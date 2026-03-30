元化智能HX機械臂骨科機器人輔助完成香港全膝關節置換手術

香港2026年3月30日 /美通社/ -- 近日，香港大學瑪麗醫院團隊在大口環關節置換中心成功完成兩例單側全膝關節置換手術（TKA），術中採用由元化智能完全自主研發的HX機械臂骨科機器人系統輔助操作，主刀醫生為香港大學瑪麗醫院骨科及創傷學系傅俊謙教授（Dr. Henry Fu）。這是中國內地高端醫療裝備走向國際市場的又一有力印證。

嚴苛精度要求 國產機器人精準「交卷」

兩位患者均為六旬女性，長期飽受雙膝骨關節炎困擾，此次接受的是二期全膝關節置換手術。手術採用生物膝CR假體，無需骨水泥固定，完全依靠骨骼與假體直接生物結合實現長期穩定，截骨面與假體接觸面必須高度貼合，對手術精準度要求極高。面對嚴苛的精度考驗，HX機械臂骨科機器人系統表現亮眼。系統憑藉三維術前建模、實時隨動、零重力補償及虛擬邊界保護等核心技術，協助醫生精準完成截骨操作，實現了假體與截骨面的完美貼合。傅俊謙教授表示，機械臂零重力補償和隨動技術的結合，做到了精準與靈活兼顧，術中機器人表現穩定高效，充分展現了「人機協同」的技術優勢。術後兩位患者恢復良好，均已在手術後第二天順利出院。

從華西到香港 元化智能臨床版圖持續擴展

HX機械臂骨科機器人由元化智能科技從核心零部件到整機系統、從底層算法到臨床應用軟件，實現全鏈條完全自主研發，是深圳在高端醫療裝備領域"硬核智造"的代表性成果。此前，該系統已先後在四川大學華西醫院、解放軍總醫院第四醫學中心等國內頂尖醫療機構成功應用於臨床手術，積累了紮實的實戰經驗與良好口碑。 此次香港醫療機構的成功應用，是HX機械臂骨科機器人臨床版圖的又一重要延伸。

香港醫療體系標準嚴格、與國際高度接軌，傅俊謙教授團隊經嚴格綜合評估後選擇使用這款深圳自研系統，本身即是對其臨床價值與安全性的有力背書。

100%自研 助力灣區醫療升級

長期以來，高端骨科手術機器人市場幾乎被歐美品牌壟斷，國內醫院使用的同類設備大多依賴進口。元化智能HX機械臂骨科機器人的研發成功，打破了這一格局，為國內外醫療機構提供了性能可靠、自主可控的國產替代方案。

有關專家表示，此次元化智能自主研發的HX機械臂骨科機器人成功進入香港醫療機構並經受臨床檢驗，充分彰顯了元化智能在高端醫療裝備領域的自主創新實力。深圳在醫療科技研發方面的創新優勢，與香港在國際醫療標準和臨床應用方面的深厚積累相互融合，正推動大灣區醫療健康產業邁向更高水平。

元化智能正積極推進HX機械臂骨科機器人在國內外市場的進一步拓展，讓更多患者受益於精準、微創的現代外科技術。

SOURCE 元化智能