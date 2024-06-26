《HoldCover 人氣旅人》大招募

「人氣旅人」旅遊影片拍攝比賽由2024年6月24日起公開接受報名，年滿18歲的香港永久性居民即可參加，參賽組別以 1 – 4 人為一組，有意報名人士只須填妥簡單表格，然後拍攝一段不多於2分鐘的參賽短片（內容以參賽隊伍自我簡介、分享難忘旅遊經歷及簡單介紹於 HoldCover 平台投保旅遊保險的好處）即可，報名截止日期為2024年7月31日。

活動專頁網址：https://www.holdcover.com/promo/pop_traveller_2024

報名時段：2024年6月24日 至 2024年7月31日

第二階段：最後 6 強獲 HK$30,000 贊助 爭奪成為最終贏家

入圍 HoldCover「人氣旅人」旅遊影片拍攝比賽的參賽隊伍，影片作品將於2024年8月5日至8月18日期間，於活動專頁進行公開投票，由公眾及專業評審團投票選出最後 6 強入圍總決賽，結果將於8月下旬舉辦的 HoldCover 年度頒獎典禮上公佈。入圍的最後6強隊伍將獲得HK$30,000旅遊拍攝經費贊助，飛出香港出發到不同目的地拍攝競選影片！指定拍攝目的地會於頒獎禮上即場抽出，而每組均會配上不同主題進行拍攝，增加影片可觀性。頒獎禮當日除了會邀請各大保險公司代表出席，並會邀請神秘名人嘉賓到場分享旅遊拍攝心得，為參賽者競逐最終贏家打氣！

第三 階段 ： 勝出組別獨得 HK$50 ,000 現金獎 及 拍攝玻利維亞夢幻之旅

HoldCover「人氣旅人」旅遊影片拍攝比賽的最後6強參賽影片將會上載到活動專頁及 HoldCover YouTube Channel，再由公眾及專業評審團選出最後優勝隊伍，公眾投票準則以影片於 YouTube 的點擊次數作為指標，而勝出隊伍不但可贏取高達HK$50,000的現金獎，更由 HoldCover 全包機票、食、宿遠飛南美洲，與隨團專業攝影團隊攜手合作拍攝「玻利維亞夢幻之旅」旅遊影片，令你可以一嘗當上旅遊節目主持的機會！各位精於拍片的旅遊達人千萬不要錯失良機，立即報名參加！

報名時段：2024年6月24日 至 2024年7月31日

聯絡及查詢，可電郵至： [email protected]

關於 HoldCover Insurance Brokers Limited

HoldCover 是香港首個全方位網上保險平台，用戶可以透過 HoldCover 平台做到即時報價、比較、投保和索償，提供真正一站式保險體驗。HoldCover 致力透過保險科技（InsurTech）將傳統保險化繁為簡，為港人打造嶄新、方便和安全的保險新體驗，並同時保持平台中立性。

HoldCover 至今與超過 20 間保險公司合作，提供涵蓋 15 種類、逾 1,000 款的保險方案，並陸續加入不同類型和緊貼趨勢的新產品，令全港市民及商戶共同受惠。

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SOURCE HoldCover