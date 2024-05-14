HTX Ventures投資AI代理協議Theoriq開發商ChainML，支持去中心化AI代理協議開發
14 5月, 2024, 16:51 CST
新加坡2024年5月14日 /美通社/ -- 加密貨幣交易所HTX的全球投資部門HTX Ventures致力於擴大區塊鏈技術的覆蓋範圍和可用性。該公司宣佈對ChainML進行戰略投資，ChainML是一家位於硅谷的人工智能（AI）和機器學習（ML）開發與研究實驗室，最近發佈了其開創性的代理基礎層Theoriq。
ChainML近日在Super Seed輪融資中籌集到620萬美元。這筆資金由Hack VC領投，彰顯了市場對ChainML的願景——即將AI無縫整合到去中心化的區塊鏈世界中，並徹底改變AI的格局——的堅定信心和高度期待。通過提供Theoriq這樣的平台為基於可組合性、可擴展性和社區驅動治理原則的AI創新提供了無限可能，ChainML承諾為部署複雜的AI代理創建一個無與倫比的生態系統，利用Web3技術確保透明度、安全性和效率。
Theoriq的公理基於社會進化的原則，並通過區塊鏈技術實現，為不斷改進、由社區管理的AI系統奠定了基礎。
主要功能包括：
- 代理基礎：生態系統中的基本要素，促進自主交互，體現角色、行為和功能，旨在直接提高代理在其環境中獨立運行的能力。
- 模塊化可組合性：允許開發人員打造定制化AI解決方案，這些解決方案可通過組合和重組的方式創建複雜的系統，並隨著時間的推移不斷發展和適應。
- 社區授權治理：確保決策權歸屬於不同的社區利益相關者，他們對AI代理的質量做出積極貢獻並提供反饋，確保技術符合集體目標和價值觀。
HTX Ventures的管理合夥人Edward表示：「ChainML的Theoriq是一個創新平台，為AI代理提供了一個可操作的解決方案，使其能夠進行交互，並擁有更多的自主權和能力。該平台為AI的未來鋪平了道路，我們很高興能參與其中。」
ChainML聯合創始人兼首席執行官Ron Bodkin評論道：「今天對ChainML以及更廣泛的AI和Web3社區來說是一個關鍵時刻。Theoriq的推出不僅僅是一款產品的發佈，它更是引領了一場建立透明的社區管理型AI生態系統的運動。HTX Ventures的支持將有助於我們在去中心化領域釋放AI整合的新潛力。」
HTX Ventures很高興能為ChainML這樣的創新項目提供支持，這些項目將AI開發與區塊鏈相結合，旨在探索新的協同效應。用戶可以通過加入候補名單在今年夏天與Theoriq測試網互動。
聯繫人
Michael Wang
電郵：[email protected]
公司網站
https://www.htx.com/en-us/ventures
SOURCE HTX
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