HiRO 亮相摩根大通醫療健康大會，推動跨境創新對話與亞洲融資策略

新聞提供者

賀維斯特醫藥科技集團 (HiRO)

03 3月, 2026, 22:30 CST

新澤西州薩默塞特2026年3月3日 /美通社/ -- 賀維斯特醫藥科技集團 Harvest Integrated Research Organization（HiRO）是一家專注於臨床研發策略規劃與跨境臨床試驗解決方案的全球臨床研究組織（CRO）。HiRO 近日出席於美國舊金山舉行的第44屆摩根大通醫療健康大會，並在同期舉辦的 RESI JPM 活動中參與多場討論，就亞洲資本與全球生技創新的協同發展展開交流。

在 RESI JPM 投資論壇上，HiRO 創辦人兼執行長 Karen Chu 博士擔任圓桌主持，與 ALSA Ventures 的 Robert Balfour 及 BERNINA BioInvest 的 Bettina Ernst 就細胞與基因治療領域的投資趨勢進行深入交流。與會嘉賓分享了技術與商業風險評估、加速研發的合作模式，以及未來資本布局方向，為創新藥企對接國際資本提供清晰洞見。

（從左至右）：渶策資本執行董事佟茂蒙博士；江遠投資合夥人兼醫療與大健康投資負責人李佳安；鼎珮集團董事總經理兼創新藥負責人陳雅均博士；HiRO 創辦人兼執行長 Karen Chu 博士。
（從左至右）：渶策資本執行董事佟茂蒙博士；江遠投資合夥人兼醫療與大健康投資負責人李佳安；鼎珮集團董事總經理兼創新藥負責人陳雅均博士；HiRO 創辦人兼執行長 Karen Chu 博士。

Karen Chu 博士亦主持題為「亞洲資本：投資偏好與策略路徑」的專題工作坊。會議結合2026年產業展望，梳理重點治療領域，解析 NewCo 模式在全球資產整合中的價值，並介紹亞洲創投機構評估生技項目的核心標準、聯合投資偏好及商業化預期。來自亞洲投資機構的多位嘉賓，包括鼎珮集團董事總經理兼創新藥負責人陳雅均博士、江遠投資合夥人兼醫療與大健康投資負責人李佳安、渶策資本執行董事佟茂蒙博士，圍繞跨境融資與合作落地分享策略建議。

「亞洲資本市場正穩步回溫，優質項目供給持續增加。投資人更偏好可複製、資本效率高的創新路徑，例如透過 NewCo 模式將特定資產拆出成立新公司，由投資方入股、引入成熟管理團隊，並運用亞洲高效的臨床資源與產業生態，加速數據產出。此類方案可顯著降低全球開發風險，更易吸引跨國聯合投資。」陳雅均博士表示。

Karen Chu 博士指出：「臨床研發已進入高度跨區域協同時代，需要以統一策略貫穿全球布局。HiRO 在亞太、美國與歐洲建立成熟的跨境執行體系，透過整合法規路徑設計、研究中心遴選與運營管理，實現多區域數據的高效銜接，幫助客戶縮短研發周期、降低重複投入。憑藉在地化經驗、區域成本優勢與精準的合作網絡，我們致力協助創新項目更早取得高品質臨床數據，以更高資金效率推動融資與授權合作。」

關於賀維斯特醫藥科技集團 Harvest Integrated Research Organization (HiRO)

賀維斯特醫藥科技集團 (HiRO) 是一家面向全球的創新型臨床研究機構 (CRO)。憑藉全球運營和整合能力，HiRO 為客戶提供定制化的跨境解決方案和服務，包括早期臨床前戰略規劃、臨床試驗設計、法規事務、藥物警戒、統計學、數據管理、全方位項目管理以及臨床和醫學監查等服務。

作為新興的全球 CRO，HiRO 致力於成為市場領先的綜合臨床研究機構，與蒸蒸日上的生物技術和製藥公司合作，引領醫藥產品從實驗室走向市場。HiRO 將以「管家」服務精神，充分利用國際及當地臨床執行經驗，佐以真實世界數據支持，為全球患者提供更有效的解決方案。更多關於 HiRO 的信息，請訪問 www.harvestiro.com

SOURCE 賀維斯特醫藥科技集團 (HiRO)

來自同一來源

賀維斯特 HiRO 與翰林大學聖心醫院簽署戰略合作備忘，共同推動創新藥物開發

賀維斯特 HiRO 與翰林大學聖心醫院簽署戰略合作備忘，共同推動創新藥物開發

賀維斯特醫藥科技集團Harvest Integrated Research Organization (HiRO)，一家全球臨床研究組織 (CRO)，欣然宣布與韓國首爾的翰林大學聖心醫院 Hallym University Sacred Heart Hospital簽署合作備忘錄...
此來源更多新聞稿

探索

保健與醫院

保健與醫院

醫療制藥

醫療制藥

臨床試驗與醫學發現

臨床試驗與醫學發現

風險投資

風險投資

相關題材的新聞稿