合國旅遊組織繁榮發展，成為一個公平、包容且可持續的正向力量，真正代表會員國的利益，並推動整個旅遊業的積極變革。」

針對近年來影響聯合國旅遊組織（UN Tourism）工作與公信力的透明度問題及會員國間的分歧，Harry Theoharis先生將自己定位為致力於彌合分歧的橋樑，決心將聯合國旅遊組織（UN Tourism）的治理權歸還予會員國。他表示：「聯合國旅遊組織（UN Tourism）是聯合國（United Nations）旗下機構，秘書長應當優先服務會員國的利益，而非個人利益。我將確保治理機構能夠自由履行其職責，團結並賦權會員國，引領大膽政策，實現共同繁榮，並最大化我們對實現可持續發展目標（Sustainable Development Goals）的貢獻。」

Harry Theoharis先生作為秘書長的首要任務將是改革組織，確保更高的透明度與問責制。這將透過一系列倡議來實現，包括制定明確、可衡量的治理標準與指標，定期發佈報告，進行獨立審計，並啟動一個集中的、對公眾開放的平台，提供有關項目成果、財務表現及目標達成進展的實時數據。

Harry Theoharis先生的計劃及主要倡議已經獲得來自歐洲、非洲和中東地區會員國以及多邊旅遊組織的熱烈支持。上週，非洲旅遊局（African Tourism Board）正式宣布支持Harry Theoharis作為聯合國旅遊組織（UN Tourism）秘書長（Secretary-General）的候選人。Harry Theoharis與非洲的合作專注於促進投資、教育和可持續發展，同時提升非洲在全球旅遊市場的份額。隨著非洲旅遊潛力持續增長，非洲旅遊局（African Tourism Board）將Harry Theoharis視為推動該大陸在全球利益的重要人物。

本週，他將繼續在西班牙馬德里的國際旅遊貿易博覽會（FITUR）大會期間與來自其他國家的旅遊部長會面。他表示：「我期待與來自會員國的許多同僚見面，並在馬德里一起慶祝聯合國旅遊組織（UN Tourism）的50週年紀念。作為全球旅遊最佳實踐的參考標杆，西班牙作為聯合國旅遊組織（UN Tourism）的總部所在國，擁有許多資源可供全球社會分享，我期待進一步加強聯合國旅遊組織（UN Tourism）與這個總部所在成員國之間的合作。」

SOURCE Office Harry Theoharis