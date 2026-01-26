「.hk」域名強化香港品牌定位 助企業增加品牌曝光

香港2026年1月26日 /美通社/ -- 成立於2016年的 Strategic Digital Marketing Company Ltd.（SDMC，sdmc.hk）是一家以搜尋引擎最佳化（SEO）為核心的本地數碼營銷公司，專注為不同行業提供以目標導向、量身設計及可持續優化的網上推廣方案，協助品牌提升曝光率及市場競爭力。憑藉多年實戰經驗，SDMC 於2023年成為香港廣告商會（4As）附屬會員，業務覆蓋本地及大灣區市場，提供策略顧問及整合行銷服務。

地域域名提升搜尋相關性

SDMC 聯合創辦人兼行政總裁譚景鴻（Chris）指出，「.hk」域名在品牌形象與 SEO 表現上發揮關鍵作用。SDMC 自成立起便選用「.hk」作為官方網站域名，這個決定為公司發展帶來長遠優勢。「.hk 」域名能清楚表明企業的香港背景，有助建立專業及可信的第一印象。搜尋引擎傾向亦優先展示與使用者所在地高度相關的網站，而「.hk」正好成為強而有力的地域訊號，對希望深耕本地市場的企業尤其重要。

不只是網址 而是行銷工具

「.hk」並非單純的技術選項，而是整體數碼行銷策略的一部分。SDMC 建議合作商戶配合使用「.hk」域名，結合 O2O（線上到線下）推廣模式，讓消費者一眼辨識其本地品牌身份，從而提升信任感及到店意欲。在業務拓展層面，「.hk」域名同樣發揮優勢。SDMC 經常與內地及大灣區企業交流合作，「.hk」 域名有助清楚傳達香港的國際定位與專業形象，特別是協助內地品牌『出海』時，線上線下的品牌一致性尤為重要。

嚴謹審核保障品牌信譽

香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）行政總裁黃家偉表示，「.hk」域名不僅是一個網站地址，更代表香港品牌的身份象徵。企業使用「.hk」作為官方域名，能向客戶及合作夥伴清楚展示其香港背景，提升市場信任度及本地認受性。HKIRC 對所有域名申請均進行嚴謹審核，確保申請資料真確無誤。如資料不完整或有需要修正，將要求申請者補交文件，以保障「.hk」域名體系的公信力。

把握數碼轉型新趨勢

作為本地數碼推廣的重要參與者，SDMC 持續透過 SEO、地域域名策略、社交媒體及新興平台，協助企業全方位接觸目標客群。香港的數碼行銷正逐步轉向 O2O 整合、流動支付、生態圈合作及跨境數據應用。展望未來，跨境支付平台（如雲閃付）、社交電商（如小紅書）以及短影片內容行銷將持續成為市場主流。雖然香港在社交電商發展上相對內地起步較慢，但隨着 KOL、直播及社交平台影響力提升，企業可透過「強社交、弱電商」策略，加快品牌滲透，尤其在跨境旅客市場具備相當潛力。

「.hk」連接本地與世界

隨着數碼經濟持續演進，「.hk」域名在鞏固本地品牌形象的同時，亦成為企業連接國際市場的重要橋樑。HKIRC 表示，未來將持續推動網絡安全及數碼共融，協助企業優化網站及流動應用程式體驗。透過創新行銷策略、數據洞察及「.hk」域名優勢的結合，香港企業有望吸引更多目標客群，拓展業務版圖，為本地品牌注入新動力，邁向更廣闊的國際舞台。

關於香港互聯網註冊管理有限公司

香港互聯網註冊管理有限公司 (HKIRC) 為香港特別行政區政府指定的非利潤分配、非法定擔保有限公司，專責從事香港地區頂級域名 (即 .hk及.香港) 的行政工作。HKIRC所提供的域名登記類別包括英文的.com.hk、.org.hk、 .net.hk、.edu.hk、.gov.hk、.idv.hk、.hk，及中文的.公司.香港、.組織.香港、.網絡.香港、.教育.香港、.政府.香港、.個人.香港、.香港，和將會在香港推出其他相關域名的服務。

