全球外骨骼品類定義者：極殼科技發佈全新Hypershell X 系列

作為外骨骼賽道的品類定義者與領跑者，極殼領先的產品力在市場表現上得到了持續印證。過去一年，極殼在京東平台為外骨骼品類銷量與市場份額雙第一，並持續領跑美國與歐洲亞馬遜平台銷量榜。從0到第一，消費級外骨骼賽道迎來了以極殼為代表的中國品牌定義時刻。全新Hypershell X系列的發佈，是極殼在下一階段產品市場規模擴張的重要引擎。

目前，極殼科技已順利完成B+輪融資，融資金額5000萬美元。B+輪由螞蟻集團和美團龍珠領投，Sofina、Granite Asia跟投，高鵠資本擔任獨家財務顧問。

以用戶為原點：讓機器懂你，而非讓人適應機器

秉承這一理念，極殼自研AI驅動運動控制算法 HyperIntuition™應運而生。HyperIntuition™讓外骨骼的助力從「動作感知——意圖預判——動力響應」的分段機制，進化為「即感即動」的本能式協同。在複雜多變的運動中實現更自然的自適應——更快響應，更精準判斷，在動態戶外環境中提供更同步、更貼合人體的支撐體驗。

「自創立起，我們便專注AI與硬件的深度融合。」極殼創始人孫寬表示，「全新Hypershell X系列和HyperIntuition™的發佈，標誌著外骨骼技術從傳統規則建模邁入端到端運動控制的新時代。我們的目標是打造能更自然響應人體運動、更無縫與身體協同的外骨骼。」

經全球權威獨立檢測機構德國TÜV萊茵驗證，全新Hypershell X系列在多種地形條件下能夠實現97.5%的人機步態協同效率和低至0.31秒響應時間、較上一代提升64.5%，成為全球首款通過TÜV萊茵驗證的端到端技術集成式消費級外骨骼。此項驗證是基於人因工程設計的全新測試方案：忽然的節奏切換、瞬間起停、台階無縫切換考驗——從真實場景出發，驗證外骨骼與人體自然步態的契合度。

此外，極殼計劃引入AI Agent 智能助理，集成了AI Agent功能，為將來更強大的體驗而設計。其初期將作為智能教練，幫助用戶更好地理解自身運動、優化外骨骼設置，並在不同活動與環境中個性化定制助力體驗。

旗艦之作X Ultra S：為嚴苛戶外而生，為關鍵時刻而造

由旗艦款Hypershell X Ultra S領銜，全新Hypershell X系列在硬件、舒適度與耐用性上全面升級，專為更持久、更強悍、更嚴苛的戶外使用而設計。

全新Hypershell X Ultra S搭載極殼新一代M-One Ultra電機系統，採用升級電機架構，優化繞組與槽滿率，實現高達90%的能量轉換效率，同時降低50%的熱損耗。經SGS權威測試驗證，該系統可使耗氧量最高降低39.2%、心率最高降低42.7%，有效減輕肌肉負荷，提升整體運動表現。1000W最大輸出功率、22N•m峰值扭矩、25km/h最大步速——這不僅僅是數據，更是一種走得更遠卻負擔更少的全新感受。

續航方面，得益於極致高效的電機設計，全新Hypershell X Ultra S 單塊電池續航最長可達30公里。X Ultra S 標配雙電池，電量不足時可隨時更換，讓用戶全天候享受助力優勢。同時，X Ultra S 標配充電底座與充電器，為用戶帶來更便捷的充電體驗。穿戴體驗上，全新升級的三區背墊自然適配不同體型，蜂窩硅膠防滑設計確保運動過程中穩固就位，貼合無感，人體工學背墊強化腰部支撐——極高的貼合度與舒適度，確保用戶即使全天候佩戴行走，也能忽略設備的存在。

材料工藝上，全新Hypershell X Ultra S 業界首發搭載的航天級鈦合金3D打印髖部連桿與SpiralTwill 3000碳纖維復合腿部連桿，擁有跑車級3500兆帕強度，經100萬次高扭矩擺動循環測試，輕盈無比，堅韌穩固。同時具備IP54級防塵防水性能，可在-20°C至60°C溫度範圍內穩定運行，即便極限環境下也能從容應對。

