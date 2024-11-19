HUBER+SUHNER獲得分包合約，負責為地標性的射電天文觀測站提供關鍵組件
新聞提供者HUBER+SUHNER AG
19 11月, 2024, 16:00 CST
瑞士海瑞索2024年11月19日 /美通社/ -- HUBER+SUHNER很榮幸宣佈，其英國分公司已獲得天線製造商Sirio Antenne的多年期分包合同，為西澳州SKA天文台名為「SKA-Low」的低頻射電望遠鏡提供電子元件。SKA天文台（SKAO）是一個政府間組織，旨在將來自世界各地的國家/地區團結在一起。其使命是建造並營運最先進的射電望遠鏡，透過全球合作與創新，改變我們對宇宙的理解，並為社會帶來益處。SKAO總部位於英國，該天文台的兩個望遠鏡，SKA-Mid和SKA-Low，分別設置在南非和澳洲。
根據這項合約，HUBER+SUHNER英國分公司將提供超過150,000個組件，這些組件包括全球知名且高品質的SPUMA 195電纜和XQMA連接器，以及特別設計的SMB連接器。這些組件將支持關鍵的射頻（RF）鏈路，將天線與位於澳洲內陸默奇森地區的Wajarri Yamaji土地上的安裝站點連接起來。除了在建立超過78,000個天線（每個天線配備兩個餵線）之間的射頻（RF）信號鏈路中發揮關鍵作用外，這些組件還將支持現場伺服器站和其他地點後處理數據站之間的鏈路。
SKA-Low的主要目標之一是探索宇宙誕生的首十億年，首次繪製早期宇宙的結構，觀察第一顆恆星的誕生與死亡，並了解最早期的星系如何形成。
HUBER+SUHNER擁有深厚的衛星和太空元件製造及工程專業知識，其元件專為惡劣環境設計，堅固耐用且具成本效益，將有助於實現SKAO的各項目標。這些元件將透過複雜的訊號處理鏈提供精確的訊號傳輸，揭示天空中最微弱的細節，進一步擴展並革新我們對宇宙的理解。
談及這項合約，HUBER+SUHNER的行業部門營運總監Reto Bolt表示：「HUBER+SUHNER在微波、光子學及天線技術的設計與製造方面已有數十年的經驗，並且為全球太空行業提供卓越的數據傳輸解決方案。我們深知這項專案有潛力開啟科學的新領域，並進一步加深我們對宇宙的理解。我們非常自豪能與Sirio（以及SKAO）合作，並為收集這些知識作出貢獻。」
「我們選擇HUBER+SUHNER作為同軸電纜供應的可靠夥伴，因為HUBER+SUHNER在射頻連接器和電纜領域中是領先的品牌，」Sirio Antenne的項目經理Antonio Sganzerla表示。「我們非常重視HUBER+SUHNER的高品質標準，這確保我們收到的產品不僅精確製作，而且在嚴格控制的過程中製造。HUBER+SUHNER的生產能力也確保了按時交貨，幫助我們保持與SKAO項目的進度。」
本新聞稿亦可透過以下連結查閱：https://www.hubersuhner.com/en/company/media/news
HUBER+SUHNER集團簡介
HUBER+SUHNER
全球活躍的瑞士公司HUBER+SUHNER專注於開發和生產電氣及光纖連接的元件和系統解決方案。該公司服務三大市場：工業、通訊和交通，並提供涵蓋無線電頻率、光纖和低頻技術的應用解決方案。HUBER+SUHNER的產品在卓越性能、品質、可靠性及長久服務壽命方面表現出色，即使在最嚴苛的環境下亦能保持優異表現。透過全球生產網絡，並在超過80個國家/地區設有附屬公司及代表處，該公司能夠緊密地服務全球客戶。
SIRIO
Giuseppe Grazioli於1972年在意大利加爾達湖（Garda Lake）附近的Volta Mantovana創立了Sirio Antenne。該公司已經有超過50年的歷史，擁有4個生產基地，總面積約6000平方米，專門從事專業和業餘天線的研究、開發、製造和銷售。現在由創辦人的女兒Stefania管理，她已在公司工作超過30年。
SKAO
SKA天文台（SKAO）是一個政府間組織，旨在將來自世界各地的國家/地區團結在一起。其使命是建造並營運最先進的射電望遠鏡，透過全球合作與創新，改變我們對宇宙的理解，並為社會帶來益處。該天文台在全球擁有足跡，總部位於英國，擁有兩個位於南非和澳洲的靜默電波區域的望遠鏡，並配備相關設施以支持望遠鏡的運作。
SOURCE HUBER+SUHNER AG
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