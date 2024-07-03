HR Path 從 Ardian 獲得破紀錄的 5 億歐元融資，加速其國際收購策略並鞏固其人力資源轉型領導者的地位

巴黎2024年7月4日 /美通社/ -- 全球人力資源諮詢領域的領導者 HR Path 宣布從世界領先的私人投資公司 Ardian 募集到創紀錄的 5 億歐元資金。這項籌款是公司史上最大的一筆資金，標誌著 HR Path 成功故事的重要里程碑。這筆資金將在推動 HR Path 在美國、加拿大、德國、北歐國家和澳洲的下一階段發展和國際擴張方面，發揮關鍵作用。

HR Path：人力資源轉型，實現高效及個人化人力資源

優化招聘、人才的發展和挽留，以及有效管理人力資源，是企業的關鍵成功因素和競爭優勢。

HR Path 採用獨特的模式，在由多種技術解決方案驅動的全球市場中應對這些挑戰。透過為公司所面臨的全方位人力資源問題，提供全方位和個人化的方法，集團將自己定位為真正的「一站式人力資源服務」。

透過其三大業務領域：Advise、Implementation 與 Run-HR Path，提供諮詢服務、人力資源系統實施和薪酬外判，使各種規模和行業的公司都可以有效轉變和優化其人力資源職能。

籌資額創歷史新高，邁向發展新階段

此職位使 HR Path 成為全球領先的人力資源顧問公司之一。集團目前在 22 個國家/地區經營，僱用超過 1,800 名員工，為全球 3,000 多名客戶提供服務。集團的營業額為 2.15 億歐元，自 2021 年以來，增長率為 25%。

為了加速此增長，HR Path 剛剛完成了來自 Ardian 的 5 億歐元融資。 「從 Ardian 獲得 5 億歐元的融資是 HR Path 的轉型一步，」HR Path 聯合創辦人兼首席執行官 François Boulet 表示： 「這項合作關係，彰顯出他們對我們的業務模式和增長軌跡的信心。我們衷心感謝合作夥伴 HR Path、我們的員工和客戶的堅定支持和奉獻。在團隊和 Ardian 的支持下，我們準備在全球範圍內擴展我們的人力資源數碼轉型服務，為我們的客戶提供無與倫比的價值。」

HR Path 計劃利用新的資金來繼續和加速 2009 年推出的外部增長策略，此策略已經在 12 個國家實施，參與整合的公司共有 38 間。集團計劃在美國、加拿大、德國、北歐國家和澳洲等戰略市場進行新的目標收購，以擴大 HR Path 的價值主張，並加強其在全球市場的地位。

HR Path 的聯合創始人兼首席執行官 Cyril Courtin 補充道：「我們還要感謝我們的合作夥伴，如我們的首批金融合作夥伴之一 Societe Generale Capital Partenaires (SGCP)，特別是 SGCP 的參股業務總監 Marc Jacquin，感謝他們的支持與合作。這項重大投資，使我們能夠加快我們的增長計劃，並進一步為我們的服務產品帶來創新。我們對未來的機會感到興奮，致力於在全球範圍內推動卓越的人力資源服務。」

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SOURCE HR Path