I-MAB (Nasdaq: IMAB)正式更名為新橋生物（NovaBridge Biosciences；Nasdaq: NBP），股票交易將於 2025 年 10 月 30 日正式生效，新品牌標誌著其向全球生物科技平台型公司的戰略轉型。

關於此次名稱及股票代碼變更，現有股東無需進行任何行動，公司CUSIP號碼將保持不變。在部分第三方網站或應用程序上，若搜索「NovaBridge Biosciences」或「NBP」時，可能暫時無法查詢到公司美國存托股份（ADS）在2025年10月30日之前的歷史交易數據。如遇此種情況，相關數據可暫時通過搜索「I-MAB」或「IMAB」進行查詢。

新橋生物 Logo - 相連的分子結構組合成字母「 N」，寓意公司與合作伙伴攜手共建更健康未來；開放的圓環象徵持續創新與探索精神。

新橋生物執行董事長傅唯先生表示：「全新的企業品牌形象生動體現了我們新的戰略核心——通過高效協作、科學轉化與卓越執行，加速推進變革性療法，為患者和投資者創造更大價值。美港兩地雙重上市是公司全球化戰略的關鍵一步，這將幫助我們拓寬投資者範圍、提升交易流動性和資本鏈接能力，並強化在快速增長的亞洲市場的影響力。」

新橋生物首席執行官傅希湧博士表示：「新品牌形象與我們向全球生物科技平台轉型的戰略高度一致。近期，在針對givastomig（一款有望成為胃癌治療領域的同類最佳 Claudin 18.2 靶向療法）的『三聯會議（Triple Meeting[1]）』上，公布了令人振奮的I期單藥臨床最新數據；同時，我們已成立子公司 Visara ，及其近期收購的 VIS‑101（一款有望成為下一代同類最佳的新型雙特異性生物分子，靶向VEGF-A和ANG2），進一步驗證了新戰略的可行性。我們正積極推進 givastomig 全球隨機對照 II 期研究，預計於 2026 年第一季度完成首例患者入組。憑借新品牌帶來的積極勢頭，充分釋放創新藥物的潛力，為患者和投資者創造價值。」

新橋生物的商業模式與產品管線布局

公司將與全球領先創新者合作，甄選並加速高潛力藥物資產。該模式融合嚴謹的資產甄選、定制化的轉化策略及高效臨床執行，並依托康橋資本深厚資源與全球能力，在多治療領域推進最具潛力的創新藥。

公司將採用「中心-輻射（hub-and-spoke）」模式，通過設立專注特定治療領域或資產的衛星子公司，保持高效靈活的運營結構，從而實現風險可控與價值最大化。

管線概覽

Givastomig是一款潛在同類最佳地位的Claudin 18.2×4-1BB雙特異性抗體， 目前正在開展1b期臨床試驗，旨在用於治療胃癌及其他Claudin 18.2陽性的胃腸道惡性腫瘤。計劃啟動一項全球隨機對照的II期研究，目標於2026年第一季度招募首位患者。Givastomig正通過與ABL Bio的全球合作進行聯合開發，其中新橋生物作為牽頭方，與ABL Bio平分全球權益（大中華區和韓國除外）。

基於一期臨床數據，目前開展的1b期研究旨在擴大治療窗口，預計將在2026年下半年產生結果。該項目正與ABL Bio聯合開發。 Uliledlimab（抗CD73單抗）在腫瘤微環境中，CD73是腺甘介導免疫抑制的限速酶。目前正在開展的隨機II期臨床試驗中，將uliledlimab聯合特瑞普利單抗（toripalimab）的方案與帕博利珠單抗（Pembrolizumab）單藥或特瑞普利單抗單藥在經CD73篩選的患者人群中進行對比，其無進展生存期（PFS）數據預計將在2026年下半年公布。新橋生物擁有uliledlimab在大中華區以外的全球權益。

VIS-101由新橋生物在新商業模式下成立的子公司Visara收購，是一款靶向VEGF-A和ANG2的雙特異性生物分子，目前處於II期開發階段。

VIS-101是一款新型 雙特異性生物分子， 靶向VEGF-A和ANG2，且分子活性更強，相較於現有標準療法，有望為濕性年齡相關性黃斑變性（wet AMD）、糖尿病性黃斑水腫（DME）和視網膜靜脈阻塞（RVO）患者提供更持久的療效。VIS-101已在美國和中國完成了初步的安全性和劑量遞增研究，目前正在中國完成一項隨機劑量範圍的II期研究。VIS-101預計將於2026年具備開展III期試驗的條件。

Visara是一家臨床階段生物制藥公司，專注於開發同類最佳的眼科療法，其依托新橋生物約3700萬美元的注資，以及一家戰略合作伙伴所貢獻的部分相關權益而成立。新橋生物成為 Visara 的控股股東，並擁有VIS-101的全球權益。 Visara由 其聯合創始人兼 執行董事長Emmett J. Cunningham, Jr. 博士 領導。Cunningham博士在過去25年中一直是一位醫生、創新者、企業家和投資人，曾任黑石集團高級董事總經理以及Clarus Ventures董事總經理。Cunningham博士也是國際公認的感染性和炎症性眼病專家，合作發表了逾450篇學術論文。

1：「AACR–NCI–EORTC 分子靶點與癌症治療國際會議」（AACR-NCI-EORTC International Conference on Molecular Targets and Cancer Therapeutics）也被稱為「三聯會議（Triple Meeting）」，於 2025 年 10 月 22 日至 26 日在美國馬薩諸塞州波士頓舉行。

