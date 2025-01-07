海德思哲（Heidrick & Struggles）宣佈2025年全球及區域領導層任命

此次晉升涵蓋六大業務領域及三個地區，旨在推動2025年及未來的持續增長。

美國芝加哥2025年1月8日 /美通社/ -- 海德思哲（Heidrick & Struggles）（納斯達克股票代碼：HSII）是全球領導諮詢及按需人才解決方案的頂級供應商，該公司今日宣佈多項全球及地區領導層任命，將於2025年1月1日正式生效。新任命的領導層將繼續推動公司目標，透過建立獨特、深厚且持久的關係，為客戶創造卓越價值。

「擁有適當的領導層對企業績效、增長及繁榮的重要性與日俱增，這也讓我們的工作變得前所未有的重要，」海德思哲（Heidrick & Struggles）行政總裁Tom Monahan表示。「這支充滿活力的團隊充分展現了我們作為一家公司的核心價值，以及我們對提供卓越客戶服務的堅定承諾。我們很高興能晉升這些傑出的領導者，他們將繼續協助我們的客戶應對最迫切的業務與人才挑戰。」

這些領導者涵蓋了海德思哲（Heidrick & Struggles）的核心業務領域和解決方案範疇，並遍布全球多個地區。

獲任命為地區領導者的個人包括：

獲任命為全球業務主管的個人包括：

獲任命為高階人才搜尋全球業務主管的個人包括：

被任命為高階人才搜尋區域業務主管的個人包括：

被任命為負責合夥人的個人包括：

在Heidrick Consulting晉升的個人：

海德思哲（Heidrick & Struggles）簡介

海德思哲（Heidrick & Struggles）（納斯達克股票代碼：HSII）是全球管理人才顧問與按需人才解決方案的頂級供應商，致力為全球頂級機構提供高級人才及顧問需要的服務。海德思哲（Heidrick & Struggles）是獵頭界先驅，早於70多年前開創此項專業服務。今天，我們與客戶合作，打造未來領袖和組織，結合我們在高管搜尋、領導力諮詢和按需關鍵人才解決方案方面的專業知識，實現最高的盈利能力和業績表現。助客戶改變世界，一步一腳印，建立卓越領導團隊。®www.heidrick.com

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Bianca Wilson

公共關係部全球總監

海德思哲（Heidrick & Struggles）

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