HGC環電Sunshine Hong Kong企劃 冀為各界帶來歡笑

活動當日，集團派出數十名義工隊親臨現場支持，其中還有暑期實習生一同參與。協康會轄下的7個家長資源中心亦積極響應，為活動提供了周全的支援。電影結束後，HGC 環電代表更向學童探討電影中情緒課題，引導觀眾理解情緒的多元面貌及背後的深層含義；接下來的問答環節氣氛熱烈，HGC環電及義工帶領SEN學童踴躍回答問題，不僅增加HGC 環電與SEN學童間的互動和交流，也提高了學童的社交技能和自信心，讓他們獲得更豐富的社區生活經歷。

協康會創立於1963年，是香港最具規模的兒童教育及康復機構之一，多年來致力為有不同能力的兒童、青年及其家人提供適切的服務，協助他們盡展所能，建立積極人生。協康會透過超過70個服務單位、到校支援主流中小學和幼稚園，每年服務超過23,000名兒童、青年及家長。該會亦積極推動融合教育及康復服務的發展。

HGC環電市場傳播公共關係及公司事務高級經理嚴信先生 Raymond表示：「我們一直深切關注大眾的身心健康發展，深明在節奏緊湊的都市生活中，不同界別和年齡層的人士均面臨著諸多壓力與挑戰。因此，本年我們特別推出了Sunshine Hong Kong企劃，透過一系列多元化活動，務求提供讓大眾放鬆身心、享受正能量的平台。我們相信，是次活動不僅能夠為協康會的SEN兒童提供社區適應活動的體驗，同時促進參與者對個人心理健康的理解及關注，亦能與大眾一同分享快樂。未來我們希望藉著各式活動，打造更和諧包容的社會環境，致力回饋社會。」

協康會副行政總裁（行政）梁少芬女士Conny表示：「部分有特殊需要的兒童，尤其有自閉症譜系障礙的孩子，參與社區活動如看電影、乘搭公共交通時會都出現適應困難，令家長難以帶兒童正常參與。感謝HGC環電全力支持，讓協康會的兒童在自由氣氛下觀賞人氣電影，大家也樂在其中。我們期待與HGC環電有更多合作，透過不同的共融活動，幫助SEN的兒童及家庭能平等參與。」

環球全域電訊有限公司簡介

環球全域電訊有限公司（HGC 環電）是香港及國際電訊營辦商及 ICT 方案供應商，於香港及 國際市場擁有廣闊的網絡覆蓋及基礎設施，提供各種不同服務，除了提供電訊網絡基礎設施予 其他營辦商外，亦是企業及住宅用戶的服務供應商。HGC 環電設 20 個全球海外辦事處，並有同事 駐守全球 31 個城市。HGC 環電為本地、海外、企業、中小企及大眾市場提供全面的電訊服務、 數據中心服務、資訊科技方案及寬頻服務。HGC 環電擁有及營運覆蓋廣泛的光纖網絡，與中 國內地頂級電訊商開通了五條跨境分流路由，更與過百間世界級的國際電訊網絡營辦商互連。本公司致力增強現有基礎設施，發展最新技術，並開發基礎設施服務和方案。HGC 環電 於 2019 年完成收購高端數碼科技及 IT 基礎架構解決方案供應商高威電信，進一步促進 HGC 環電集團轉型成為 ICT 解決方案供應商。HGC 環電是 I Squared Capital 的投資組合公司。I Squared Capital 是獨立的環球基建投資管理基金，主要於北美、歐洲、拉丁美洲以及亞洲等地區進行能源、公共設施、運輸業、基礎設施、數字基礎設施和環境基礎設施等投資。

如欲瞭解詳情，請瀏覽環球全域電訊網站： www.hgc.com.hk

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