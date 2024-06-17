HTX任命新加坡國門哈桑-桑尼為首席安保官

新加坡2024年6月17日 /美通社/ -- 領先的加密貨幣交易所HTX自豪地宣布任命新加坡國家足球隊門將哈桑-桑尼(Hassan Sunny)為首席安保官。

HTX全球咨詢委員會成員Justin Sun表示：「 『人民的交易所』HTX與『人民的守門員』哈桑-桑尼乃天作之合。我們將共同努力，在不斷發展的加密貨幣世界中確保用戶資產的安全。正如桑尼奮力守護球門底線一樣，HTX致力於以同樣的決心和毅力守護用戶的資產安全，提供最安全、最可靠的投資環境。」

對於此次加入HTX大家庭，桑尼表示，「 很高興成為HTX的一員。我已經等不及踏上接下來的旅程了。」

6月11日，在2026年世界杯預選賽亞洲區第一輪最後一場對陣泰國的小組賽中，桑尼憑借出色的表現，成為中國的民族英雄。面對泰國隊的猛攻，桑尼做出驚人的11次撲救，包括傷停補時階段的一次關鍵撲救。新加坡隊最終以1-3告負，但幫助中國隊力壓泰國隊晉級下一輪。

關於HTX：

HTX成立於2013年，已從一個加密貨幣交易所發展成為一個涵蓋數字資產交易、金融衍生品、錢包、研究、投資、孵化等多個領域的綜合區塊鏈生態系統。HTX為全球數百萬用戶提供服務，業務覆蓋五大洲160多個國家和地區。HTX的三大發展戰略——「 全球發展、技術驅動發展和科技向善」 ——支撐著其為全球加密貨幣愛好者提供全面的服務和價值。

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SOURCE HTX