關於新橋生物

新橋生物（更名前為I-MAB；納斯達克代碼：IMAB，自2025年10月30日起將更改為「NBP」）是一家全球生物科技平台公司，致力於加速創新藥物的可及性。我們將專業的業務拓展能力與敏捷的轉化臨床開發相結合，以發現、加速並推進突破性資產。通過銜接科學、戰略和執行，新橋生物使變革性療法能夠從發現階段快速推進至有需求的患者。

公司的差異化管線主要由givastomig和VIS-101領銜。其中，givastomig是一款潛在同類最佳的雙特異性抗體（Claudin 18.2×4-1BB）；VIS-101是一款同類第二且有望成為同類最佳的雙功能生物制劑，靶向VEGF-A和ANG2。

Givastomig通過4-1BB信號通路，在表達Claudin 18.2的腫瘤微環境中條件性激活T細胞。givastomig正開發用於治療Claudin 18.2陽性的胃癌及其他胃腸道惡性腫瘤。新橋生物還與合作伙伴ABL Bio合作開發ragistomig，這是一款雙特異性抗體，在實體瘤中將PD-L1作為腫瘤結合靶點、4-1BB作為條件性T細胞激活劑。此外，新橋生物擁有uliledlimab在中國以外地區的全球權益。Uliledlimab是一款抗CD73抗體，靶向腫瘤中由腺甘介導的免疫抑制。

VIS-101靶向VEGF-A和ANG2，可為濕性年齡相關性黃斑變性（wet AMD）和糖尿病性黃斑水腫（DME）患者提供更強有力且持久的療效。VIS-101目前正在針對濕性AMD開展一項大型、隨機、劑量範圍的2期研究。新橋生物是Visara 的控股股東，並擁有VIS-101的全球權益。

欲了解更多信息，請訪問：https://www.novabridge.com

公司擬在納斯達克與香港聯合交易所雙重上市

關於新橋生物擬赴香港IPO並在香港聯交所（HKEX）上市的更多信息將於日後公布。

擬議發行的時間、規模、結構和具體條款尚未確定，仍取決於市場狀況以及包括香港聯交所（及其上市委員會）在內的相關監管機構的審批。對於擬議的香港上市是否會完成、何時完成或將在何種條款下完成，無法提供任何保證。

在獲得監管機構和公司必要批准的前提下，公司目前預計將維持其在納斯達克的美國存托股（ADS）上市地位，並尋求在美國和香港實現雙重上市。最終決定將根據市場狀況和監管反饋作出。

本公告僅為信息披露之用，且不構成對公司任何證券的認購、購買或收購要約或邀請。公司股東及潛在投資者在涉及公司證券的交易時，應謹慎評估相關風險。

前瞻性聲明

本公告包含前瞻性聲明。這些聲明依據1995年美國《私人證券訴訟改革法案》的「安全港」條款作出。可以通過術語例如「將」、「預計」、「相信」、「旨在」、「預期」、「未來」、「打算」、「計劃」、「潛在」、「估計」、「有信心」等以及類似表述（或其反義表述）來識別這些前瞻性聲明。新橋生物也可能在其提交給美國證券交易委員會（SEC）的定期報告、向股東發布的年度報告、新聞稿及其他書面材料中，以及公司高管、董事或員工向第三方所作的口頭陳述中作出書面或口頭的前瞻性聲明。凡不屬於歷史事實的陳述（包括關於新橋生物的信念和預期的陳述）均為前瞻性聲明。本新聞稿中的前瞻性聲明包括但不限於以下內容：新的公司戰略可能帶來的潛在益處；公司以新名稱和股票代碼在納斯達克交易的有效性；新橋生物擬推進香港 IPO，進而實現擬在納斯達克全球市場與香港聯合交易所（HKEX）雙重上市的計劃；givastomig、VIS-101及公司其他候選藥物的戰略、臨床開發、計劃、結果、安全性和有效性；新橋生物候選藥物（包括 givastomig 和 VIS-101）的戰略與臨床開發；預期的臨床里程碑和結果及相關時間；公司的預期資金可維持運營的周期。前瞻性聲明涉及的風險和不確定性可能導致實際結果與這些前瞻性聲明中包含的結果存在重大差異，包括但不限於以下因素：新橋生物證明其候選藥物安全性和有效性的能力；公司獲得證券監管機構及交易所必要批准的能力；候選藥物的臨床結果（可能支持也可能不支持進一步開發或新藥申請/生物制品許可申請（NDA/BLA）的批准）；相關監管機構（包括美國證券交易委員會以及香港聯合交易所上市委員會）就新橋生物候選藥物監管審批所作決定的內容和時間；新橋生物在候選藥物獲批後的商業成功能力；新橋生物獲得並維護其技術和藥物知識產權保護的能力；新橋生物對第三方開展藥物開發、生產制造及其他服務的依賴；新橋生物有限的運營歷史，以及新橋生物獲得額外運營資金並完成其候選藥物開發和商業化的能力；以及新橋生物已於2025年4月3日向美國SEC提交的20-F年度報告中「風險因素」部分更全面討論的風險，以及新橋生物隨後向SEC提交的文件中討論的潛在風險、不確定性和其他重要因素。所有前瞻性聲明均基於新橋生物當前可獲得的信息。除法律要求外，新橋生物不承擔因獲得新信息、未來事件或其他原因而公開更新或修訂任何前瞻性聲明的義務。

新橋生物投資者及媒體聯繫人

PJ Kelleher – LifeSci Advisors

+1-617-430-7579

[email protected]





雷鳴（Kyler Lei）– 新橋生物

+1-240-745-6330

[email protected]

[email protected]

