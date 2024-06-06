HUBLOT 攜手 DANIEL ARSHAM 呈獻 ARSHAM 水滴錶，重新詮釋古典設計

新聞提供者

Hublot SA

07 6月, 2024, 00:32 CST

倫敦2024年6月7日 /美通社/ -- 以創新精神而享譽的奢華瑞士鐘錶品牌 Hublot 攜手著名當代藝術家 Daniel Arsham，全新展示突破性的合作。是次夢幻合作呈獻革命性的 Arsham 水滴錶，重新構想經典懷錶設計，融合古董錶型與創新材料和製錶方法。這款無與倫比的 Arsham 水滴錶藝術作品，可透過三種不同方式細味鑑賞：懷錶、吊墜或醒目的桌鐘。

當代藝術家 Daniel Arsham 以獨特風格將日常物品創作成「未來遺跡」而聞名，這次與 Hublot 攜手合作，共同創造出精湛無比的作品，刻畫過去、現在與未來的光陰。Arsham 水滴錶完美結合 Hublot 的精湛技術與 Arsham 獨特的藝術意念，呈獻一款突破傳統製錶界的鐘錶。

Hublot Ambassador Daniel Arsham holding the Arsham Droplet
Hublot Ambassador Daniel Arsham holding the Arsham Droplet
Hublot Ambassador Daniel Arsham at his Studio in New York City
Hublot Ambassador Daniel Arsham at his Studio in New York City
The Hublot Arsham Droplet with its table stand
The Hublot Arsham Droplet with its table stand
The Hublot Arsham Droplet
The Hublot Arsham Droplet
Hublot Ambassador Daniel Arsham holding the Arsham Droplet Hublot Ambassador Daniel Arsham at his Studio in New York City The Hublot Arsham Droplet with its table stand The Hublot Arsham Droplet

Arsham 水滴錶靈感來自大自然中的不同有機流體，象徵鐘錶世界的重大里程碑。這項合作展現 Hublot 和 Arsham 共同承諾，致力創造臻至卓越的革新鐘錶體驗，打破傳統格局。

Arsham 水滴錶由鈦金屬、橡膠和藍寶石水晶製作，渾然天成，展現 Hublot 對完美細節與創新的不懈追求。

Arsham 水滴錶尺寸為 73.2 mm（長）x 52.6 mm（寬）x 22.5 mm（厚），符合人體工學和富有觸感的設計可完美貼合手掌，帶來令人為之著迷的鐘錶體驗。

這款鐘錶的核心採用 Hublot 經典 Meca-10 機芯，擁有長達 10 天的持久動力儲存，確保長時間的鐘錶鑑賞，而無需經常上鏈，為佩戴者與這款獨一無二的創作締造更深刻聯繫。

過去十年，Arsham 與眾多品牌和知名人物合作。融合是 Arsham 的創作核心，並在過去的項目展示創新融合藝術、設計和流行文化的創意。考慮到 Arsham 的藝術，與 Hublot 合作可謂水到渠成，尤其雙方致力突破各自領域的界限。

Arsham 水滴錶限售 99 件，可謂真正的收藏品，亦是現代製錶的一大傑作。憑藉獨特的圓形垂墜形狀和無與倫比的複雜設計，這款鐘錶突破傳統懷錶的概念。

有機設計配搭鈦金屬錶盤與橡膠保護殼，呈現大膽破格的製錶工藝。鐘錶配有兩條鈦金屬鏈，每條均採用 Hublot 專利的雙「一鍵式」工藝，締造無縫銜接的設計。鐘錶可當作項鍊和懷錶佩戴，亦可當作雕塑桌飾展示在鈦金屬和礦物玻璃裝飾桌架上。

這款開放式鈦金屬錶盤採用三文治結構，配搭兩顆精心製作的圓頂水滴形水晶，仿如以水滴圖案編織的精緻蕾絲。側邊保險殼採用定制 Arsham Green 橡膠製成，並在表面上印有藝術家的花押字。

錶殼採用雙密封系統，具有不少於 17 個 O 形環密封件，巧妙放置零件，確保完美密封。鐘錶亦展示 Hublot 的經典設計元素，包括品牌經典六顆 H 形螺絲。

Arsham 水滴錶結合最新製錶技術，具有 30 米的防水性能，確保在任何環境中展現耐用可靠功能。憑藉卓越工藝和創新設計，這款限量版的傑作將成為值得收藏的珍品。

有關 Arsham 水滴錶及其他 Hublot 作品的詳情，請瀏覽 hublot.com。有關 Daniel Arsham 的詳情，請瀏覽 danielarsham.com。

SOURCE Hublot SA