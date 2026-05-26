HopeGoo兩週年慶推出「機票盲盒」 以創新互動與夏日特惠回饋香港用戶

是次週年慶重點推出 HKD$288機票盲盒。活動期間，所有HopeGoo APP登記用戶每日登入活動頁面即可獲得一次開盲盒機會，完成簡單的互動任務更可額外獲得[開盒]機會。開啟盲盒即有機會贏取HKD$288特價機票購買資格、G-Coins旅遊積分及酒店優惠券等的多重獎賞。

其中，HKD$288特價機票資格覆蓋19條精選熱門航線，覆蓋香港旅行愛好者喜愛的熱門及小眾目的地，出發時間涵蓋2026年6月1日至7月31日的暑假出行高峰期，為用戶規劃夏日休閒之旅提供了豐富選擇。航線涵蓋（但不限於）香港出發前往三亞、高雄、布吉島、曼谷、大阪、首爾等備受港人青睞的度假勝地，同時覆蓋泰國、印尼、馬來西亞等地的區域航線，全面滿足用戶探索亞洲不同風情的出行需求。

HopeGoo平台負責人沈文靖表示：「香港用戶一向追求高價值與充滿驚喜的旅行體驗。在平台成立兩週年的特別時刻，我們希望透過『機票盲盒』這種新穎、有趣的互動方式，將實實在在的旅行優惠帶給我們的用戶。這不僅是一場慶祝，更是我們與香港旅行者共同開啟夏日旅程的邀請，期待為本地旅行市場增添更多活力。」

成立兩年穩健成長，科技創新驅動全球服務升級

自成立以來，HopeGoo始終致力於服務全球旅行者，同時深耕香港及粵港澳大灣區市場，形成本地化營運與全球拓展並行的發展格局。目前，其服務網絡已覆蓋多國市場，尤其在粵港澳台、日韓、泰國、馬來西亞等熱門目的地的業務增長顯著。2026年首季數據顯示，平台消費用戶數按年增長達2.9倍，上述熱門目的地相關產品預訂人次增幅超過5倍。

圍繞用戶旅行場景的延伸，HopeGoo已從交通票務擴展至本地休閒、特色住宿、親子活動、主題探店等多元場景，逐步構建起覆蓋行前、行中、行後的旅行生態。為支持全球用戶的順暢預訂，平台整合了機票、酒店、景區門票、當地玩樂等全品類資源，並支援多種主流國際支付方式，顯著降低了跨境出行的操作難度。

在此背景下，HopeGoo持續深化技術應用，以創新驅動服務體驗持續升級。平台深度整合的AI旅行助手DeepTrip，支援17種語言的實時互動能力，能夠準確理解用戶以自然語言表達的複雜出行需求，生成融合交通、住宿與景點活動的個性化行程方案。用戶可一鍵完成全程預訂，真正實現從「靈感啟發」到「行程落實」的無縫體驗。

在提升交易效率與用戶體驗方面，AI透過持續學習用戶行為與偏好，實現產品智能匹配與精準推薦，從而提升用戶的決策效率與預訂滿意度，充分展現科技重塑旅遊體驗的潛力。

關於HopeGoo：

HopeGoo是同程旅行（0780.HK）旗下的一站式國際旅行平台，總部位於香港。平台致力透過科技與創新，為全球旅行者提供便捷、智能、高價值的旅行產品預訂與服務，連接旅行者與精彩世界。

週年慶活動參與方式：

活動於2026年5月26日上午10時正式開啟，持續至5月30日晚上11時59分（GMT+8）。所有HopeGoo APP登記用戶均可參與。用戶可開啟HopeGoo APP，進入週年慶活動頁面了解詳情並參與「機票盲盒」抽獎。

SOURCE HopeGoo