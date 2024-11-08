HCLTech將加速塔斯曼區議會的數字化轉型

新西蘭奧克蘭和印度諾伊達2024年11月8日 /美通社/ -- 全球領先的技術公司HCLTech被新西蘭塔斯曼區議會 (Tasman District Council) 選中，為塔斯曼區的員工和居民提供當代數字化用戶體驗。

HCLTech將利用Microsoft Dynamics 365將塔斯曼區議會遷移到一個先進的數字化系統，該系統將推動在議會58000名居民和員工之間進行更有意義的互動。

新的數字化系統將利用生成式人工智能 (GenAI) 和自動化技術，確保服務請求和申請提交等客戶流程更加快捷和順暢。

塔斯曼區議會首席執行官Leonie Rae表示：「我們的目標很簡單：如果我們想要滿足不斷發展的社區的現有和未來需求，就必須改變我們的做事方式。轉向現代數字化平台將提高我們的工作效率，為員工提供支持，並改善服務水平，同時增加我們與社區之間的交流與合作機會。我們立志要成為新西蘭地方政府數字化轉型的領導者，我們相信HCLTech是幫助我們實現這一目標的理想合作夥伴。」

HCLTech執行副總裁兼澳大利亞和新西蘭地區經理Sonia Eland表示：「塔斯曼區議會的目標非常明確，即建立一個足夠靈活且可擴展的數字化基礎，以滿足其當前和未來的需求。憑借在部署變革性數字解決方案方面的深厚專業知識，我們很高興能助力塔斯曼區議會實現其遠大目標。此次合作將使居民能夠隨時隨地以合適的方式與議會進行互動。」

自1999年起，HCLTech便一直在新西蘭開展業務，圍繞數字化、工程和雲，為眾多垂直行業提供行業領先的能力。

關於HCLTech

HCLTech是一家全球性的技術公司，在59個國家擁有超過21.8萬名員工。該公司圍繞數字化、工程、雲和人工智能，通過豐富的技術服務和產品組合，提供行業領先的能力。該公司與各大垂直行業內的客戶合作，為金融服務、製造業、生命科學和醫療保健、技術和服務、電信和媒體、零售和包裝消費品、公共服務等行業提供解決方案。在截至2024年9月的12個月內，公司的合併營收總額為137億美元。如需瞭解該公司如何為您的發展提供強大動力，請訪問hcltech.com。

SOURCE HCLTech