Heineken Silver喜力星銀正式發售 專為年輕人打造！低卡清爽又健康

香港2024年8月16日 /美通社/ -- 擁有150年歷史的國際高端全麥拉格啤酒Heineken喜力在全球享負盛名，尤以高品質、口感獨特聞名。而為滿足年輕消費者飲酒需求Level Up，品牌特別推出新品Heineken Silver喜力星銀，以低卡路里、清爽為主，追求口感同時講究健康！

Heineken Silver喜力星銀酒精度僅4%，採用天然原料，全麥釀造，不含大米、玉米、糖漿及添加劑，以獨特臥罐發酵方式，更能令A酵母賦予啤酒淡淡果香，使麥芽的天然香氣充分釋放，原麥汁濃度高達9.5P，口感順滑，細膩均衡，清新中帶著微妙的層次感，健康原料令人飲得放心！而新潮金屬質感銀色包裝更是與前衛的Z世代特質不謀而合，未來感十足，時尚且充滿活力，無疑是年輕人的首選。炎炎夏日，與朋友三五成群，無論狂歡或佐餐，都可盡情酣暢淋漓，愉悅隨性！相較之下，標誌性綠色包裝的喜力經典靜謐低調，可謂是沉穩內斂的商務人士心頭好，口感濃郁醇厚，每一啖都沁人心脾，令人回味無窮，趕走全日疲憊。