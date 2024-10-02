HKIRC夥私隱專員公署籲員工進行網絡安全培訓 提高防範意識 減人為錯誤致資料外洩風險

香港2024年10月2日 /美通社/ -- 香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）積極推動和普及網絡安全，有見近來針對本港不同的機構和企業的攻擊有上升的趨勢，引起社會高度關注， HKIRC亦就此作出相應支援，於所屬的「網絡安全員工培訓平台」（Cybersec Training Hub ）上，推出熱門話題「保護個人資料」的安全貼士，分享個人資料及加強數據保護意識的重要性。同時亦準備推出「處理資料外洩」及「工作上的人工智能安全應用」的熱門話題相關資訊，涵蓋防範、處理及科技應用，全方位提高對個人資料網絡安全的意識。為了加強推廣效能，早前特意夥拍個人資料私隱專員公署（私隱專員公署）製作宣傳短片，期望能以輕鬆的手法為機構提供指引，引起大眾關注。

在現代數碼化社會中，保障個人資料私隱愈來愈重要。企業及員工需小心謹慎地處理客戶資料，避免人為錯誤以致不當洩露或誤用，導致客戶信任降低及企業形象受損。企業應制定嚴格的個人資料管理政策和員工培訓，確保客戶資料安全可靠。全新培訓單元的重點關注如何保護個人資料，透過模擬真實發生的資料外洩事故，提醒觀眾要提高對個人資料的保護意識，更特意請來HKIRC行政總裁黃家偉工程師和個人資料私隱專員鍾麗玲向大眾分享相關的小貼士，加強保護自己與他人的個人資料。

首部曲「保護個人資料」現已推出，立即 按此 觀看。

HKIRC行政總裁黃家偉工程師表示：「HKIRC 非常重視個人資料的保障，而要保障資料的安全，除了強化防禦系統外，亦有賴員工在處理個人資料時避免犯下的常見錯誤，以免造成保安漏洞。這些錯誤儘管可能是員工的無心之失，但卻能釀成嚴重後果。是次與私隱專員公署的合作正好喚起大家的關注，期望能夠擴大業界對『網絡安全員工培訓平台』的認識，鼓勵員工定期進行培訓，減少犯錯機會以保障市民的寶貴財產。」

個人資料私隱專員鍾麗玲表示：「網絡安全威脅與日俱增，機構不論規模大小都應警惕。除了採取足夠的資料保安措施，為員工提供適當培訓及提升他們對保障個人資料私隱的警覺性也不可或缺。私隱專員公署一直積極透過不同形式的工作宣傳、推廣及維護數據安全，今次我很高興與HKIRC攜手合作，希望可以幫助更多機構提升保障數據安全的能力，加強數據治理。」

HKIRC亦將推出另外兩部曲，分別會以「處理資料外洩」及「工作上的人工智能安全應用」為題。前者將會提供發生資料外洩事故時的建議處理手法，協助機構未雨綢繆，避免員工作出錯誤決定；後者會帶出在職場上使用人工智能的風險及提供提示，避免誤用新科技造成潛在個人資料外洩風險，敬請期待。

HKIRC一直致力向不同對象推廣宣傳網絡安全重要性，從商界﹑公營機構及學界中小學生均有相應重點項目推廣，務求遍及網絡世界光譜的不同持分者及使用者。自2022年推出「網絡安全員工培訓平台」以來，培訓超過20萬用戶，反應熱烈。與此同時，HKIRC一直定期檢視內容，務使平台能與時並進，提供有效的培訓內容。在相繼推出專為不同崗位和行業所設計的培訓主題外，亦會就現時的熱門話題進行更新，以提高用戶的意識，增強防範網絡安全的能力。我們希望通過持續不懈的推廣宣傳，能有效提升香港整體的網絡安全水平，共同建設一個更加安全智慧的城市。

關於香港互聯網註冊管理有限公司

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關於網絡安全員工培訓平台（Cybersec Training Hub ）

Cybersec Training Hub是由香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）策劃及管理的免費自學平台，旨在降低機構提供網絡安全培訓予員工的門檻，從而加強機構及員工對網絡安全的認知，由源頭降低機構網絡安全風險，共建香港成為一個更健康安全的網絡智慧城市。

了解詳情：https://cyberhub.hk/

熱門話題培訓單元：https://cyberhub.hk/tc/advanced-training-hot-topics

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