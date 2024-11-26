HGC環電拓展網絡共享理念至東南亞地區，在菲律賓成功推出數據中心互聯解決方案

HGC環電推出DCI服務，旨於應對該區對數據中心之間連接性及數據中心的雲端和數據托管服務需求增長。集團認為這個增長趨勢與人工智能（AI）和網絡安全等先進技術的興起息息相關，強調DCI服務在促進菲律賓數字經濟和推動社會進步發展的重要性。HGC環電致力為菲律賓提供全面支持，加速當地的數碼轉型。

DCI服務其中一大特點是減少數據中心連接的節點，提供數據中心之間的直接連接，實現低延遲和減低意外故障。HGC環電的高端DCI服務在數據中心之間建立快速可靠的專線路徑，確保數據傳輸流暢且低延遲。DCI服務亦延續了集團共享網絡基礎設施模式，助力電訊公司降低投資成本，並提升其服務組合。

菲律賓的DCI集群將與HGC環電於中國香港、新加坡、馬來西亞和泰國的DCI集群連接，形成統一的連接網絡，並將擴展至更多東南亞國家，以應付最新的科技趨勢。這一擴展將顯著提升菲律賓的數碼能力，提升其作為新興國際網絡樞紐的地位。

HGC環電攜手眾多知名的夥伴合作，徹底革新其DCI服務；策略性地將Digital Edge、Digital Halo、STT GDC Philippines、Total Information Management和 VITRO Inc 的主要數據中心連接，確保集團與重要客戶和戰略夥伴的緊密聯繫，奠定了高品質的網絡連接和創新動能。

HGC環電集團行政總裁郭詠邦對菲律賓推出DCI服務表現樂觀，表示：「我們很高興宣佈推出DCI服務，以全力支持菲律賓數碼轉型進程。HGC環電一直致力於擴展東南亞地區的業務，並在近年深化在菲律賓的發展佈局。菲律賓作為全球增長最快的樞紐之一，我們將持續加強在該地區的投資。隨著對先進技術和穩定網絡需求的不斷長，HGC環電將進一步優化網絡連接解決方案，加強菲律賓與包括香港和新加坡等其他主要地區之間的互聯。我們將繼續投入電訊基礎設施建設，推動以AI驅動的ICT服務，全面提升菲律賓各行各業的數碼能力，加速當地的數碼化進程。」

HGC環電第一副總裁 - 菲律賓本地項目投資，國際業務及DWIC總裁Michael De Castro與郭先生秉持同樣樂觀態度。Michael表示：「HGC環電致力於菲律賓建立更優質的DCI服務，以滿足市場對高端、可靠的數據中心互聯需求日益增長的趨勢，助力在快速數字化的地區實現即時和高速數據傳輸。我們的服務獲得了眾多信譽卓著的客戶和合作夥伴的信賴與認可，充分彰顯了集團在國際市場中受到高度認可的實力和地位。我們以將繼續為菲律賓帶來更多創新的ICT解決方案，並進一步鞏固我們作為該國數碼生態系統關鍵推動者的角色與影響力。」

環球全域電訊有限公司簡介

環球全域電訊有限公司（HGC 環電）是香港及國際電訊營辦商及 ICT 方案供應商，於香港及國際市場擁有廣闊的網絡覆蓋及基礎設施，提供各種不同服務，除了提供電訊網絡基礎設施予其他營辦商外，亦是企業及住宅用戶的服務供應商。HGC 環電設 21 個全球海外辦事處，並有同事 駐守全球 33個城市。HGC 環電為本地、海外、企業、中小企及大眾市場提供全面的電訊服務、 數據中心服務、資訊科技方案及寬頻服務。HGC 環電擁有及營運覆蓋廣泛的光纖網絡，與中國內地頂級電訊商開通了五條跨境分流路由，更與過百間世界級的國際電訊網絡營辦商互連。本公司致力增強現有基礎設施，發展最新技術，並開發基礎設施服務和方案。HGC 環電 於 2019 年完成收購高端數碼科技及 IT 基礎架構解決方案供應商高威電信，進一步促進 HGC 環電集團轉型成為 ICT 解決方案供應商。HGC 環電是 I Squared Capital 的投資組合公司。I Squared Capital 是獨立的環球基建投資管理基金，主要於北美、歐洲、拉丁美洲以及亞洲等地區進行能源、公共設施、運輸業、基礎設施、數字基礎設施和環境基礎設施等投資。

如欲瞭解詳情，請瀏覽環球全域電訊網站： www.hgc.com.hk

SOURCE 環球全域電訊有限公司（HGC環電）