Hobonichi Techo將於2025年推出350多款新產品 掀起全球熱潮

*2023/09 - 2024/05與 2022/09 - 2023/05數據比較。

英文手賬本上市！

Hobonichi的24款手賬中有7款推出了英文版，包括廣受歡迎的A5和A6尺寸的每日一頁格式以及每週手賬。該手賬本的主要特點是採用180度平裝，確保書寫輕鬆自如，並使用了著名的Tomoe River紙張，這種紙張以其超薄而堅固的質量而著稱。

2025版有350多款新產品，包括手賬本和文具！

備受期待的Hobonichi Techo年度產品發佈會包括新設計以及與藝術家和品牌的獨特合作，吸引了眾多用戶。2025版的亮點包括與《ONE PIECE magazine》的第三次合作，以及與插畫家Hiroko Kubotta和Yumi Kitagishi的合作。此外，還包括從明治時期（1868-1912 年）出版的Bijutsukai和Shin-Bijutsukai中精選的舊木版畫設計。

在哪裡購買？

Hobonichi Store官網是購買全系列產品的主要渠道。該網站支持本地貨幣購買、多種付款方式，超過一定金額的訂單可享受免運費服務。此外，Hobonichi在多個國家提供包含海關、關稅和稅費的全包價格。Hobonichi產品還可通過亞馬遜、文具店、書店等當地銷售渠道購買。欲瞭解更多信息，請訪問Hobonichi的「購買指南」 (Where to Buy)頁面。

關於Hobonichi Co., Ltd.

Hobo Nikkan Itoi Shinbun（又稱「Hobonichi」 ）由文案糸井重裡(Shigesato Itoi)於1998年創辦，是一個提供各種免費原創內容的網站，包括訪談、隨筆和博客直播。除了Hobonichi Techo，Hobonichi還銷售原創生活用品。

SOURCE Hobonichi