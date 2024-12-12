HUAWEI MatePad 11.5輕鬆實現無紙化辦公和學習

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華為

13 12月, 2024, 00:45 CST

阿聯酋迪拜2024年12月13日 /美通社/ -- 在迪拜亞特蘭蒂斯皇家酒店鑽石宴會廳舉辦的華為產品發佈會上，新一代HUAWEI MatePad 11.5正式亮相。

HUAWEI MatePad 11.5 提供海島藍和深空灰兩款配色，展現出現代、前衛的時尚氣息。

HUAWEI MatePad 11.5
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HUAWEI MatePad 11.5配備護眼的紙感柔光屏[1]，以及升級版華為筆記APP。這款便捷的平板為學生和輕辦公用戶量身打造，讓用戶無論是在學校、家中還是外出時，都能在提升日常學習和工作效率的同時，輕鬆實現無紙化體驗。

HUAWEI MatePad 11.5紙感柔光屏帶來舒適的視覺體驗

HUAWEI MatePad 11.5配備了11.5英吋的大全面屏，實現了2200x1440高分辨率和120Hz高刷新率[2]，在無紙化辦公、學習和閱讀中擁有流暢生動的視覺體驗。

紙感柔光屏採用採用納米級防眩光蝕刻技術，顯著減少反光，即使長時間使用也能提供柔和、舒適的視覺效果。PaperMatte顯示屏已獲得萊茵TÜV無反射認證、萊茵TÜV類紙顯示認證以及SGS低視覺疲勞認證，有效減少環境光反射，同時保持一致的對比度和紙質感。通過降低視覺疲勞並提供有效的眼睛保護，無論是閱讀還是學習，這款顯示屏都能確保提供舒適、輕鬆的體驗。

彩色繪本模式[3]採用華為專有的色調映射算法，平衡了紙感柔光屏的亮度、色調和色溫。它真實地還原了實體書的鮮艷色彩和豐富質感，提供紙質般的觸感，使圖片栩栩如生，是閱讀您喜愛的圖畫小說和雜誌的理想選擇。

紙感柔光屏兼容HUAWEI M-Pencil套裝（第三代）[4]，筆尖可以在屏幕上流暢寫繪，實現適度阻尼與微妙振動的完美平衡。筆尖與顯示屏之間摩擦產生的悅耳沙沙聲進一步增強了這一效果，再現了真實的紙筆書寫體驗。

HUAWEI Notes的實時音記同步功能帶來煥然一新的筆記體驗

全新的「頁面多開」功能讓您可以同時打開多個筆記，實現筆記之間的無縫切換。借助一鍵分屏功能，您可以並排查看筆記，方便對比，進一步提高學習效率。

筆記回放功能利用先進的音頻處理技術，在手寫筆記的同時進行實時同步，提供了一種全新的高效筆記解決方案。只需點擊手寫筆記，即可立即同步音頻，確保快速流暢地訪問相關內容。

通過無縫共享，與同事和朋友共享筆記變得更加簡單。利用獨有的hinote格式，收件人可以輕鬆修改共享的會議筆記和項目構想，確保其保持相關性和實用性。通過輕鬆進行筆記共享，簡化無紙化工作流程，促進協作，提高效率。

充分發揮HUAWEI MatePad 11.5的PC級生產力

HUAWEI MatePad 11.5提供類似筆記本電腦的體驗，支持訪問PC級WPS Office[5]等原生桌面應用，突破了移動應用的限制。懸浮多窗口[6]功能支持多任務處理和類似PC的直觀窗口管理，而多屏協作則可以讓用戶將平板用作第二屏幕，或在平板和手機之間傳輸文件。

使用華為智能鍵盤[7]，無論身在何處，都能輕鬆完成工作設置。該鍵盤提供兩種模式，便於隨時進行創作。

筆記本形態，為辦公人員提供了便捷的設置，使他們能夠在舒適的角度高效地創建提案。

這款兩件套產品採用分體式設計，包含一個可拆卸鍵盤和一個堅固的面板支架，可以穩固地固定HUAWEI MatePad 11.5。它提供強大的結構性背部支撐，讓用戶能夠在各種姿勢下舒適地打字，包括在膝蓋上使用。

HUAWEI MatePad 11.5將很快在華為官方在線平台和實體零售店發售，起售價為299歐元。請訪問當地網點瞭解完整的產品詳細信息。

[1]HUAWEI MatePad 11.5紙感柔光屏版是唯一支持紙感柔光屏的機型。

[2]HUAWEI MatePad 11.5支持最高120 Hz的屏幕刷新率。屏幕刷新率可能因特定應用程序或遊戲而異。

[3]所有HUAWEI MatePad 11.5機型均支持彩色繪本模式，不過HUAWEI MatePad 11.5 紙感柔光屏版可提供更佳的視覺體驗。

[4]HUAWEI M-Pencil套裝（第三代）與HUAWEI MatePad 11.5分開銷售。要在 HUAWEI MatePad 11.5上使用HUAWEI M-Pencil(第三代)，可以通過HUAWEI M-Pencil充電器將兩者配對。有關HUAWEI M-Pencil(第三代)的更多詳情，請訪問當地零售店。

[5]此功能僅在某些國家和地區提供。支持的功能可能會因合作關係、授權、商業條件和技術因素的變化而有所不同，恕不另行通知。

[6]此功能僅與某些應用程序兼容，支持的應用程序列表將定期更新。功能效果僅供參考。此功能的界面和整體體驗可能因具體產品而異。

[7]華為智能鍵盤與HUAWEI MatePad 11.5分開銷售。有關華為智能鍵盤的更多詳情，請訪問當地零售店。

SOURCE 華為

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