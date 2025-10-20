Hindustan Zinc 創下史上最高第二季收益與 EBITDA；純利潤較上季飆升 19%

在評論 Hindustan Zinc 的表現，行政總裁 Arun Misra 表示：

「本人欣然宣佈，我們創下了有史以來最佳的第二季度金屬開採產量，同時實現了五年來最低的鋅生產成本——每噸 994 美元，這充分體現了團隊持續追求卓越營運、積極導入技術革新以及全體同事的奉獻精神。我們加入國際礦業與金屬理事會 (ICMM)，是為印度首家企業，再次彰顯出我們對負責任且可持續採礦的堅定承諾。隨著我們啟動下一階段的雙倍增長擴張計劃，從每項資源中創造價值、透過循環流程重複利用材料，並擴大能源轉型金屬的產品組合，我們正推動印度邁向清潔能源自主的進程。」

美元兌印度盧比匯率為 87.31

Hindustan Zinc Limited 簡介

Hindustan Zinc Limited 是 Vedanta Group 旗下公司，也是全球最大的綜合鋅生產商。此公司獲 S&P Global CSA 2024 評選為全球最具可持續性的金屬與礦業公司，也是成為國際採礦與礦業理事會 (ICMM) 成員的首間印度公司。

傳媒聯絡：

企業公關主管 Maitreyee Sankhla

[email protected]

免責聲明

本版本包含可能與實際結果不同的前瞻性聲明。我們不承擔更新此等聲明的義務。

SOURCE Hindustan Zinc