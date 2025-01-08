全球頂尖綜合度假村HOIANA RESORT & GOLF喜迎2025農曆新年

該特別活動詮釋了繁榮、喜悅與團聚的真諦。客房套餐每晚僅需252萬越南盾++起，包含每日自助早餐、下午茶等獨家福利，是家庭聚會的理想選擇。

賓客可在度假村內20家餐廳享用地道傳統春節盛宴，品嘗越南及亞洲風味美食。此外，度假村還將舉辦傳統遊戲、文化表演及多彩互動活動，讓各年齡段遊客盡情體驗春節的熱烈氛圍。

全球地標性奢華酒店歡慶農曆新年

Hoiana Resort & Golf坐落于越南中部純淨海岸線，毗鄰會安古城(Hoi An Ancient Town)與美山聖地(My Son Sanctuary)這兩大聯合國教科文組織世界遺產。度假村榮膺2024年世界旅遊大獎(World Travel Awards)「世界頂尖綜合度假村」殊榮。

該綜合度假村擁有四家豪華酒店，提供逾1200間客房，包括兩家新世界品牌酒店——會安南岸新世界海灘度假酒店和會安南岸新世界酒店，以及會安南岸酒店式公寓和會安南岸套房酒店。20家世界級餐飲場所滿足味蕾盛宴，更有越南頂級高爾夫球場——會安南岸高爾夫球俱樂部、亞洲超大海灘俱樂部——NOX海灘俱樂部，以及2700平方米的兒童俱樂部，旨在打造奢華休閒的終極之選。

會安世界匹克球錦標賽系列賽決賽（會安WPC決賽）榮耀啟幕

2025年1月8日至19日，Hoiana Resort & Golf榮幸承辦會安WPC決賽。作為賽事冠名贊助商，度假村將迎來全球頂尖選手，共聚越南中部海岸，共襄這一國際體育盛事。該錦標賽作為WPC系列賽的收官之戰，獎金池高達2萬美元，必將呈現一場非凡的體育盛宴。

SOURCE Hoiana Resort & Golf