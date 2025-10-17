I-Mab宣佈戰略轉型為全球生物科技平台型公司，擬赴港上市並更名為 「新橋生物（NovaBridge Biosciences）」

全新商業模式標誌著公司向全球生物科技平台的戰略轉型，聚焦業務拓展與轉化臨床開發，致力於加速創新藥物惠及全球患者。

公司擬在香港進行首次公開募股（IPO），通過在美國納斯達克（NASDAQ）和香港聯交所（HKEX）雙重上市，擴大對全球資本和創新資源的鏈接。

公司名稱變更將於2025年10月24日召開的臨時股東大會（EGM）批准後生效，更名為「新橋生物」。

公司宣佈擬收購新型雙特異性生物分子VIS-101（又稱 AM712 和 ASKG712），該藥物靶向VEGF-A/ANG2，有望在治療濕性老年性黃斑變性（wet AMD）及糖尿病黃斑水腫（DME）方面較現有療法展現更有效且持久的療效。此次收購將通過設立新子公司Visara, Inc.完成，Visara是一家臨床階段生物製藥公司，專注於開發針對嚴重眼疾的眼科療法。

公司任命雷鳴（Kyler Lei）先生為首席財務官（CFO），他在香港及全球資本市場擁有豐富的經驗。

馬里蘭州羅克維爾 2025年10月17日 /美通社/ -- I-Mab（納斯達克股票代碼：IMAB，下稱「公司」）16日宣佈戰略轉型為全球生物科技平台公司，聚焦於構建全球化能力，以加速創新藥物的可及性並實現多維度的戰略增長。同時，公司宣佈擬在香港進行首次公開募股（IPO），實現在美國納斯達克和香港聯交所雙重上市。轉型後，公司擬更名為「新橋生物（NovaBridge Biosciences）」。

公司還宣佈擬收購VIS-101，這是一款新型雙特異性生物分子，靶向VEGF-A和ANG2。相較於現有標準療法，該藥物具有更強的分子活性，有望為濕性年齡相關性黃斑變性（wet AMD）和糖尿病性黃斑水腫（DME）患者提供更持久的療效。此次收購將通過新成立的子公司Visara完成。Visara是一家臨床階段生物製藥公司，專注於開發針對嚴重眼科疾病的療法。該收購預計將於本月完成。

此外，公司將繼續推進既有的givastomig（Claudin 18.2×4-1BB雙抗）項目的投資計劃，作為新戰略的重要組成部分。

雷鳴先生正式出任公司首席財務官，主要負責公司的整體財務戰略與管理、金融與資本市場、企業發展與運營等， 他在香港和全球資本市場領域擁有豐富的專業經驗。

公司認為，亞太地區湧現的生物醫藥創新蘊藏著巨大的增長潛力。數據顯示，亞太地區貢獻了全球30%以上的在研生物醫藥產品，並通過與領先的跨國製藥企業合作達成了超過800億美元的交易總額。此外，亞太地區的生物醫藥生態系統日益成熟高效，臨床試驗成本顯著低於全球中值、患者入組速度更快，同時仍保持高質量標準[1]。

I-Mab執行董事長傅唯先生表示： 「我們正邁入全球生物科技經濟的高速增長新階段，這得益於中國及亞洲日益增強的創新能力，國際資本正重新聚焦高成長市場。憑借新商業模式，我們有能力為患者與投資者創造更大價值。依托董事會的戰略遠見、康橋資本的支持，以及雙重上市佈局，I-Mab將攜手全球領先創新者，甄選並加速高潛力資產的開發。美港兩地雙重上市是公司全球化戰略的關鍵一步，這將幫助我們拓寬投資者範圍、提升交易流動性和資本鏈接能力，並強化在亞洲市場的影響力。」

I-Mab首席執行官傅希湧博士表示：「2025年對I-Mab而言，是實現重大進展的一年。我們公佈的givastomig 1b期研究數據表現亮眼，使其有望成為胃癌治療領域的同類最佳 Claudin 18.2 靶向療法，並計劃於2026年第一季度啟動全球II期隨機對照研究。此外，公司最近成功獲得額外資金支持，並吸引了多位經驗豐富的生物科技高管加入董事會和科學顧問委員會。憑借堅實的研發基礎與今年的良好勢頭，我們對新戰略充滿信心。新的全球平台將使我們持續兌現『在全球範圍內架起創新與可及的橋樑，讓變革性藥物惠及患者』的使命。」

新橋生物的商業模式與產品管線佈局

公司將與全球領先創新者合作，甄選並加速高潛力藥物資產。該模式融合嚴謹的資產甄選、定制化的轉化策略及高效臨床執行，並依托康橋資本深厚資源與全球能力，在多治療領域推進最具潛力的創新藥。

公司將採用「中心-輻射（hub-and-spoke）」模式，通過設立專注特定治療領域或資產的衛星子公司，保持高效靈活的運營結構，從而實現風險可控與價值最大化。

管線概覽

Givastomig 是一款潛在同類最佳地位的Claudin 18.2×4-1BB雙特異性抗體，目前正在開展1b期臨床試驗，旨在用於治療胃癌及其他Claudin 18.2陽性的胃腸道惡性腫瘤。計劃啟動一項全球隨機的II期研究，目標於2026年第一季度招募首位患者。Givastomig正通過與ABL Bio的全球合作進行聯合開發，其中I-Mab作為牽頭方，與ABL Bio平分全球權益（大中華區和韓國除外）。

