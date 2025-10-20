Hindustan Zinc 創下史上最高第二季收益與 EBITDA；純利潤較上季飆升 19%

新聞提供者Hindustan Zinc
20 10月, 2025, 09:30 CST
印度烏代浦 2025年10月20日 /美通社/ -- 印度企業 Hindustan Zinc Limited（隸屬 Vedanta Group，全球最大綜合鋅生產商）於 2025 年 10 月 17 日公佈截至 2025 年 9 月 30 日止之第二季度及上半年財務業績。該公司第二季度礦產金屬產量達 25.8 萬公噸，創歷史新高；同時實現五年以來最低鋅生產成本（不含特許權使用費），每噸成本為 994 美元。該公司亦錄得有史以來最高的第二季營運收入，達 9.79 億美元，較上季增長 10%，較去年同期增長 4%；第二季未計利息、稅項、折舊及攤銷前的獲利 (EBITDA) 亦創下歷史新高，達 5.12 億美元，較上季增長 16%，較去年同期增長 7%，並維持業界領先的 52% EBITDA 利潤率。結果，稅後利潤達 3.03 億美元，較上季增長 19%，較去年同期增長 14%。
白銀業務持續為盈利提供強勁貢獻，貢獻了整體盈利的約 40%。本季期間，Hindustan Zinc 亦實現7%的優異股東總回報率，彰顯其持續創造價值的能力。憑藉強勁的市場表現與投資者信心，該公司自 2025 年 9 月 30 日起正式納入 Nifty 100 指數及 Nifty Next 50 指數。董事局批准興建印度首座年產能 1,000 萬公噸的鋅尾礦再處理廠，此舉為推動資源循環利用與可持續成長奠定里程碑。
在評論 Hindustan Zinc 的表現，行政總裁 Arun Misra 表示：
「本人欣然宣佈，我們創下了有史以來最佳的第二季度金屬開採產量，同時實現了五年來最低的鋅生產成本——每噸 994 美元，這充分體現了團隊持續追求卓越營運、積極導入技術革新以及全體同事的奉獻精神。我們加入國際礦業與金屬理事會 (ICMM)，是為印度首家企業，再次彰顯出我們對負責任且可持續採礦的堅定承諾。隨著我們啟動下一階段的雙倍增長擴張計劃，從每項資源中創造價值、透過循環流程重複利用材料，並擴大能源轉型金屬的產品組合，我們正推動印度邁向清潔能源自主的進程。」
美元兌印度盧比匯率為 87.31
Hindustan Zinc Limited 簡介
Hindustan Zinc Limited 是 Vedanta Group 旗下公司，也是全球最大的綜合鋅生產商。此公司獲 S&P Global CSA 2024 評選為全球最具可持續性的金屬與礦業公司，也是成為國際採礦與礦業理事會 (ICMM) 成員的首間印度公司。
傳媒聯絡：
企業公關主管 Maitreyee Sankhla
[email protected]
免責聲明
本版本包含可能與實際結果不同的前瞻性聲明。我們不承擔更新此等聲明的義務。
SOURCE Hindustan Zinc
分享這篇文章