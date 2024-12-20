Hillstone Networks 慶祝網絡安全成就，並前瞻 2025 年的創新發展

加州聖克拉拉2024年12月20日 /美通社/ -- 領先的網絡安全解決方案供應商 Hillstone Networks 欣然回顧其 2024 年的主要成就，續寫來年增長和擴展的新篇章。該公司專注於創新和主動防範網絡威脅，繼續加強致力於保護全球組織的承諾。

2024 年的主要成就包括：

1. 綜合安全平台的擴展：

2024 年，Hillstone 擴大其解決方案產品組合，鞏固其作為網絡安全市場領導者的地位。其新一代套件，涵蓋進階威脅防護、風險管理和即時可見性等功能，已獲全球 60 多個國家/地區逾 28,000 個機構採用。

2. 國際聲譽提升：

該公司獲眾多業界分析師認可為網絡安全供應商中的領導者，突顯了其為複雜的資訊科技環境提供有效且易於整合的解決方案的能力。

3. 人工智能創新：

Hillstone 透過在其平台中整合 AI 技術，顯著增強了威脅偵測及應對能力。這些技術在預先偵測及減輕攻擊，以避免其影響重要的客戶基礎設施方面，擔當著關鍵角色。

4. 對網絡安全意識和教育的承諾：

為履行其強化全球網絡安全的使命，Hillstone 推出了一系列培訓課程及教育資源，協助企業及個人提升對網絡威脅的認識和防禦能力。

未來願景：

展望 2025 年，Hillstone Networks 將繼續致力於在這個日益緊密聯繫的世界中，引領網絡安全的發展。未來一年的主要目標包括：

1. 擴展全球合作夥伴生態系統：

Hillstone 計劃拓展其策略夥伴網絡，務求將其安全解決方案整合至各種不同的科技平台。

2. 促進主動網絡安全：

該公司將投放大量資源於 AI 及機器學習技術，務求在網絡攻擊發生前作出預測，將網絡安全方案由被動式轉為預防式。

3. 引領創新：

Hillstone 持續致力於創新，不斷開發新方案及功能，以應對各種新興的網絡安全挑戰，例如保障雲端基礎設施及管理混合式環境的安全。

Hillstone Networks 技術總監兼聯合創始人 Tim Liu 表示：「Hillstone Networks 的願景是構建一個讓各機構都能安心營運的未來，確信他們有著最尖端的網絡安全方案的守護。我們滿懷希望地迎接 2025 年，並已準備就緒迎接新挑戰，致力為客戶提供最具創新的工具，保障其數據及系統安全。」

關於 Hillstone Networks

Hillstone Networks 的整合式網絡安全方案建基於具前瞻性、AI 驅動且易用的平台，提供全面覆蓋、精準控制及有效整合的功能，為全球逾 28,000 家企業提供安全保障。Hillstone 是值得信賴的網絡安全領導者，保護從邊緣到雲端的關鍵資產和基礎設施，不論工作負載位於何處。請瀏覽 www.hillstonenet.com 了解更多資訊。

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SOURCE Hillstone Networks