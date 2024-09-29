Huma 籌得 3,800 萬美元，以超規模發展其支付融資 (PayFi) 網路

PayFi 旨在解決這個巨大的流動性缺口，將數以萬億計美元的現實世界付款量，轉移至區塊鏈和穩定幣 (Stablecoin) 上。利用區塊鏈的核心優勢，即透過可編程貨幣在幾秒鐘內進行全球貨幣移動，PayFi 還可以實現以前不可能的新實際使用案例。Huma 建立了有史以來第一個 PayFi 網絡，考慮到所有這些使用案例，採用開放、模組化和分散式的方式，讓參與者得到具有互操作性的解決方案。透過結合 RWA，付款方式和 DeFi 的精髓，Huma 正在創建一個比傳統替代方案更高效和易於接達的網絡。

「在設計 Huma 時，我們不時問自己：如何在區塊鏈上，建立比 Visa 更強大的開放支付融資網絡？今天，穩定幣每年的支付金額已達到 2 萬億美元。開放式支付融資網絡，將幫助整個支付生態系統更快地發展，」Huma 共同創辦人 Liu Richard 表示：「我們目前看到的興趣激增，正是 PayFi 潛力的證明。隨著每星期有更多合作拍檔加入我們，很明顯 PayFi 正在迅速成為 RWA 的新領域。」

基於這個願景，Huma 4 月與全球支付領先的按需流動性解決方案 Arf 合併，將兩間最著名的 PayFi 公司共冶一爐。Huma 和 Arf 的支付融資交易已經突破 18 億美元，明年有望達到 100 億美元，成為 Circle 的 USDC 發展最快的使用案例之一。

這項增加的一部分，來自投資於 Arf 的高收益 RWA 資產。Stellar Development Foundation 提供了 1,000 萬美元的投資。此外，目前在 Scroll 上的認可投資者可以在有限時間內使用代幣化資產。透過這種資金注入，Huma 計劃在未來幾個月內進一步擴展其 PayFi 網絡到 Stellar 智能合約平台和 Solana，確保所有以支付為重點的主要連鎖，都能接達網路。

「快速、便宜地跨國移動資金是 Stellar 網絡的拿手本事。PayFi 提供了解決人們和公司問題的現實世界實用程式，是為 Stellar 網絡量身定制的項目類型。我們期待繼續與 Huma 合作以發展 PayFi 生態系統。」Stellar Development Foundation 行政總裁 Denelle Dixon 表示。

HashKey Capital行政總裁 Chao Deng 則表示：「Huma 的 PayFi 網絡代表了支付融資方面的重要步驟，為業界長期的低效率提供解決方案。我們相信這樣的創新，對於解決真實世界的挑戰至關重要，我們很高興看到 Huma 在推進 Web3 空間中發揮關鍵作用。Huma 不斷成長的 PayFi 網絡吸引了領先的區塊鏈倡導者的注意力，進一步推動 PayFi 背後的動力。Solana Foundation 的支持，了解 PayFi 的創新鏈上金融解決方案如何重新定義全球金融。」

「PayFi 是根據金錢的時間價值創建新的金融市場。鏈上金融，能夠實現傳統或甚至 Web2 融資中不可能的新的金融基礎知識、產品體驗和財務訪問。當我遇到 Huma 團隊時，立即明白他們將成為 Solana PayFi 生態系統的絕佳主題。」Solana Foundation 主席 Lily Liu 表示。

Huma 計劃今年推出 Huma Foundation，這是一項重要的舉措，旨在去中心化其 PayFi 網絡並擴大全球接達權限，進一步鞏固其在 RWA 領域的領導地位。此外，Huma 將於 9 月 17 日與 Solana Foundation 和 Stellar Development Foundation 合作，在 Singapore Token 2049 舉辦首屆 PayFi Summit，旨在激發對話並推動業界創新。

Huma 簡介

Huma Finance 是首個 PayFi 網絡。Huma 為全球支付融資提供支援，可隨時隨地即時取得流動資金。有關 Huma 和 PayFi 網絡的更多資訊，請瀏覽 https://huma.finance/

SOURCE Huma Finance