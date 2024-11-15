耀中耀華HKDSE課程正式啟航

HKDSE考試每年 3-5 月舉行，不限國籍報考。學生可通過 HKDSE 成績申請進入中國香港以及眾多海外國家和地區的大學深造，包括英國、美國、加拿大、澳洲、新加坡等。此外，中國香港籍學生和部分符合條件的外籍學生還可通過 HKDSE 成績升讀眾多中國內地知名大學。

近年來，全球教育領域國際合作與交流頻增，中國也以開放包容之姿擁抱世界。為此，耀中耀華將為學生提供涵蓋IGCSE、IB、A-Level與HKDSE的多元化學習路徑，更好地滿足全球家庭對於高質量、國際化教育的需求。

耀中耀華副行政總裁（K-12教育）陳昕生博士表示：「依托超過九十年的教育積澱、植根於中國香港的悠久歷史以及深厚的國際教育底蘊，耀中耀華有信心成功開展HKDSE課程，配合國家教育對外開放戰略，推動中國教育理念和模式走向全球。我們推行獨特的雙語學習共同體模式，並在全人教育及前瞻教育領域內積累了豐富經驗，將為選擇耀中耀華HKDSE課程的學生提供卓越的學習體驗。」

HKDSE考試與全球主流學制——包括中國和美國、英國的學制——保持良好對接，為學生提供更廣闊的學習空間。與其他主流國際高中課程或考試類似，HKDSE對學生的英文語言能力有著全面的要求。同時，考生可在大多數科目上選擇使用英文或中文（包括簡體中文）作答，這使得母語為中文的學生也能夠更好地理解試卷問題並進行答題，從而發揮出自己的最佳水平。HKDSE的中文科目還融入中國文化元素，有助於激發學生及全球公民對中華文化的興趣和認知。

耀中耀華首席教育總監兼課程與專業發展部主管呂子德博士表示，無論是課程體系還是師資背景，耀中耀華的運作方式都能與HKDSE課程無縫銜接。

他介紹道：「耀中耀華的課程體系，非常強調學生的全人發展，在學科知識和技能的基礎之上，著重培養學生分析、批判、解難、創意以至元認知（Metacognition）等綜合能力，這與HKDSE學科知識與綜合能力並重的考核目標若合符節。師資背景方面，由於耀中耀華一直奉行中英雙語及多元文化的教育理念，師資團隊來自世界各地，造就了耀中耀華在校園氛圍、課程組織、教學方法、師生互動等方面豐富的國際元素，在這種學習環境的熏陶下，學生的綜合學術能力，完全能滿足國際大學的要求，這與HKDSE採用國際標準以確保學生的學術實力符合國際大學的入學要求，也是不謀而合的。」

耀中耀華將借鑒現行的特色雙語課程，根據學生的情況提供不同程度的英文和中文教學，全方位支援學生升讀 HKDSE 課程。在獨特的學習共同體 (Learning Communities)學習模式下，師生將創新且全面地探索不同的知識領域，讓學生掌握 21 世紀至關重要的個人和協作學習技能，實現全面發展。此外，耀中耀華將為修讀DSE課程的學生提供豐富的「其他學習經歷」，涵蓋價值觀教育、社會服務、與工作有關的經驗、音樂藝術發展及體育發展這五個範疇。

耀中耀華具有前瞻性的創新課程也將賦能學生更長遠的未來。耀中耀華未來教育部與中國科學院、上海天文館、香港大學、牛津大學高等研究院（蘇州）等著名學術機構緊密合作，通過線上課程和線下交流活動，為學生提供獨特的學習資源，使他們能在真實場景中學習並提升學術素養。

職業及升學輔導方面，熟悉中國香港升學和港生內地升學的耀中耀華老師將負責相關工作，確保升學訊息準確有效，各校也將提供 HKDSE 模擬測評服務，為每位學生規劃最適切的升學途徑。耀中耀華 2024 屆畢業生共獲得 1,400 餘份大學錄取通知，其中 80% 來自 QS 世界排名前100的大學，包含劍橋大學、牛津大學、史丹福大學、倫敦帝國學院等頂尖名校，顯示出耀中耀華教育質量的強大競爭力。

陳昕生博士表示：「在耀中耀華，我們始終用長期主義看待教育。學生們不僅將收獲升學所需的知識及技能，更將在鼓勵創造、尊重個性的氛圍中發現心中熱愛，為更長遠的學術追求與個人發展奠定堅實的基礎。」

2024年12月初，上海耀中、青島耀中、廣州耀華及浙江桐鄉耀華四校將舉辦HKDSE課程說明會，供有意願家庭深入了解各校區HKDSE 課程及升學規劃。活動詳情將於稍後公布。

請按此了解耀中耀華文憑試課程詳情。

關於耀中耀華教育網絡

耀中耀華是扎根中國香港的全球教育先驅，融合中西文化精粹，凝練出與衆不同的教育譜系，以培育具競爭力和同理心的世界公民爲使命，致力創建一個更美好的世界。作爲富有遠見的教育先驅，曾楚珩女士於1932年在香港創辦第一所耀中學校。1970年代，陳保琼博士繼承母志，提供最優質的雙語教育。1990年代，耀中應邀前往上海及北京，為內地的外籍人士開辦學校。陳博士其後與先生葉國華教授創立耀中耀華教育網絡，為培養中國及外籍學生走向國際舞台，作出貢獻。

憑藉近一個世紀的教育奉獻，耀中耀華教育網絡已涵蓋從嬰幼兒教育至高等教育全學段。《耀中幼教教學法——以生成課程、幼兒主導的探究和多語言爲中心》一書凝聚了以「十二項信條」為代表的耀中耀華幼教經驗和智慧，為全球教育界帶來了獨特新穎的視角。它將中國傳統儒家思想與以杜威為代表的西方漸進教育理論相結合，強調為學習者提供一個兼容並蓄的中西文化學習環境，為21世紀幼兒教育的創新發展奠定了基礎。

耀中耀華教育網絡旗下的耀中國際學校/耀中外籍人員子女學校、耀中幼教學院、耀華國際教育學校、耀華學校、耀華國際教育幼兒園、耀華嬰幼兒教育中心和耀華嬰幼兒探索中心，形成龐大網絡，遍布中國香港、北京、上海、廣州、重慶、青島、煙台、浙江桐鄉、以及美國矽谷和英國薩默塞特，每年爲全球逾12,000位師生提供優質教育及發展機會。

SOURCE YCYW Education Network