HCLTech全球網絡彈性調查：81%的安全領導者預計未來12個月將遭遇網絡攻擊

紐約和印度諾伊達2024年11月12日 /美通社/ -- 全球領先的技術公司HCLTech最近發佈了《2024-25年全球網絡彈性調查報告》（The Global Cyber Resilience Study 2024-25），詳細闡述了旨在加強網絡安全就緒度和網絡彈性的戰略重點。該報告彙集了北美洲、歐洲、澳大利亞和新西蘭1500多名不同行業領導者的觀點。

報告顯示，81%的安全領導者預計其組織將在未來12個月內遭受網絡攻擊，而只有48%的安全領導者認為他們可以防範這一威脅。54%的安全領導者認為AI生成的攻擊是最大的安全風險。76%的安全領導者在網絡攻擊後全面恢復業務上面臨高到中等程度的挑戰。

HCLTech數字基礎服務部總裁Jagadeshwar Gattu表示：「要為現代組織構建堅實的數字化基礎，就必須具備強大的網絡攻擊防範、響應和恢復能力。隨著AI驅動的威脅不斷增加，恢復工作變得越來越複雜，因此，採取以加強全方位恢復能力為中心的戰略至關重要。這包括投資網絡彈性解決方案、零信任控制和AI輔助的自動化技術，以及通過基於平台的方法來簡化安全工具。憑借超過26年的深厚積累，我們相信我們的解決方案將幫助企業在管理網絡風險和應對成本壓力之間取得更好的平衡，最終提高運營效率。」

北美洲報告的攻擊發生率最高，64%的受訪安全領導者表示其組織已成為攻擊目標，其次是歐洲（57%）和澳大利亞-新西蘭地區（51%）。為了應對這些不斷增加的威脅，63%的安全領導者計劃在未來12個月內加大網絡安全投資。84%的受訪者認為加強合規性和風險管理是首要任務，緊隨其後的是對SOC自動化（76%）以及事件響應與恢復能力（75%）的投資，這體現出人們對網絡安全領域的主動防禦和被動響應措施的高度重視。

雖然只有35%的安全領導者對組織內部管理網絡安全風險的專業能力有信心，但90%的安全領導者預計將繼續依靠外部資源來增強自身能力。此外，只有37%的受訪者認為他們能夠有效地向董事會和高層管理人員傳達組織的IT安全態勢，這體現出領導層在內部專業能力和戰略溝通方面存在不足。

HCLTech執行副總裁兼全球網絡安全服務主管Amit Jain說道：「網絡安全是企業的一種戰略能力，首席信息安全官和首席風險官必須在董事會和技術/業務團隊之間發揮至關重要的橋樑作用，推動實時風險治理和控制措施的落實，有效管理瞬息萬變的威脅環境。隨著網絡威脅的快速演變，網絡戰略的有效實施越來越依賴於自動化和AI技術。HCLTech的動態網絡安全框架旨在應對這些挑戰，改善利益相關方的關係，使組織能夠全方位瞭解自身的網絡安全就緒度和恢復能力。」

欲查看報告全文，請訪問https://www.hcltech.com/digital-foundation/cyber-resilience-report

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SOURCE HCLTech