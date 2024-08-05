江森自控日立空調推出創新可持續HVAC解決方案 採用超低GWP製冷劑 進一步提升香港的能源效益

05 8月, 2024, 14:00 CST
- 最新VG 和 S系列冷水機採用低GWP製冷劑R513a及超低GWP製冷劑R1234ze，助香港無縫能源轉型
- 最新推出的頂出風VRF air365 Max Pro及模組化側出風VRF air365 SideSmartTM，兼具低碳節能優勢
香港2024年8月5日 /美通社/ -- 江森自控日立空調推出VG 和 S系列離心式冷水機組，為香港提供高能源效益的製冷解決方案。VG 和 S系列冷水機組均採用低全球暖化潛能值（Low GWP）的製冷劑R513a（GWP=573）及超低GWP的環保製冷劑R1234ze（GWP <1），有效減少溫室氣體排放，助香港實現能源轉型和減碳目標。
江森自控日立空調香港董事及總經理盧嘉威表示：「我們正步入一個採用低GWP製冷劑的HVAC（供暖、通風及空調）新時代。這對香港於2050年實現碳中和的長期目標而言至關重要。我們致力於為香港客戶提供節能低碳的HVAC解決方案，協助客戶迎接減碳挑戰，應對氣候變化。」
創新低GWP製冷劑，實現香港能源無縫轉型
- 直接驅動離心冷水機VG系列採用無齒輪直接驅動兩級壓縮機，消除了傳統壓縮機中增速齒輪的機械損耗。這一設計大幅提高了效率和節能效果，是商業和工業應用的最佳選擇。
- 離心式冷水機組S系列採用自主研發的離心式兩級壓縮技術，優化了低溫冷卻水的使用以提升效能，最低進水溫度可低至12°C。根據不同型號，可提供由300RT至3000RT的廣泛容量，滿足各種企業或建築物的需求。
VG 和S 系列冷水機均採用R513a和R1234ze製冷劑，它們具有無氯、無臭氧損耗的特點，能夠在確保對環境影響降至最低的同時，展現卓越強大的性能。
為香港的綠色未來量身打造節能HVAC解決方案
香港建築物耗電佔全港總耗電量達90%，並產生超過60%的碳排放。其中，冷氣機佔商業能源使用量24%。
除了採用可持續製冷劑，江森自控日立空調亦致力於提供高效能HVAC解決方案，以配合《香港氣候行動藍圖2050》中實現碳中和的目標。以下產品已在香港發售：
- air365 Max Pro憑藉一流的能源效益、日本工程技術和創新設計樹立了HVAC行業標準。配備日立專利的SmoothDrive 2.0直接容量控制技術，大幅提高系統的能源效率和溫度穩定性，並確保壓縮機的平穩運行。在部分負載率達到33%時，SmoothDrive 2.0能夠降低系統39%的能源消耗，並平均減少使用10%的製冷劑，最終使能源消耗和碳足跡減少47%。本機採用全新熱交換器和噴氣式渦旋壓縮機，可達到同類最佳的能源效率 (EER)，最高可達 5.60，效能係數 (COP) 最高可達 5.31。
- air365 SideSmart™是全球首款超薄模組化多聯機裝置，旨在適應多樣化的空間及容量需求。其模塊化設計允許最多連接4個單元，提供高達72 HP的綜合容量及200kW的製冷容量。其纖薄的模組化設計使得大容量空調可以被安裝於任何地方，亦使其成為市場上功能最為兼容的VRF系統之一。憑藉其卓越節能表現及創新設計，air365 SideSmart™於2021年榮獲由日本節能中心頒發的ECCJ日本節能大獎最高級別獎項——「經濟產業大臣獎」。
日立作為值得信賴的家電品牌已扎根香港六十年，香港亦逐步發展爲世界級綠色及智慧城市。面對公眾對居住環境舒適性及可持續性的要求不斷提高，以及香港市場不斷變化的需求和挑戰，江森自控日立空調將繼續致力於創新和推動下一代HVAC解決方案，助力客戶準備好迎接能源轉型帶來的機遇和挑戰。
關於江森自控日立空調產品及解決方案的更多詳情，請訪問官方網站或聯繫 [email protected]。
關於江森自控日立空調
江森自控日立空調是一家全球性的空調製造商，是Johnson Controls 和Hitachi Appliances, Inc.（現為Hitachi Global Life Solutions, Inc.）於2015年10月成立的合資企業。公司擁有約15,000 名員工為客戶提供高品質的住宅和商業產品、服務和解決方案。我們在全球市場上推出最多樣化的HVAC產品，包括無管道解決方案、冷水機組和住宅空調解決方案，始終超越客戶的期望。
SOURCE 江森自控日立空調
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