博時HashKey比特幣和以太幣ETF今日於港交所上市

香港2024年4月30日 /美通社/ -- 博時基金（國際）有限公司（「博時國際」）和HashKey Capital Limited（「HashKey Capital」）欣然宣佈博時HashKey比特幣ETF（3008.HK）和博時HashKey以太幣 ETF（3009.HK）（合稱為「博時Hashkey虛擬資產現貨ETF」 或「基金」）於今日開始在香港交易所（「港交所」）買賣。

兩隻ETF分別跟蹤CME CF比特幣亞太參考匯率和CME CF以太幣美元亞太參考匯率，同時創新性地引入持幣認購機制（允許投資者直接使用比特幣和以太幣認購相應ETF份額），為投資者提供合規、便捷的途徑參與到虛擬資產市場。

搶佔先機，助投資者合規、便捷地走入「幣圈」

今年以來，在美國比特幣ETF獲批熱潮下，比特幣供不應求，價格一路攀升超60%創歷史新高。而不斷攀升的資產規模也讓虛擬貨幣這一資產的交易與管理價值日益受到重視。博時HashKey虛擬資產現貨ETF的上市意味著全球投資者可以首次在亞洲時區、於受監管的環境下涉足虛擬資產世界。

多元資產配置：虛擬貨幣作為和傳統資產相關性較低的類別，以高流動性、跨市場的全球可訪問性以及為投資者提供多元化收益的能力，成為多元資產投資組合的一部分。

更合规：加密貨幣市場監管不明朗，而博時HashKey虛擬資產現貨ETF受香港證監會監管。同時，ETF資產委託給獨立于博時國際的保管人-中銀國際英國保誠信託有限公司和Hash Blockchain Limited，從而保護投資者資產。

交易便捷：博時HashKey虛擬資產現貨ETF在香港交易所上市，允許進行港幣/美元/實物交易，投資者可直接通過股票經紀帳戶輕鬆實現當日買賣，降低了操作難度和風險。

更公開：博時HashKey虛擬資產現貨ETF僅追蹤比特幣、以太幣價格（扣除基金費用）。價格、持倉、資產淨值和二級市場訊息均會公開。

更低成本：兩隻ETF能夠憑藉規模效益，同時大幅減少其他費用和基金運作成本，抵消個人投資者在購買、存儲和保險等方面的諸多成本，從而提升投資者獲得感。

另外，不同於虛擬資產期貨ETF的是，博時HashKey虛擬資產現貨ETF更貼近真實的比特幣及以太幣市場，現貨ETF與比特幣、以太幣的即時價格直接掛鉤，投資者可以根據市場變化買入或賣出虛擬資產現貨ETF份額，為投資者提供了更靈活的投資和交易策略。

為香港虛擬資產生態圈注入新活力

香港一貫是金融創新的先行者。2022年以來，香港正式開始支持Web3產業發展，並持續增強虛擬資產投資的監管。此次博時HashKey虛擬資產現貨ETF的發行，預計將進一步促進香港乃至整個亞州虛擬資產市場的發展，吸引更多全球資金的流入，激發香港虛擬資產市場的底層活力。同時，相關監管制度和技術架構也將為全球其他金融中心提供重要經驗借鑒。

關於博時基金（國際）有限公司

博時基金是中國內地首批成立的五家基金管理公司之一，也是中國目前資產管理規模最大的公募基金公司之一。

博時國際於2010 年3月4日在香港成立，是首批在港開展資管業務的中資基金公司。成立以來，博時國際緊抓全球化資產配置機遇，堅守價值投資理念，形成以穩健的固定收益投資為主，涵蓋主動權益、被動指數等全面產品線，並積極與其他國際公司建立合作夥伴關係，為全球投資者提供雙向及跨境資產管理服務。博時國際服務的客戶遍佈美國、歐洲、韓國、新加坡、香港等核心金融區域。在港耕耘12年，博時國際已經成為香港最大中資資產管理公司之一。

關於HashKey Capital

HashKey Capital是一家專注於數字資產和區塊鏈行業的機構級資產管理公司，以數字原生和全球化佈局為特色，致力於幫助傳統機構、Web3創始人和頂尖人才捕獲區塊鏈行業的高增長機遇。