HyperLIFT救援創新實地測試項目正式啟動：以技術之力守護生命之光

發佈會上，極殼正式推出HyperLIFT 救援創新實地測試項目，該項目旨在與全球搜救團隊建立合作關係，免費提供外骨骼，探索可穿戴技術如何在真實救援場景中幫助減少疲勞、提升作業安全性，並支持搜救團隊更好地完成任務。

「HyperLIFT將我們的願景帶入現實世界，支持那些在身心最具挑戰的環境中作業的救援團隊，幫助他們花更少力氣走得更遠。」極殼全球傳播總監Toby Knisely 表示。今年，極殼計劃向超過50支搜救組織提供外骨骼用於實地測試、反饋收集和案例研究，未來還將擴展至更多機構。

世界之巔的實戰檢驗：尖端科技、智能設計與頂級材料的完美融合

登山運動是外骨骼技術最能發揮價值的極限場景之一。目前，極殼的技術助力珠峰探險：全球完成全部14座8000米級山峰登頂的最年輕女性紀錄保持者、登山家阿德裡安娜•布朗利（Adrianna Brownlee），和全球完成冬季K2登頂的最年輕登山者格爾傑•夏爾巴（Gelje Sherpa），正攜其聯合探險機構AGA Adventures將全新Hypershell X系列帶到了珠峰腹地，以提供更安全，更可持續的助力支持。全新Hypershell X系列能在世界之巔發揮極致，不依賴單一技術，而是一次尖端科技、智能設計與頂級材料的完美融合。

分級助力各盡其能：全新Hypershell X系列覆蓋全場景出行需求

全新Hypershell X系列包括三款型號，專為不同級別的戶外強度、助力需求與地形適配能力設計。

極殼戶外山地外骨骼X Ultra S為旗艦全地形款，適配極限戶外場景，專屬沙丘模式、雪地模式、Boost模式及進階健身功能，性能最強、場景適配最廣，標配雙電池方案，單塊電池可提供最高30公里的標準續航。

極殼戶外山地外骨骼X Max S為主流性能款，為追求高強度助力、長續航全地形出行的用戶打造，可提供高達1000W的最大輸出功率、22N•m的最大電機扭矩、25km/h的最大步速，以及最高30公里的標準續航。

極殼戶外山地外骨骼X Pro S為日常輕量款，適配日常通勤與輕度戶外活動，輕便易攜、操作簡單，可提供高達800W的最大輸出功率、18N•m的最大電機扭矩、20km/h的最大步速，以及最高17.5公里的標準續航。

服務無界：打造外骨骼的無縫用戶體驗

打造外骨骼品類的無縫用戶體驗只是開始，極殼售後服務同樣絲滑無礙。

目前極殼提供全天候24/7小時售後支持，支持英語、阿拉伯語、西班牙語、法語、意大利語和德語等多語言，未來將增加更多語言。除全球郵寄維修服務外，極殼還在西班牙、美國、加拿大、日本、澳大利亞、韓國、中國大陸及香港特別行政區等主要國家和地區設立官方服務中心。此外，極殼推出可選的增值服務方案——Hypershell Care，保護產品並在購買後長時間保障使用體驗，讓用戶使用體驗的每一步都安心。

售價6999元起，5月20日多平台全面開售

全新Hypershell X系列旗艦款X Ultra S、X Max S和X Pro S 即日起在全球多個國家和地區全面開售，三款產品國內售價分別為13999元，9999元和6999元。其中，中國大陸、香港特別行政區和澳門特別行政區，可通過Hypershell官網、Hypershell官方微信小程序商城、京東、drivepro、Thinking Group思維集團、Fortress豐澤等平台渠道購買。

【關於極殼（qiào）】

極殼科技（Hypershell）成立於 2021 年，是一家全球領先的外骨骼公司，致力於賦能人類探索。其外骨骼產品能夠實時適應地形、活動和意圖，使運動更加輕便和自然。憑借SGS 認證的性能和在 70 多個國家銷售的數萬台產品，極殼科技旨在提升而非替代人類能力。極殼正塑造一個讓可穿戴機器人成為與背包一樣不可或缺的未來。

如需更多信息，請瀏覽：https://www.hypershell.tech

媒體聯絡人：Cynthia Yi（[email protected]）

SOURCE Hypershell Co., Ltd.