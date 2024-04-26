Hillstone Networks 獲《微分段解決方案前景報告》提名

Hillstone Networks 為各類垂直產業提供高階微分段解決方案..

加州聖克拉拉2024年4月26日 /美通社/ -- 網絡安全解決方案領域的領先服務提供商 Hillstone Networks 入圍 Forrester 2024 年第二季度《微分段解決方案報告》。報告概述了微分段市場的發展狀況，重點關注提供保護關鍵資源、打擊勒索軟件和促進合規的解決方案供應商。報告從規模、地域重心和應用案例等方面向安全專家介紹了獲提名的供應商，旨在因應他們有針對性的應用案例或需求，甄選最合適的方案。

Forrester 在《前景報告》中指出：「零信任就是以明確的政策取代隱性信任。在實體和虛擬網絡中，這項原則的應用被稱為微分段…… [它]是 Forrester 發佈首份零信任報告後開發的首批真正的零信任技術之一。」

Forrester 在報告中表示，時下的風潮是「企業終於開始認真看待零信任問題。在實施零信任策略或計劃過程中，一些企業主動實施微分段技術。亦有一些企業之所以實施該技術是因為他們曾經被勒索軟件攻擊，並因此希望避免同類事件的再次發生。但這些企業都在利用微分段實現零信任 」。

Hillstone Networks 技術總監兼聯合創始人 Tim Liu 表示：「作為微分段解決方案領域的供應商，我們的技術在保護關鍵資產和挫敗勒索軟件威脅方面發揮著舉足輕重的作用。我們相信，這再次證明了我們的承諾——在創新的 AI 平台上提供尖端的安全措施，幫助我們的客戶抵禦不斷變化的網絡風險， 確保實現安全韌性和信任。」

Hillstone 的微分段解決方案具有以下主要優勢：

針對實體伺服器、虛擬機器、雲端主機和容器的高階且廣泛的微分段，可與多種平台無縫相容。

全面整合的第 4 層至第 7 層安全和惡意軟件功能（新一代防火牆、入侵防禦系統、防毒軟件、URL 過濾、DDoS 和殭屍防禦），以及貫穿整個應用程式生命週期的完整漏洞管理。

分佈式架構，易於擴展和移植。

集中且全面的可視化，減少威脅面的漏洞。

在此處了解有關 Hillstone Networks 解決方案的更多資訊。

關於 Hillstone Networks

Hillstone Networks 的整合式網絡安全方案建基於卓遠的構思、人工智能驅動的强大功能以及易用的平台，為全球超過 28,000 家企業提供覆蓋、控制和整合服務，助其確保網絡安全。

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SOURCE Hillstone Networks