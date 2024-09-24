HC 2024華為全新升級星河AI園區網絡，躍升企業數智生產力

華為星河AI園區網絡解決方案，實現園區網絡三個體驗再升級：

無線體驗升級，通過X-wireless技術集打造業界最強性能Wi-Fi 7產品和解決方案，結合多速率接入交換機，在性能體驗、移動漫遊、物聯融合三個場景全面提升，網速更快、實時溝通更高效；

應用體驗升級，針對企業中重要的辦公應用和用戶，獨家X-Scheduler智能調度引擎，可以保障萬人同時開會不卡頓，CXO等VIP用戶體驗不受損；

運維體驗升級，業界首個園區數字地圖，結合NetMaster，通過自然語言交互，實現問題快速分析，輕鬆實現一人運維萬人園區網絡。數字地圖利用潮汐算法和智能推薦節能策略，幫助客戶降低30%能耗。

除此之外，華為星河AI園區網絡解決方案還提供端到端的安全保障：無線空口側創新研發Wi-Fi密盾技術，從根源上避免空口報文的竊聽；有線側擁有從交換機到AP的全鏈路MACsec能力，做到數據出櫃即安全，保障園區數據的安全傳輸。

論壇上，來自不同領域的客戶和夥伴分享了實踐案例，為千行萬業數智化轉型提供寶貴經驗。Dell'Oro研究總監Sian Morgan分享了下一代園區網絡的趨勢研究。開羅大學攜手華為打造高品質萬兆園區網絡，改善校區無線網絡覆蓋，樹立智慧校園新標杆。高品質Wi-Fi 7園區網絡解決方案，輕鬆應對萬人規模無線併發的用網需求，以一流信息服務支撐北京大學「雙一流」建設。中國一汽攜手華為共建高品質智能製造網絡，構建「上通下達」的網絡連接，使能智能工廠。賽柏特與華為成立創新實驗室，在分支園區網絡領域研究AI網絡優化、5G和物聯網等，持續為客戶帶來高效的網絡服務。

面向未來，華為堅信星河AI園區網絡解決方案將成為全球企業數智化轉型的最優選擇，共贏行業數智化紅利。

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SOURCE Huawei