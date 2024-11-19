HUBER+SUHNER獲得分包合約，負責為地標性的射電天文觀測站提供關鍵組件

SKA-Low的主要目標之一是探索宇宙誕生的首十億年，首次繪製早期宇宙的結構，觀察第一顆恆星的誕生與死亡，並了解最早期的星系如何形成。

HUBER+SUHNER擁有深厚的衛星和太空元件製造及工程專業知識，其元件專為惡劣環境設計，堅固耐用且具成本效益，將有助於實現SKAO的各項目標。這些元件將透過複雜的訊號處理鏈提供精確的訊號傳輸，揭示天空中最微弱的細節，進一步擴展並革新我們對宇宙的理解。

談及這項合約，HUBER+SUHNER的行業部門營運總監Reto Bolt表示：「HUBER+SUHNER在微波、光子學及天線技術的設計與製造方面已有數十年的經驗，並且為全球太空行業提供卓越的數據傳輸解決方案。我們深知這項專案有潛力開啟科學的新領域，並進一步加深我們對宇宙的理解。我們非常自豪能與Sirio（以及SKAO）合作，並為收集這些知識作出貢獻。」

「我們選擇HUBER+SUHNER作為同軸電纜供應的可靠夥伴，因為HUBER+SUHNER在射頻連接器和電纜領域中是領先的品牌，」Sirio Antenne的項目經理Antonio Sganzerla表示。「我們非常重視HUBER+SUHNER的高品質標準，這確保我們收到的產品不僅精確製作，而且在嚴格控制的過程中製造。HUBER+SUHNER的生產能力也確保了按時交貨，幫助我們保持與SKAO項目的進度。」

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HUBER+SUHNER集團簡介

HUBER+SUHNER

全球活躍的瑞士公司HUBER+SUHNER專注於開發和生產電氣及光纖連接的元件和系統解決方案。該公司服務三大市場：工業、通訊和交通，並提供涵蓋無線電頻率、光纖和低頻技術的應用解決方案。HUBER+SUHNER的產品在卓越性能、品質、可靠性及長久服務壽命方面表現出色，即使在最嚴苛的環境下亦能保持優異表現。透過全球生產網絡，並在超過80個國家/地區設有附屬公司及代表處，該公司能夠緊密地服務全球客戶。

SIRIO

Giuseppe Grazioli於1972年在意大利加爾達湖（Garda Lake）附近的Volta Mantovana創立了Sirio Antenne。該公司已經有超過50年的歷史，擁有4個生產基地，總面積約6000平方米，專門從事專業和業餘天線的研究、開發、製造和銷售。現在由創辦人的女兒Stefania管理，她已在公司工作超過30年。

SKAO

SKA天文台（SKAO）是一個政府間組織，旨在將來自世界各地的國家/地區團結在一起。其使命是建造並營運最先進的射電望遠鏡，透過全球合作與創新，改變我們對宇宙的理解，並為社會帶來益處。該天文台在全球擁有足跡，總部位於英國，擁有兩個位於南非和澳洲的靜默電波區域的望遠鏡，並配備相關設施以支持望遠鏡的運作。

SOURCE HUBER+SUHNER AG