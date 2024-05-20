韓國政府的「價值提升計劃」推動Hecto Financial在不斷發展的支付領域實現增長

專門從事電子支付和支付網關的TechFin（科技金融）公司、已在KOSDAQ上市的Hecto Financial是這項計劃的顯著受益者。與其母公司Hecto Innovation（一家移動身份驗證和電子支付公司）一起，Hecto Financial公佈了一項全面的股東回報計劃，包括股票回購和占淨利潤25%的現金股息。

Hecto Financial的顯著增長和市場主導地位

Hecto Financial的年支付額超過200萬億韓元（約合1680億美元），已成為韓國電子支付和支付網關市場的領先企業。該公司2024年第一季度業績顯示，營業利潤與去年同期相比增長了41.3%，保持了每年超過10%的持續增長率。

A2A主導地位：加強Hecto Financial的金融生態系統地位

Hecto Financial在賬戶對賬戶(A2A)交易中的主導地位進一步鞏固了其在韓國金融生態系統中的地位。A2A交易可在不同的金融機構賬戶之間實現無縫資金轉移，這在98.7%的15歲及以上個人持有金融賬戶的市場中是一項至關重要的服務。

開拓創新：Hecto Financial在支付解決方案中佔優勢

Hecto Financial成立於2000年10月，前身為SettleBank，率先創建虛擬賬戶和網上銀行系統。憑借與韓國各地銀行的強大合作網絡，Hecto Financial一直保持著其據點，在電子商務領域佔據了約90%的市場份額，在國內所有行業佔據了超過60%的市場份額。

無與倫比的初始權：Hecto Financial在支付領域的領先地位

除了A2A交易之外，Hecto Financial還通過與其他支付方式的協同作用以及提供定制服務的能力而脫穎而出。它擁有韓國頂級支付方式的初始權，包括卡支付和直接運營商計費(DCB)，這證明了其在支付領域無與倫比的地位。初始權是指通過信用卡、賬戶、運營商賬單等方式直接為客戶提供支付服務的權利，初始權僅授予被認定為可信賴合作夥伴的公司。Hecto Financial是唯一一家贏得所有銀行、發卡機構和電信公司信任的擁有如此全面初始權的公司。

預期的持續增長：在政府政策支持下Hecto Financial的發展前景

隨著韓國政府「價值提升計劃」的大力推行，像Hecto Financial這樣的公司有望進一步增長和價值升值。隨著政府舉措和行業優勢的融合，投資者可以預期Hecto Financial和在韓國充滿活力的金融科技領域運營的類似企業的價值最大化將得到提高。Hecto Financial的基本面實力，加上韓國政府增值政策的趨同，預計將在今年進一步實現投資者價值最大化。

SOURCE Hecto Financial