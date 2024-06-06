HUBLOT 攜手 DANIEL ARSHAM 呈獻 ARSHAM 水滴錶，重新詮釋古典設計

Arsham 水滴錶靈感來自大自然中的不同有機流體，象徵鐘錶世界的重大里程碑。這項合作展現 Hublot 和 Arsham 共同承諾，致力創造臻至卓越的革新鐘錶體驗，打破傳統格局。

Arsham 水滴錶由鈦金屬、橡膠和藍寶石水晶製作，渾然天成，展現 Hublot 對完美細節與創新的不懈追求。

Arsham 水滴錶尺寸為 73.2 mm（長）x 52.6 mm（寬）x 22.5 mm（厚），符合人體工學和富有觸感的設計可完美貼合手掌，帶來令人為之著迷的鐘錶體驗。

這款鐘錶的核心採用 Hublot 經典 Meca-10 機芯，擁有長達 10 天的持久動力儲存，確保長時間的鐘錶鑑賞，而無需經常上鏈，為佩戴者與這款獨一無二的創作締造更深刻聯繫。

過去十年，Arsham 與眾多品牌和知名人物合作。融合是 Arsham 的創作核心，並在過去的項目展示創新融合藝術、設計和流行文化的創意。考慮到 Arsham 的藝術，與 Hublot 合作可謂水到渠成，尤其雙方致力突破各自領域的界限。

Arsham 水滴錶限售 99 件，可謂真正的收藏品，亦是現代製錶的一大傑作。憑藉獨特的圓形垂墜形狀和無與倫比的複雜設計，這款鐘錶突破傳統懷錶的概念。

有機設計配搭鈦金屬錶盤與橡膠保護殼，呈現大膽破格的製錶工藝。鐘錶配有兩條鈦金屬鏈，每條均採用 Hublot 專利的雙「一鍵式」工藝，締造無縫銜接的設計。鐘錶可當作項鍊和懷錶佩戴，亦可當作雕塑桌飾展示在鈦金屬和礦物玻璃裝飾桌架上。

這款開放式鈦金屬錶盤採用三文治結構，配搭兩顆精心製作的圓頂水滴形水晶，仿如以水滴圖案編織的精緻蕾絲。側邊保險殼採用定制 Arsham Green 橡膠製成，並在表面上印有藝術家的花押字。

錶殼採用雙密封系統，具有不少於 17 個 O 形環密封件，巧妙放置零件，確保完美密封。鐘錶亦展示 Hublot 的經典設計元素，包括品牌經典六顆 H 形螺絲。

Arsham 水滴錶結合最新製錶技術，具有 30 米的防水性能，確保在任何環境中展現耐用可靠功能。憑藉卓越工藝和創新設計，這款限量版的傑作將成為值得收藏的珍品。

有關 Arsham 水滴錶及其他 Hublot 作品的詳情，請瀏覽 hublot.com。有關 Daniel Arsham 的詳情，請瀏覽 danielarsham.com。

SOURCE Hublot SA