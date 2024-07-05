博時HashKey比特幣、以太幣ETF雙雙問鼎亞洲市場

香港虛擬資產ETF雙料王的冠軍之路

香港2024年7月5日 /美通社/ -- 昨日，博時 HashKey虛擬資產ETF實現歷史性突破，總資產管理規模首超1.1億美金。其中，博時HashKey 以太幣 ETF (HK.3009) 優勢明顯，自5月7日以來持倉量一直穩定在6000 個以太幣以上，持續領跑市場。緊隨其後，博時HashKey 比特幣ETF (HK.3008) 亦在昨日實現反超，管理規模突破9000萬美金，共同推動博時HashKey虛擬資產ETF總規模創歷史新高，目前穩居亞洲榜首。

自2015年起，HashKey創始團隊開始深度參與全球區塊鏈和加密生態的建設。作爲全球少數前瞻性的機構投資者，HashKey不僅在早期資助了以太坊基金會，也助力了以太坊生態在亞太地區的蓬勃發展。作爲以太坊最早的機構投資者之一，HashKey 在傳統金融合流Web3的浪潮中，積累了顯著的先發優勢。

2018年，HashKey Group旗下的HashKey Capital正式成立，秉承機構化和合規經營的理念，迅速崛起爲亞洲領先的風險投資基金。HashKey Capital堅持全球佈局戰略，推動產業資源流動和本地生態建設，爲全球區塊鏈技術的開發、產業升級和社區迭代做出了重要貢獻。在2022年行業低谷期，HashKey Capital成功募集5億美元的三期VC基金，爲Web3社區注入了全新活力。六年來，通過投資與研究的雙引擎驅動，HashKey Capital累計投資了600餘個區塊鏈項目，爲全球區塊鏈生態的繁榮發展做出了重要貢獻。

HashKey Capital作爲加密世界與傳統金融的橋樑，也不斷爲Web3行業的合規化樹立新標杆。2022年，HashKey Capital Limited完成了香港Type 9資管虛擬資產牌照的升級，2023年HashKey Capital Singapore Pte. Ltd.則是在新加坡獲得Capital Markets Services資管牌照，今年HashKey Capital Limited又先後獲得香港Type 9資管零售牌照升級和Type 4投資顧問牌照，同時面向專業投資人和散戶投資者，提供虛擬資產管理及諮詢服務。如未來獲得監管機構批准，HashKey Capital計劃擴展其業務線，向合格投資人推介和分銷虛擬資產相關的私募基金及衍生工具。

在二級市場產品佈局上，2023年9月，HashKey Capital推出了首支主動管理的虛擬資產流動性基金，標誌着其在Web3資產管理領域的產品版圖正在逐步浮出水面；2024年1月，HashKey Capital 聯合全球指數行業的領導者之一的富時羅素髮布三大指數，追蹤全球數字資產；2024年4月，HashKey Capital與博時國際強強聯手，推出博時HashKey 比特幣 ETF (HK.3008) 和以太幣 ETF (HK.3009) ，並在港交所成功上市，將虛擬資產推向了主流金融市場舞臺。

虛擬資產現貨ETF的成功，離不開爲其持續賦能的生態體系。 經過六年的不懈努力，HashKey Capital在持續推動區塊鏈技術和虛擬資產走向大規模應用和主流市場的過程中，也與傳統金融機構、主權基金、互聯網企業、知名家辦、加密原生投資人等投資人網絡建立了深厚的戰略合作關係。通過對投資人需求的深刻洞察和對Web3行業的前沿認知，博時HashKey虛擬資產ETF在早期競爭激烈的市場中不僅站穩了腳跟，更實現了資產管理規模的穩步增長。隨着合作的不斷深化和市場的持續發展，博時HashKey 虛擬資產ETF將能夠爲投資者創造更多的價值，並在全球虛擬資產領域中發揮更加重要的作用。

在博時HashKey ETF的生態架構中，博時國際和HashKey Group旗下的HashKey Exchange作爲兩大支柱性合作伙伴，共同推動了ETF的產品落地與市場擴展。博時國際作爲資深的公募基金管理機構，爲傳統投資者接觸虛擬資產提供了入口和渠道。另一方面，HashKey Exchange，作爲香港首家合規虛擬資產交易平臺，爲博時HashKey虛擬資產 ETF的交易執行和流動性提供了堅實的基礎設施。

除此之外，虛擬資產ETF的蓬勃發展，同樣得益於監管機構和行業領袖的積極參與推動。香港交易所（HKEX）、證券及期貨事務監察委員會（SFC）、香港立法會議員邱達根議員和吳傑莊等，爲虛擬資產ETF行業的合規發展提供了寶貴的指導和建議。

放眼未來，HashKey Capital將持續推動金融創新，促進Web3領域的合規發展，爲投資者提供更多樣化的投資選擇，並助力Web3生態系統進一步融入主流金融市場，實現更廣泛的應用和認可。

關於 HashKey Capital

HashKey Capital 作爲一傢俱有全球影響力的加密資產管理公司，在數字資產和區塊鏈領域處於領先地位，致力於協同機構、創始人和人才共同推動區塊鏈行業的長遠發展。

作爲最大的加密貨幣基金之一和以太坊最早的投資者之一，HashKey Capital 自成立以來，總資產管理規模已超 10 億美元。憑藉其出色的專業知識和深入的市場洞見，HashKey Capital 如今管理着旗下多元化的投資組合，其中包括 600 多個頭部項目，涵蓋機構服務、基礎設施、數據、人工智能、消費服務/科技等多個領域。

除此之外，HashKey Capital 亦成功發行了一系列的二級基金產品，其中包括一支主動管理基金，三支與FTSE Russell合作的虛擬資產指數，以及在香港證券交易所（HKEX）上市的博時HashKey 比特幣（3008.HK）和以太幣（3009.HK）現貨 ETF。

憑藉對區塊鏈生態系統的深刻理解，HashKey Capital 成功構建了一個強大的生態網絡，將創始人、投資者、開發者和監管機構緊密連接在一起。

SOURCE HashKey Capital