HSA 2026確認超過30位全球醫療行業領袖出席大會

本次大會由Qube Integrated Malaysia主辦，並由Green Wellness Malaysia聯合主辦，整合了成熟的醫療B2B平台SEACare以及該國頂級健康產業盛會International Wellness Expo (IWE)。HSA 2026將於2026年5月20日至22日在吉隆坡會議中心(Kuala Lumpur Convention Centre)舉行，並以高規格會議為核心，提供關於市場趨勢、投資機會及新興技術的關鍵洞察，同時促進醫療領袖、創新者、政策制定者與投資者之間的深度交流。

參會代表將體驗涵蓋廣泛議題的會議內容，包括AI驅動診斷與預測性健康、智慧醫院創新、機器人輔助手術以及數字健康平台等。IWE專題板塊將通過生物黑客(biohacking)、個性化長壽管理、功能醫學（用於慢性疾病逆轉）等議題補充討論。兩大板塊共同呈現技術、政策與生活方式如何重塑醫療與健康經濟的全景視角。

HSA 2026不僅是一場會議，更是推動協作、知識交流與創新的催化劑。該活動進一步鞏固馬來西亞作為區域醫療對話、投資與健康產業發展的樞紐地位。來自政府、學術界、產業界及社會組織的相關方，將通過接觸全球最佳實踐、前沿研究及變革性理念而獲益。

Qube Integrated Malaysia執行主席Richard Teo表示：「像HSA 2026這樣的交流平台對於知識共享至關重要，而此次匯聚的嘉賓陣容也體現了峰會作為全球醫療創新與合作平台的地位。我們很榮幸在馬來西亞舉辦本次大會，並邀請各方共同參與這一變革之旅。攜手合作，我們能夠激發健康意識、實現賦能，推動共同進步。」

馬來西亞醫療行業正經歷快速轉型，這一進程由數字健康應用普及、AI賦能診斷以及更緊密的公私合作共同驅動，以構建具備韌性、面向未來的醫療體系。HSA 2026正是在這一背景下，通過促進對新興挑戰與機遇的討論，並展示醫療設備、數字平台、醫院基礎設施及自動化創新來回應這一趨勢。通過專設的商務配對(Business Matching)環節，大會將促進合作伙伴關係建立、市場拓展及知識交流，幫助政策制定者、行業領袖、創新者與投資者將理念轉化為現實影響。

HSA 2026的註冊與門票銷售現已向會議代表及參觀者開放。當前提供限時早鳥優惠，為相關方參與亞洲最具影響力的醫療與健康盛會之一提供機會。

有關HSA 2026的更多信息及註冊，請訪問：https://healthsummitasia.com/conference/programme。

關於Qube Integrated Malaysia Sdn Bhd

Qube Integrated成立於2003年，總部位於吉隆坡，是一家在B2B與B2C展覽及活動組織領域具有全球影響力的公司。公司在場館管理、世博會展館建設以及全流程活動服務方面具有卓越能力，依托豐富經驗提供端到端解決方案。業務覆蓋馬來西亞、印度尼西亞及新加坡，其團隊專注於打造具有影響力的活動體驗，在設計、策劃與管理各類活動方面表現出色。Qube憑借屢獲殊榮的服務，在展覽管理、室內設計及場館運營領域處於行業領先地位。

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