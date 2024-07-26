HUAWEI AppGallery強勢回歸香港動漫電玩節，為香港本地玩家推薦最新、最好玩的手機遊戲
26 7月, 2024, 16:43 CST
香港2024年7月26日 /美通社/ -- HUAWEI AppGallery即日起至7月30日在香港動漫電玩節再度亮相！今年，AppGallery以「及時行樂，齊玩更Fun」為主題，在香港會議展覽中心1號展館D01展位為大家呈現一系列精彩遊戲活動，包括試玩熱門手機遊戲、遊戲場景區打卡任務、精彩手遊電競賽事、與遊戲KOL交流互動和完成挑戰獲得大獎等，將最有趣的手機遊戲推薦給香港玩家。
HUAWEI AppGallery在此次展覽中將展示多款重磅手機遊戲，包括現時最火熱的遊戲及即將上市的新款遊戲，種類超過19款，包括《PUBG MOBILE》、《Honor of Kings》、《巔峰極速》、《黑子的籃球》、《菇勇者傳說》、《長安養城記》、《見習狩獵家》、《轟天騎士團》、《馬賽克英雄》、《怦然星動》、《斗羅大陸：史萊克學院》、《三國：戰地無疆》、《一拳超人：最强之男》、《江湖如此多嬌》、《魔靈召喚：天空之役》、《三国雲夢錄》、《JUMP群星集結》、《RO初心之戰》以及《開心鬥一番》等熱門遊戲，這些遊戲涵蓋了動作、冒險、策略及角色扮演等種類，可以滿足不同玩家的需求。AppGallery有信心，它們將會為玩家帶來前所未有的遊戲體驗。
活動期間，HUAWEI AppGallery聯同官方遊戲發行商精心策劃了5大实景化遊戲互動區域，讓玩家沉浸式體驗遊戲的樂趣和現場互動環節，能真實踏入各種遊戲世界，完成一系列的挑戰任務，體驗真實的遊戲樂趣。這些實景區包括《黑子的籃球》的限時投籃挑戰、《PUBG MOBILE》的撿空投反應力挑戰、《Honor of Kings》的燃放峽谷煙花挑戰、《巔峰極速》的扭軚人挑戰、以及《菇勇者傳說》的菇菇拍拍樂挑戰等。完成遊戲互動區的任務後，玩家可獲得一款精美勛章，集齊6個勛章即可前往「幸運搖搖樂」玩一次扭獎機，免費贏取豐富禮品。
此外，AppGallery還邀請了眾多知名KOL在現場與玩家互動，一同共享手游的樂趣。在動漫電玩節首日，AppGallery榮幸邀請到香港首位達成十億觀看次數的YouTuber笑波子和經驗豐富且年輕的職業女賽車手Keiko Wong參與「巔峰極速車手季•挑戰盃」環節，與現場玩家體驗競速賽車的刺激。次日，動漫電玩節現場將會舉辦「Honor of Kings 5v5 賽」，現場玩家能夠與喜歡挑戰自我的拉比組隊，進入戰場成為王者。另外，「PUBG MOBILE食雞挑戰盃」將會是讓現場觀眾身臨其境且刺激的遊戲環節。AppGallery很高興邀請到前PUBG MOBILE職業選手，RoseG出席該環節並與決賽入圍玩家進行一場激動人心的對決。除此之外，也有知名Cosplayers，他們將扮演大家最愛的手游角色與大家一同互動和拍照。AppGallery的現場展區會有更多驚喜等待大家來發現，將會展示最新的手機遊戲並提供試玩機會。
期待您的光臨，一起加入AppGallery，體驗遊戲的樂趣吧！
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SOURCE Huawei Mobile Services
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