Hiperbaric 開設新的上海辦事處，在中國蓬勃發展的 HPP 食品市場擴張

位於自由貿易區的新上海辦事處將推動 Hiperbaric 擴張成為中國領先的高壓加工 (HPP) 設備供應商

上海2024年6月5日 /美通社/ -- 高壓技術設計和製造領域的全球領導者 Hiperbaric 宣布在上海自由貿易區開設新的銷售辦事處。新的辦事處將會專注於負責食品和飲料行業高壓加工設備的商業化。

這項策略性舉措旨在增強 Hiperbaric 在迅速成長的亞洲 HPP 食品市場之地位，並在消費者對健康、無防腐劑，而且保質期較長的食品日益增長之需求中獲利。

Hiperbaric 在 SIAL 國際食品展（上海）中的展位。相片人物（由左至右）：行政總裁 Andrés Hernando、業務發展副總裁 Carole Tonello、Hiperbaric 亞洲總監 Jorge Marraud，以及中國市場經理 Guangqi Zeng。（相片提供：Hiperbaric）

HPP 是一種非熱處理食品保存技術，使用超高壓的純冷水來讓食品包裝中的有害致病菌和腐敗微生物失活。這種天然過程可保留食品和飲料產品的營養價值、新鮮的風味和口感。

在中國擁有 23.5% 的市場份額

Hiperbaric 行政總裁 Andrés Hernando 表示：「受中國食品工業的急速發展和消費者對健康生產食品的需求所帶動，中國為 HPP 帶來龐大機遇。透過我們新設的上海辦事處，我們的目標是在未來五年透過與食品公司合作，以滿足他們的 HPP 加工需求，從而佔據中國 45% 的市場份額。」

Hiperbaric 在 2009 年首次進入中國市場，該公司目前佔據全球 HPP 領域 60% 的市場份額，在世界各地已安裝超過 400 台設備。現時，中國佔 Hiperbaric 全球總收入的 10%，成績驕人，而亞洲地區則佔其業務的 20%。

在中國，飲料已成為最廣泛採用 HPP 技術的領域。IF Food&Tech、Lianfeng、Bless、ChicFoods 等主要品牌已利用 Hiperbaric 高生產力且可靠的 HPP 系統生產保質期較長的飲料。

Hiperbaric 亞洲總監 Jorge Marraud 表示：「我們希望與更多中國客戶合作，從中小型企業到有能力加工大量 HPP 產品的大型跨國公司。」

為了更好地接觸當地消費者，Hiperbaric 於 2022 年推出專屬的中文網站 www.hiperbaric.cn，並在 WeChat 等本地社交平台上保持活躍的互動。

上海 HPP 孵化器，HPP 產品開發的試驗工廠

Hiperbaric 新設的中國辦事處為「上海 HPP 孵化器」，這是推動 HPP 產品創新的試驗工廠設施。這個中心配備一台 Hiperbaric 55 HPP 機器，每小時可加工高達 270 公斤產品。

Hiperbaric 中國市場經理 Guangqi Zheng 表示：「在我們的上海 HPP 孵化器，食品公司可通過我們的免費服務獲得競爭優勢。他們可以進行全面的 HPP 產品試驗，同時我們擁有超過 25 年經驗的食品科學團隊亦會向他們提供有關配方、包裝驗證、保質期分析等方面的免費專家指導。」

關於 Hiperbaric

Hiperbaric 是高壓技術的全球領導者，在全球設計、製造和銷售其 HPP 設備。該公司以其可靠性、客戶支持和持續研發而聞名。

如欲進一步了解，請聯絡：

Cristina Perez Villegas

Hiperbaric – 傳訊經理

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手提電話（西班牙）：+34 664 488 085

SOURCE Hiperbaric