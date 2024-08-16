Heineken Silver喜力星銀正式發售 專為年輕人打造！低卡清爽又健康
16 8月, 2024, 18:34 CST
香港2024年8月16日 /美通社/ -- 擁有150年歷史的國際高端全麥拉格啤酒Heineken喜力在全球享負盛名，尤以高品質、口感獨特聞名。而為滿足年輕消費者飲酒需求Level Up，品牌特別推出新品Heineken Silver喜力星銀，以低卡路里、清爽為主，追求口感同時講究健康！
Heineken Silver喜力星銀酒精度僅4%，採用天然原料，全麥釀造，不含大米、玉米、糖漿及添加劑，以獨特臥罐發酵方式，更能令A酵母賦予啤酒淡淡果香，使麥芽的天然香氣充分釋放，原麥汁濃度高達9.5P，口感順滑，細膩均衡，清新中帶著微妙的層次感，健康原料令人飲得放心！而新潮金屬質感銀色包裝更是與前衛的Z世代特質不謀而合，未來感十足，時尚且充滿活力，無疑是年輕人的首選。炎炎夏日，與朋友三五成群，無論狂歡或佐餐，都可盡情酣暢淋漓，愉悅隨性！相較之下，標誌性綠色包裝的喜力經典靜謐低調，可謂是沉穩內斂的商務人士心頭好，口感濃郁醇厚，每一啖都沁人心脾，令人回味無窮，趕走全日疲憊。
作為歐洲最大的釀酒商，喜力在打造成為頂級國際高端啤酒品牌方面亦從不設限，於廣告中討論多元化議題，由打破性別標籤、無酒精人士也能乾杯，到探討網絡社交、適度工作等，無一不貼近生活，充滿人文關懷；另一方面，喜力也注重與各類音樂節、體育賽事以及時尚等領域跨界合作，拉近與各年齡社群的距離，與時並進，最近更成為9月舉行的《Ultra Hong Kong 2024音樂節》香港站的冠名贊助，極具先鋒，可謂在行業內獨樹一幟！
早在6月尾，喜力已於全港最大型沙灘音樂節《The Nextwave XX24》舉辦Heineken Silver產品先行會，並邀男團ROVER、Gillian Ng伍倩彤、鄧月平、Rose Ma馬俊怡、電音女神樂宜站台，反響熱烈。適逢巴黎奧運，新品Heineken Silver已於8月2日發售，品牌再度邀請一眾嘉賓Kolor、Revery、 鄧月平及Vivian 馬詠如造勢，齊齊在灣仔會展灣景中心華潤平台啤酒花園睇奧運，置身Heineken Silver Party，一邊暢飲一邊感受奧運熾熱氣氛！啤酒花園設置的期間限定店將會營業至8月底，聚會的最佳選擇。
SOURCE Heineken
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