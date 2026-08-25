星路成為受規管港元穩定幣HKDAP的認可分銷商

香港2026年8月25日 /美通社/ -- AI 驅動全球一站式財富科技平台星路金融科技控股有限公司（「星路科技」）與香港持牌穩定幣發⾏⼈碇點⾦融科技有限公司（「碇點⾦融」）共同宣布，星路科技旗下子公司星路金融有限公司（「星路」）正式成為受規管港元穩定幣HKDAP（HKD At Par）於⾸階段機構應⽤其中的認可分銷商，為HKDAP提供合規、高效的分銷渠道及流動性支持。

作為香港首個受規管港元穩定幣，HKDAP目前已進入首階段機構應用。星路與碇點金融已完成相關系統對接，將由下週開始向合資格機構、企業客⼾及專業投資者提供服務。合資格用戶可透過星路平台，進行HKDAP的認購、贖回、兌換、交易與結算。

星路科技旗下子公司星路金融持有香港證監會頒發的1號牌照，並具備提供虛擬資產交易服務的合規資格。同時，星路科技已建立涵蓋現實世界資產（RWA）發行及分銷能力，並一直積極參與香港代幣化市場的發展。在此次HKDAP首階段機構應用中，星路科技與碇點金融攜手探索HKDAP在跨境支付、貿易融資、RWA代幣化等商業場景應用，展示受規管代幣化貨幣如何透過更高效的結算與資金流轉能力，賦能實體經濟活動。

星路科技首席執行官蔡華表示：「成爲HKDAP的首階段認可分銷商是星路科技與碇點金融深化合作的重要里程碑。星路科技一直致力於連接傳統金融與Web3世界。在合規框架下，我們將與碇點金融拓展HKDAP的商業應用，展現受規管穩定幣於實體經濟中的價值，並助力構建可信及可持續發展的穩定幣生態圈。」

碇點金融行政總裁及聯合創辦人馬飛（Dominic Maffei）表示：「隨著受規管穩定幣逐步走向更廣泛應用，能夠連接傳統金融服務與代幣化市場的合作夥伴十分重要。星路科技在財富科技及代幣化資產領域的經驗，與我們擴大HKDAP市場接觸面的方向相輔相成。我們期待雙方繼續攜手合作，支持生態圈的持續發展。」

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關於星路科技

星路金融科技控股有限公司及其子公司統稱「星路科技」，是位於香港的AI驅動全球一站式財富科技平台，為各類金融機構提供全面的財富管理產品和科技解決方案，涵蓋現金管理、公募基金、私募基金、結構性產品、債券、保險及虛擬資產等全品類的財富管理產品。星路科技在亞洲金融科技領域處於領先地位，自Web3浪潮初起，星路科技已專註提升連接實體與數字資產的能力，打造一站式現實世界資產（RWA）技術、發行、分銷平台，開拓財富管理行業全新增長路徑。詳情請參考www.finloop.hk 以及www.finlooprwa.com。

關於碇點金融

碇點金融科技有限公司（Anchorpoint Financial Limited）是渣打銀行（香港）有限公司的附屬公司， 由渣打香港、香港電訊及安擬集團（Animoca Brands）於2025 年2 月共同成立，以發展代幣化貨幣構建及輔助現有金融基建，促進實體經濟發展為願景。初始目標是建立並推動受規管港元穩定幣「HKDAP」成為數碼經濟中一種安全的交易媒介，加速全球支付與資金流動。碇點金融於2026 年4 月獲香港金融管理局根據《穩定幣條例》發出穩定幣發行人牌照（牌照編號FRS01），成為首批獲發牌的機構之一。

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SOURCE 星路科技