作為全球最具影響力和規模最大的加密基金之一，同時也是以太幣最早期的機構投資者之一，HashKey Capital自成立以來已管理超過10億美元的資產，投資了來自基礎設施、工具、應用等多個領域的500多個項目。

憑藉對全球區塊鏈行業的深刻理解，HashKey Capital 團隊構建了一個全方位的生態系統，連接創業者、投資人、開發者、社區參與者和監管部門。

風險披露聲明：

投資涉及風險。過去的投資業績未必預視將來的表現。投資者不應只單憑本資料所載的資料決定投資。以上資料只供參考，並不構成及不應被視為對任何人作出認購或出售的要約。投資者做任何投資決定之前應詳細閱讀有關基金的有關章程及產品資料概覽，包括當中所載之產品特色及風險因素。投資者應根據本身投資經驗、投資目標、財務狀況及承擔風險程度等因素去衡量是否適合投資於該產品上。若有需要，請諮詢獨立專業建議。

博時Hashkey虛擬資產現貨ETF（「本基金」）是博時全球交易所買賣基金開放式基金型公司（「本公司」）的子基金，本公司是一家根據香港法律成立的公眾傘子開放式基金型公司，擁有可變資本的有限責任並與子基金間負債分離。本公司已在證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）註冊為開放式基金，本公司及本基金已根據《證券及期貨條例》第104條獲得證監會的授權。證監會的註冊或授權並非對本公司或本基金的推薦或認可，也不保證本公司或本基金的商業價值或其業績。這並不意味本公司或本基金適合所有投資者，亦並非意味其適合任何特定的投資者或投資者類別。

投資者務必注意投資風險，包括但不限於： 基金的投資組合可能因任何風險因素而貶值，因此閣下在基金的投資可能蒙受損失。概不保證償還本金。概不保證基金將達致其投資目標。 極端價格波動風險: 與傳統證券投資項目相比，虛擬資產及相關產品的投資項目波動性極大，其價格走勢難以預測。 保管風險: 虛擬資產的所有權及權利取決於對私鑰的安全存儲和了解。如果私鑰丟失且沒有備份，則相應的虛擬資產地址的訪問權也將丟失，並且比特幣網絡亦無法恢復。次保管人須制定補償安排，以透過第三方保險或其他允許的方式彌補客戶虛擬資產的潛在損失，但概不保證該補償安排足以保護基金的虛擬資產免受所有可能的損失。若分托管人的補償安排不足以彌補基金虛擬資產的損失，則管理人或基金均不對差額負責。 網路安全、欺詐、市場操縱及安全故障風險：虛擬資產可能面臨欺詐、盜竊、操縱或安全故障、操作或其他影響虛擬資產交易場所的問題的風險。尤其是，虛擬資產網路以及保管虛擬資產或促進虛擬資產轉帳或交易的實體容易受到各種網路攻擊。惡意行為者還可能利用虛擬資產網路代碼或結構中的缺陷，從而竊取他人持有的虛擬資產、控制區塊鏈、竊取個人身份資料或違反協定發行大量虛擬資產。上述任何情況的發生都可能對虛擬資產的價格產生負面影響，從而對基金的投資專案產生負面影響。 與虛擬資產交易平台相關的風險: 基金可能收購和出售虛擬資產的虛擬資產交易平台仍在建立中。與其他現貨虛擬資產交易場所相比，在該等虛擬資產交易平台上交易的虛擬資產之流動性可能會較低。在該等虛擬資產交易平台上，虛擬資產價格的買賣差價可能很大，基金可能會產生巨大的交易成本。倘香港證監會發出的虛擬資產交易平台牌照被撤銷╱終止或因其他原因而失效，基金可能被禁止進行交易及購買比特幣。 其他風險：新的創新風險、不可預見的風險、投機風險、網絡安全、欺詐、市場操縱及安全故障風險、交易對手方風險、監管風險、分叉風險等。



以上資料未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。

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SOURCE 博時基金（國際）有限公司