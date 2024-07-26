HUAWEI AppGallery強勢回歸香港動漫電玩節，為香港本地玩家推薦最新、最好玩的手機遊戲

活動期間，HUAWEI AppGallery聯同官方遊戲發行商精心策劃了5大实景化遊戲互動區域，讓玩家沉浸式體驗遊戲的樂趣和現場互動環節，能真實踏入各種遊戲世界，完成一系列的挑戰任務，體驗真實的遊戲樂趣。這些實景區包括《黑子的籃球》的限時投籃挑戰、《PUBG MOBILE》的撿空投反應力挑戰、《Honor of Kings》的燃放峽谷煙花挑戰、《巔峰極速》的扭軚人挑戰、以及《菇勇者傳說》的菇菇拍拍樂挑戰等。完成遊戲互動區的任務後，玩家可獲得一款精美勛章，集齊6個勛章即可前往「幸運搖搖樂」玩一次扭獎機，免費贏取豐富禮品。

此外，AppGallery還邀請了眾多知名KOL在現場與玩家互動，一同共享手游的樂趣。在動漫電玩節首日，AppGallery榮幸邀請到香港首位達成十億觀看次數的YouTuber笑波子和經驗豐富且年輕的職業女賽車手Keiko Wong參與「巔峰極速車手季•挑戰盃」環節，與現場玩家體驗競速賽車的刺激。次日，動漫電玩節現場將會舉辦「Honor of Kings 5v5 賽」，現場玩家能夠與喜歡挑戰自我的拉比組隊，進入戰場成為王者。另外，「PUBG MOBILE食雞挑戰盃」將會是讓現場觀眾身臨其境且刺激的遊戲環節。AppGallery很高興邀請到前PUBG MOBILE職業選手，RoseG出席該環節並與決賽入圍玩家進行一場激動人心的對決。除此之外，也有知名Cosplayers，他們將扮演大家最愛的手游角色與大家一同互動和拍照。AppGallery的現場展區會有更多驚喜等待大家來發現，將會展示最新的手機遊戲並提供試玩機會。

期待您的光臨，一起加入AppGallery，體驗遊戲的樂趣吧！

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SOURCE Huawei Mobile Services