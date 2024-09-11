Hillstone Networks 連續兩年入選 Gartner Peer Insights™「客戶之聲：網絡檢測與響應」

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Hillstone Networks

11 9月, 2024, 08:00 CST

加州聖塔克拉拉2024年9月11日 /美通社/ -- Hillstone Networks 作為網絡安全領域的領導者，在 2024 年「客戶之聲：網絡檢測與響應 (NDR)」報告中被評選為「表現強勁者」在企業日益看重網絡安全的大環境下，Hillstone Networks 憑藉其突破性的入侵檢測系統 (BDS) 躍升為創新領導者，其 BDS 解決方案贏得了專家和用戶的一致認可。在最近發表的「客戶之聲：網路檢測與響應」報告中，Hillstone Networks 根據截至 2024 年 6 月提交的 39 份評級，獲得了 5.0 星客戶評分。這是 Hillstone 第二次獲得「客戶之聲」報告的認可。

Hillstone Networks 聯合創始人兼技術總監 Tim Liu 表示，「客戶的評價充分肯定了本公司在網絡安全領域的堅定承諾。在充滿挑戰和瞬息萬變的網絡安全環境下，我們所提供的整合式網絡安全解決方案，已成功服務全球逾 28,000 家同業，實現了全面的覆蓋、精準的控制與高效的整合。我們將繼續創新並突破網絡安全的界限，全力保護客戶的關鍵資產。」

「客戶之聲」是一份彙整了 Gartner Peer Insights 的客戶評論，為 IT 決策者提供有價值洞見的報告。報告彙整同儕觀點，並輔以詳盡個案評論，為 Gartner 的專家研究進行補充，同時因其聚焦於同儕實施與營運方案的直接經驗，在企業採購決策過程中起到重要作用。根據其最新報告，Hillstone Networks 在網絡檢測與響應 (NDR) 市場整體表現優異，被評定為「表現強勁者」。

Hillstone NDR 最出色的特點之一，是其能夠利用人工智能 (AI) 技術即時檢測威脅。此功能可即時辨識並響應潛在的安全漏洞，並據用戶回饋，顯著提升了其組織的網絡安全防護能力。

其所搭載的 AI 驅動用戶行為分析功能，能夠有效辨識網絡異常行為，是其深獲好評的另一個重要原因。此外，用戶對於系統直觀的介面所帶來的便利作業，以及 Hillstone 技術支援團隊的高度響應與問題解決效率，均給予高度肯定。

我們相信，憑藉市場上日益增長的正面評價與品牌知名度，Hillstone Networks 在日趨複雜的數碼威脅下，將強化其作為意慾加強網絡安全防禦的企業的不二之選。

關於 Gartner Peer Insights™

Gartner 2024 年 8 月 30 日發佈的「客戶之聲：網絡檢測與響應」同儕貢獻者報告

Gartner® 和 Peer Insights™ 是 Gartner, Inc. 和/或其附屬公司的商標。保留所有權利。Gartner Peer Insights 的內容是由個別最終用戶基於其自身經驗所形成的意見，不應被解釋為事實陳述，也不代表 Gartner 或其關聯公司的觀點。Gartner 不對本內容中描述的任何供應商、產品或服務進行背書，亦不就本內容的準確性或完整性做出任何明示或暗示保證，包括適銷性或特定用途適用性的任何保證。

關於 Hillstone Networks

Hillstone Networks 以其全面的網絡安全解決方案，為全球逾 28,000 家企業提供保護、控制及整合服務，以確保其數碼轉型的順利進行。Hillstone Networks 作為網絡安全領域的先驅，致力於保護企業從邊緣至雲端的關鍵資產與基礎設施，而不論及工作負載的部署位於何處。有關更多資訊，請訪問www.hillstonenet.com

傳媒聯絡人 
Valeria Duran
+1 4085086750
[email protected]

SOURCE Hillstone Networks

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