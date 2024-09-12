Hillstone Networks 在微分段解決方案的最新分析師報告中獲得認可

加州聖克拉拉2024年9月12日 /美通社/ -- 全球網絡安全解決方案領驅 Hillstone Networks榮獲 2024 年第 3 季《The Forrester Wave™: Microsegmentations Solutions》報告認可。該報告涵蓋多個先進微分段產品，包括 CloudHive 和 CloudArmour。根據 23 個考慮標準，為多間微分段解決方案供應商作評分。它為市場上多間重要提供商作分析，當中包括識別、研究、分析和評級等。該報告詳細比較每間提供商，從而協助專業人士為自身特定需求選擇最合適的解決方案。

我們相信這項認可表揚 Hillstone 所提供尖端網絡安全解決方案，具備適應複雜兼動態環境的能力。

Hillstone Networks 技術總監兼聯合創辦人 Tim Liu 表示：「我們為身微分段產品獲得 Forrester 認可，而感到自豪。我們為各種環境（包括實體伺服器、虛擬伺服器和雲端）設計和提供多個有效保護解決方案。」

Hillstone Networks 透過 CloudHive 和 CloudArmour 提供先進微分段解決方案。CloudHive 為虛擬環境的私人雲端（例如 VMware）提供專業的微分段技術。它整合 Hypervisor 轉換器後，可以為虛擬環境內的完整通訊，執行有效微分段策略。CloudHive 具備取代 NSX 協助使用者過度的能力外，當它整合入侵偵測和預防系統時，更確保強大兼可靠的保護。

同時，CloudArmour 擴展微分段至容器、裸機伺服器和雲端主機，而於各種技術環境中，提供全面保護。Hillstone Networks 在永久授權模式時提供兩種解決方案。這是市場上的獨家功能，並可提升自身的靈活和適應程度。

我們正處於最先進的微分段時代，解決方案已擴展至數據中心外，包括微服務架構、公共雲端、營運技術 (OT) 環境，甚至第七層。這有助推行多個考慮使用者和處理身份的政策。現在，多個先進解決方案協助組織在沒有軟件的情況下，迅速推行多個政策。它們也利用如端點偵測與回應 (EDR) 等技術，提升網絡安全。

多個新興技術（如人工智能和自動化等）正在改變網絡安全。Hillstone Networks 為了應付這些趨勢，已經開發一種解決方案。該解決方案不僅可加強威脅防護，也可整合 SD-WAN 和零信任安全模型 (ZTNA) 等其他重要技術，而提供可擴展兼準備未來的安全架構。

關於 Hillstone Networks

Hillstone Networks 的綜合網絡安全科技提供覆蓋、控制和整合，為全球超過 28,000 間企業的數碼轉型，提供網絡保護。Hillstone Networks 是個可靠的網路安全先驅，無論任何負載地方，也能從邊緣到雲端，保護重要資產和基礎架構。如欲更多資料，請瀏覽 www.hillstonenet.com。

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SOURCE Hillstone Networks