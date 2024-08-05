江森自控日立空調推出創新可持續HVAC解決方案 採用超低GWP製冷劑 進一步提升香港的能源效益

創新低GWP製冷劑，實現香港能源無縫轉型

VG 和S 系列冷水機均採用R513a和R1234ze製冷劑，它們具有無氯、無臭氧損耗的特點，能夠在確保對環境影響降至最低的同時，展現卓越強大的性能。

為香港的綠色未來量身打造節能HVAC解決方案

香港建築物耗電佔全港總耗電量達90%，並產生超過60%的碳排放。其中，冷氣機佔商業能源使用量24%。

除了採用可持續製冷劑，江森自控日立空調亦致力於提供高效能HVAC解決方案，以配合《香港氣候行動藍圖2050》中實現碳中和的目標。以下產品已在香港發售：

日立作為值得信賴的家電品牌已扎根香港六十年，香港亦逐步發展爲世界級綠色及智慧城市。面對公眾對居住環境舒適性及可持續性的要求不斷提高，以及香港市場不斷變化的需求和挑戰，江森自控日立空調將繼續致力於創新和推動下一代HVAC解決方案，助力客戶準備好迎接能源轉型帶來的機遇和挑戰。

關於江森自控日立空調產品及解決方案的更多詳情，請訪問官方網站或聯繫 [email protected]。

關於江森自控日立空調

江森自控日立空調是一家全球性的空調製造商，是Johnson Controls 和Hitachi Appliances, Inc.（現為Hitachi Global Life Solutions, Inc.）於2015年10月成立的合資企業。公司擁有約15,000 名員工為客戶提供高品質的住宅和商業產品、服務和解決方案。我們在全球市場上推出最多樣化的HVAC產品，包括無管道解決方案、冷水機組和住宅空調解決方案，始終超越客戶的期望。

SOURCE 江森自控日立空調