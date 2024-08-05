HGC環電榮獲NEXX 可持續發展及ESG大獎2024「社區教育和參與大獎」殊榮

HGC環電一直視推動可持續發展及實踐ESG為發展基石，透過積極社區參與、教育及定期審視公司內部治理情況，確保集團履行企業公民的責任，為社會帶來正面影響。在社會責任方面，HGC環電過去以推廣本地音樂文化為己任，策劃多場HGC「Go Ahead, Performers!」音樂會及「HGC Summer Jam盛夏嘉年華2023」，旨推動新生代音樂力量理念，為本地年輕音樂人提供平台交流及表演，支持他們追逐夢想。此外，集團致力於解決ICT行業人才短缺問題，積極培育新一代。HGC環電與職業訓練局（VTC）及香港通訊業聯會等機構緊密合作，為學生提供培訓和工作坊等活動。例如，早前舉辦了「綠色資訊科技開放日」，通過這些輕鬆互動方式，提升青少年對創新資訊科技和網絡安全的關注，並幫助他們全面了解ICT行業的發展及職業前景。HGC環電今年秉持信念，推出全新「Sunshine Hong Kong」企劃，旨在為香港市民帶來正能量和歡樂，同時宣揚關注心理健康的重要性。集團將於下半年舉辦一系列活動，讓大眾放鬆身心，推動追求身心快樂。

除了致力關愛社會各界以締造和諧社會外，集團亦高度重視環境管理及企業管治對可持續發展的貢獻。在環境管理方面，HGC環電一直致力通過部署能源效率網絡、選用環保供應商、以及在樞紐升級更節能環保的HVAC系統等措施，減少碳足跡。在企業管治方面，集團不遺餘力地打造公平公正的工作環境，要求員工每年自行申報利益衝突，並對職場中的欺詐、貪污及其他任何形式的犯罪行為採取零容忍態度。為了保障員工的權益，HGC環電制訂了保密的舉報政策和獎懲制度，鼓勵員工及合作夥伴勇於提出關切問題，攜手提升集團資訊透明度，強化可持續發展。

NEXX歷年舉辦多項大獎，致力推動香港科技創新和進步，以打造香港為亞洲頂尖的科技創新中心。NEXX可持續發展及ESG大獎2024由NEXX與香港城市大學環球EMBA合辦，並獲數碼港、香港設計中心、港深創新科技園及香港項目管理學園支持。大獎主題為「擁抱永續的未來：創新打造堅韌與繁榮的明天」。HGC環電今年憑藉「HGC Summer Jam盛夏嘉年華2023」與「綠色資訊科技開放日」嬴得「社區教育和參與大獎」，力證集團在推動可持續發展及努力構建和諧社會方面的卓越成就，為業界樹立典範。

HGC環電集團首席合規官戴俊業Danny表示：「我們非常榮幸在ESG領域，特別是對社區教育和參與方面予以肯定。作為領先的電訊營辦商，HGC 環電深知環境管理、社會責任和良好的公司治理是建立可持續業務的關鍵。我們已訂立具體目標，並計劃逍過各種企劃及活動，全方位加強集團履行企業公民職責，例如制定一系列健康和安全措施，包括任命安全主任、撰寫健康及安全手冊，並要求辦公室和戶外工作的員工每年接受兩次健康和安全相關培訓，以確保建立健康及安全的工作環境。展望未來，HGC環電將在更多海外辦事處實踐ESG方案，並將可持續發展的使命推己及人，服務供應商及合作夥伴共赴低碳發展之旅，攜手共建美好共融的未來。」

環球全域電訊有限公司簡介

環球全域電訊有限公司（HGC 環電）是香港及國際電訊營辦商及 ICT 方案供應商，於香港及 國際市場擁有廣闊的網絡覆蓋及基礎設施，提供各種不同服務，除了提供電訊網絡基礎設施予 其他營辦商外，亦是企業及住宅用戶的服務供應商。HGC 環電設 20 個全球海外辦事處，並有同事 駐守全球 31 個城市。HGC 環電為本地、海外、企業、中小企及大眾市場提供全面的電訊服務、 數據中心服務、資訊科技方案及寬頻服務。HGC 環電擁有及營運覆蓋廣泛的光纖網絡，與中 國內地頂級電訊商開通了五條跨境分流路由，更與過百間世界級的國際電訊網絡營辦商互連。本公司致力增強現有基礎設施，發展最新技術，並開發基礎設施服務和方案。HGC 環電 於 2019 年完成收購高端數碼科技及 IT 基礎架構解決方案供應商高威電信，進一步促進 HGC 環電集團轉型成為 ICT 解決方案供應商。HGC 環電是 I Squared Capital 的投資組合公司。I Squared Capital 是獨立的環球基建投資管理基金，主要於北美、歐洲、拉丁美洲以及亞洲等地區進行能源、公共設施、運輸業、基礎設施、數字基礎設施和環境基礎設施等投資。

如欲瞭解詳情，請瀏覽環球全域電訊網站： www.hgc.com.hk

SOURCE 環球全域電訊有限公司（HGC環電）