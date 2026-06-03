Herman Miller推出全新配色Aeron座椅 升級可持續設計與全適配體驗

Aeron座椅初代上市時，曾短暫推出過多款寶石色調，但受材料研發與結構工藝限制，色彩僅能附著於彈性懸浮網布(Pellicle)，導致中性色座椅框架與彩色座靠部分形成明顯色差。本次配色回歸，依托材料創新，實現彈性懸浮網布與框架通體一色，簡化視覺層次，提升產品空間融合度。

MillerKnoll設計戰略總監Joseph White表示：「我們的研究表明，合理運用色彩能顯著提升職場投入度與個人工作效率。在整體風格協調的環境中，高飽和度色彩會影響人體呼吸、血壓乃至體溫。因此，無論是居家辦公還是在辦公室辦公，人們都在重新打造空間，力求提升使用體驗。設計、色彩與家具選擇，已成為個人與企業優化和打造特色空間的核心考量因素。」

可持續發展與創新始終是Aeron座椅的核心設計理念。初代Aeron座椅便突破行業常規，摒棄泡沫、織物、皮革等傳統辦公椅用材，在人體工學與材料創新領域實現雙重突破。

聯合設計師Don Chadwick表示：「我和Bill勇於探索新型材料與工藝，正如Charles和Ray Eames鑽研模壓膠合板、George Nelson研發氣泡燈一般。這正是Herman Miller脫穎而出、成為行業創新者的關鍵。這份敢於探索新理念的初心讓我與Bill攜手合作，並得到了Herman Miller的支持。」

2021年，Aeron座椅成為Herman Miller旗下首款采用回收再生塑料打造的座椅。這類塑料若未被回收利用，原本會流入海洋或垃圾填埋場。截至2026年6月，Herman Miller回收再利用的塑料總量較2023年6月已翻倍有余，累計處理超660公噸，相當於7900萬個塑料水瓶。Aeron座椅的框架材質也在持續升級，不斷采用新型聚合物、樹脂及尼龍材料。目前品牌正加大工業再生料與生物基尼龍的使用比例，在全球范圍內降低碳足跡[1]。

MillerKnoll可持續發展副總裁Gabe Wing表示：「Aeron座椅始終通過材料革新實現迭代升級：甄選更優質的原料、盡可能減少耗材，並不斷突破技術邊界。我們也將沿用這一思路，降低全系列產品的碳足跡。公司團隊與戰略合作伙伴為此付出了諸多努力，助力我們踐行使命——以最環保的方式，設計並打造全球頂尖產品。」

結合生成式設計與深厚的工程技術專長，新款Aeron座椅鋁制底座在不犧牲經典耐用性與使用性能的前提下，實現了用材減量。相較上一代產品，底座整體減重1.85磅（0.84千克）。Wing表示：「這款座椅經久耐用，同時做到選材精準、用量合理。Aeron座椅充分證明，循環設計可實現規模化落地，有效減少原生鋁材的開采使用。」

作為公司產品脫碳戰略的一環，本次多項優化預計將使Aeron座椅全球平均隱含碳足跡降低12%。[2]自2022年起，Herman Miller通過采用低碳材料，累計減碳超7000公噸。直觀來看，這相當於每年減少MillerKnoll旗下品牌近7萬把辦公座椅的隱含碳排放，或抵消3447戶美國家庭一年的能源消耗所產生的碳排放量。[3]

Aeron座椅秉持卓越品質，提供12年質保，實際使用壽命遠超質保期限。更長的使用周期可以減少座椅廢棄填埋，降低環境負擔。1994年至今，Aeron座椅全球銷量超900萬把，整體更換率僅0.055%。

依托深厚的人本設計理念與前沿技術，Herman Miller致力為用戶全天各類坐姿提供全方位支撐。Aeron座椅集成三十載技術與人體工學升級成果，搭載PostureFit及PostureFit SL系統，貼合自然脊柱曲線，實現骶骨與腰椎雙重支撐；配備Harmonic 2傾仰結構，適配多姿態動態平衡；8Z Pellicle實現精準壓力分布與舒適體驗。經典框架設計、Harmonic 2傾仰結構與8Z Pellicle相輔相成，無論何種坐姿，都能貼合人體關鍵受力部位。使用者從坐姿切換至仰姿時，雙腳可保持著地，背部始終貼合椅面，全身獲得穩定支撐。產品提供A、B、C三種尺寸，適合幾乎所有體型（從1%至99%）。最新測試驗證，尺寸包容性再度提升，最大號C款可滿足體重最高400磅用戶的全部支撐需求。

全新Aeron座椅將於2026年6月8日（周一）至10日（周三）在Fulton Market Design Days的Herman Miller芝加哥展廳首發。現場將呈現「Living with Change」主題動態展覽，整體空間風格統一，通過沉浸式場景打造與產品創新展示，融合生活方式、座椅設計與辦公空間，詮釋有實用價值、有研究支撐的設計如何革新工作與生活方式。

Aeron座椅及凳款已登陸Herman Miller線下門店、官方商城，同時企業客戶可通過MillerKnoll經銷商采購。各區域上市詳情可查閱Herman Miller當地官網。

資料來源

Aeron座椅圖片由Herman Miller提供

Aeron座椅設計故事與時間線

1：Aeron座椅所用材料因表面處理與銷售地區而異

2：所有隱含碳減排數據基於標准/大批量生產配置，不同規格可能略有差異

3：美國環保署碳足跡計算器，最後更新於2026年：https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator#results

關於Herman Miller

百年以來，Herman Miller始終秉持「以解決問題的設計，激發人們發揮最大潛能」的理念發展前行。品牌歷來與不同時代具前瞻視野的設計師攜手合作，從George Nelson、Eames Office、Alexander Girard、Isamu Noguchi等本世紀中葉的巨匠，到Robert Propst、Bill Stumpf等以研究為本的先驅，如今更與Industrial Facility、Studio 7.5等新銳創意團隊展開合作。從人體工學家具的誕生，到打造二十世紀多款經典之作，Herman Miller不斷推出原創且歷久彌新的設計，影響深遠，並在設計、創新與社會公益領域建立永恆遺產。Herman Miller隸屬於MillerKnoll，該集團匯聚多元動態品牌，共同塑造我們的生活空間。更多信息，請訪問Hermanmiller.com/aeron。

SOURCE Herman Miller