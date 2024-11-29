HGC環電攜手思科推動以AI 驅動網絡安全服務

HGC環電 AI 防火牆託管服務在市場中佔據一席地，有賴其頂尖的AI技術，自動偵測和分析潛在網絡安全威脅，對網絡攻擊作為即時回應，顯著提升網絡安全。思科AI防火牆配備行為分析和持續監控等功能，能夠辨識異常活動，同時優化效能。此外，思科Talos提供即時威脅情報更新，確保最新的防護措施。結合HGC環電的端到端託管網絡安全服務，包括Umbrella網絡安全計劃、先進的 AI 功能和簡化的 IT 流程管理，賦能企業保護數碼資產，推進其持續創新動能及增長。

HGC環電營運總裁 – 集團ICT業務、技術方案及產品黃振華表示：「我們專注於重塑網絡安全的格局。透過推出以AI 驅動的解決方案，及我們與思科的長期戰略夥伴關係，這項合作於推動香港及大灣區網絡安全市場應用 AI 技術別具意義。AI 防火牆託管服務不但提升企業網絡安全防禦能力，更結合了我們的專業知識，提供即時威脅響應和全面監控。我們攜手助力企業了解並跨越過去、現在和未來的網絡威脅，有效優化其整體網絡安全狀況。」

思科香港、澳門及中國南區總經理封小韻表示：「思科作為網絡安全領域的領導者，致力於安全和高效地連接各個企業。這項策略性合作將簡單的防火牆轉化為一個綜合的安全解決方案，精心定制以滿足不同公司的獨特需求，使企業能夠游刃有餘地應對網絡安全的複雜性。」

環球全域電訊有限公司簡介

環球全域電訊有限公司（HGC 環電）是香港及國際電訊營辦商及 ICT 方案供應商，於香港及 國際市場擁有廣闊的網絡覆蓋及基礎設施，提供各種不同服務，除了提供電訊網絡基礎設施予 其他營辦商外，亦是企業及住宅用戶的服務供應商。HGC 環電設 21 個全球海外辦事處，並有同事 駐守全球 33個城市。HGC 環電為本地、海外、企業、中小企及大眾市場提供全面的電訊服務、 數據中心服務、資訊科技方案及寬頻服務。HGC 環電擁有及營運覆蓋廣泛的光纖網絡，與中國內地頂級電訊商開通了五條跨境分流路由，更與過百間世界級的國際電訊網絡營辦商互連。本公司致力增強現有基礎設施，發展最新技術，並開發基礎設施服務和方案。HGC 環電 於 2019 年完成收購高端數碼科技及 IT 基礎架構解決方案供應商高威電信，進一步促進 HGC 環電集團轉型成為 ICT 解決方案供應商。HGC 環電是 I Squared Capital 的投資組合公司。I Squared Capital 是獨立的環球基建投資管理基金，主要於北美、歐洲、拉丁美洲以及亞洲等地區進行能源、公共設施、運輸業、基礎設施、數字基礎設施和環境基礎設施等投資。

如欲瞭解詳情，請瀏覽環球全域電訊網站： www.hgc.com.hk

SOURCE 環球全域電訊有限公司（HGC環電）