HUAWEI AppGallery強勢回歸香港動漫電玩節，為香港本地玩家推薦最新、最好玩的手機遊戲

新聞提供者

Huawei Mobile Services

26 7月, 2024, 16:43 CST

香港2024年7月26日 /美通社/ -- HUAWEI AppGallery即日起至7月30日在香港動漫電玩節再度亮相！今年，AppGallery以「及時行樂，齊玩更Fun」為主題，在香港會議展覽中心1號展館D01展位為大家呈現一系列精彩遊戲活動，包括試玩熱門手機遊戲、遊戲場景區打卡任務、精彩手遊電競賽事、與遊戲KOL交流互動和完成挑戰獲得大獎等將最有趣的手機遊戲推薦給香港玩家。

HUAWEI AppGallery在此次展覽中將展示多款重磅手機遊戲，包括現時最火熱的遊戲及即將上市的新款遊戲，種類超過19款，包括《PUBG MOBILE》、《Honor of Kings》、《巔峰極速》、《黑子的籃球》、《菇勇者傳說》、《長安養城記》、《見習狩獵家》、《轟天騎士團》、《馬賽克英雄》、《怦然星動》、《斗羅大陸：史萊克學院》、《三國：戰地無疆》、《一拳超人：最强之男》、《江湖如此多嬌》、《魔靈召喚：天空之役》、《三国雲夢錄》、《JUMP群星集結》、《RO初心之戰》以及《開心鬥一番》等熱門遊戲，這些遊戲涵蓋了動作、冒險、策略及角色扮演等種類，可以滿足不同玩家的需求。AppGallery有信心，它們將會為玩家帶來前所未有的遊戲體驗。

活動期間，HUAWEI AppGallery聯同官方遊戲發行商精心策劃了5大实景化遊戲互動區域，讓玩家沉浸式體驗遊戲的樂趣和現場互動環節，能真實踏入各種遊戲世界，完成一系列的挑戰任務，體驗真實的遊戲樂趣。這些實景區包括《黑子的籃球》的限時投籃挑戰、《PUBG MOBILE》的空投反應力挑戰、《Honor of Kings》的燃放峽谷煙花挑戰、《巔峰極速》的扭軚人挑戰、以及《菇勇者傳說》的菇菇拍拍樂挑戰等。完成遊戲互動區的任務後，玩家可獲得一款精美勛章，集齊6個勛章即可前往「幸運搖搖樂」玩一次扭獎機，免費贏取豐富禮品。

此外，AppGallery還邀請了眾多知名KOL在現場與玩家互動，一同共享手游的樂趣。在動漫電玩節首日，AppGallery榮幸邀請到香港首位達成十億觀看次數的YouTuber笑波子和經驗豐富且年輕的職業女賽車手Keiko Wong參與巔峰極速車手季•挑戰盃環節，與現場玩家體驗競速賽車的刺激。次日，動漫電玩節現場將會舉辦Honor of Kings 5v5 賽，現場玩家能夠與喜歡挑戰自我的拉比組隊，進入戰場成為王者。另外，PUBG MOBILE食雞挑戰盃將會是讓現場觀眾身臨其境且刺激的遊戲環節。AppGallery很高興邀請到前PUBG MOBILE職業選手，RoseG出席該環節並與決賽入圍玩家進行一場激動人心的對決。除此之外，也有知名Cosplayers，他們將扮演大家最愛的手游角色與大家一同互動和拍照。AppGallery的現場展區會有更多驚喜等待大家來發現，將會展示最新的手機遊戲並提供試玩機會。

期待您的光臨，一起加入AppGallery，體驗遊戲的樂趣吧！

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