是一款潛在同類最佳地位的Claudin 18.2×4-1BB雙特異性抗體，目前正在開展1b期臨床試驗，旨在用於治療胃癌及其他Claudin 18.2陽性的胃腸道惡性腫瘤。計劃啟動一項全球隨機的II期研究，目標於2026年第一季度招募首位患者。Givastomig正通過與ABL Bio的全球合作進行聯合開發，其中I-Mab作為牽頭方，與ABL Bio平分全球權益（大中華區和韓國除外）。 Ragistomig 是一款抗PD-L1×4-1BB的雙特異性抗體。基於一期臨床數據，目前開展的1b期研究旨在擴大治療窗口，預計將在2026年下半年產生結果。該項目正與ABL Bio聯合開發。

是一款抗PD-L1×4-1BB的雙特異性抗體。基於一期臨床數據，目前開展的1b期研究旨在擴大治療窗口，預計將在2026年下半年產生結果。該項目正與ABL Bio聯合開發。 Uliledlimab（抗CD73單抗）在腫瘤微環境中，CD73是腺甘介導免疫抑制的限速酶。目前正在開展的隨機II期臨床試驗中，將uliledlimab聯合特瑞普利單抗（toripalimab）的方案與帕博利珠單抗（Pembrolizumab）單藥或特瑞普利單抗單藥進行對比，其無進展生存期（PFS）數據預計將在2026年下半年公佈。I-Mab擁有uliledlimab在大中華區以外的全球權益。

擬收購 VIS-101

VIS-101由I-Mab新商業模式下成立的子公司Visara收購，是一款靶向VEGF-A和ANG2的雙特異性生物分子，目前處於II期開發階段。

VIS-101是一款新型雙特異性生物分子，靶向VEGF-A和ANG2，且分子活性更強，相較於現有標準療法，有望為濕性年齡相關性黃斑變性（wet AMD）、糖尿病性黃斑水腫（DME）和視網膜靜脈阻塞（RVO）患者提供更持久的療效。VIS-101已在美國和中國完成了初步的安全性和劑量遞增研究，目前在中國完成一項隨機劑量範圍的II期研究。VIS-101預計將於2026年具備開展III期試驗的條件。

此次收購將通過新成立的子公司Visara完成的。Visara是一家臨床階段生物製藥公司，專注於開發同類最佳的眼科療法，其將依托I-Mab約3700萬美元的注資以及戰略合作夥伴藹睦醫療（AffaMed Therapeutics）的部分權益轉讓而成立，此交易預計將於本月完成。同時，公司已與雲頂新耀（HKEX 1952.HK）簽署意向書，擬就 VIS-101 在大中華區的許可合作及全球臨床開發展開合作。交易完成後，I-Mab將成為 Visara 的控股股東，並擁有VIS-101的全球權益。

Visara由其聯合創始人兼執行董事長Emmett J. Cunningham, Jr.博士領導。Cunningham博士在過去25年中一直是一位醫生、創新者、企業家和投資人，曾任黑石集團高級董事總經理以及Clarus Ventures董事總經理。Cunningham博士也是國際公認的感染性和炎症性眼病專家，合作發表了逾450篇學術論文。

Cunningham博士表示：「VIS-101有望成為該類別第二款上市的藥物，並具備同類最佳的潛力，這源於其在生物工程上的優異設計，使其具備更強的靶點中和能力。Visara將充分利用北美和亞洲專業團隊的速度、質量和獨特優勢，加速推進全球臨床開發和監管審批。」

組織架構概覽

公司將依托執行董事長傅唯先生領銜的董事會，並擴充科學顧問委員會、新設研發委員會。執行管理團隊包括首席執行官傅希湧博士、首席醫學官Phillip Dennis醫學博士、首席財務官雷鳴先生，以及臨床開發高級副總裁徐聰醫學博士。

雷鳴先生於2025年10月16日起正式擔任I-Mab首席財務官。雷鳴在全球資本市場和投資者關係領域擁有豐富經驗，深耕醫療健康、股票研究、企業傳播、公司財務和戰略等領域。雷鳴將主要負責公司的整體財務戰略與管理、公司金融與資本市場、企業發展與運營。在加入I-Mab之前，雷鳴曾任香港上市公司中國生物製藥有限公司（HKEX: 1177）的副總經理兼資本市場負責人。

傅希湧博士表示：「我很高興能與雷鳴先生攜手開啟新的篇章，並借助他在全球資本市場和財務戰略方面的專業能力，確保我們新的商業模式取得圓滿成功。我謹代表公司向Joseph Skelton對I-Mab的成功所作出的巨大貢獻表示由衷的感謝。我們祝願他未來一切順利。」

業務更新線上投資人會議

公司將於2025年10月17日（星期五）通過線上會議直播，介紹其新的商業模式、戰略重點以未來關鍵里程碑。

中文會議直播及電話會議詳情：

本次會議的回放將在公司官網的「Events」（活動）頁面提供，並將保留90天。

1. 數據來源：麥肯錫公司2025年內部研究報告

關於 I-Mab

I-Mab（納斯達克股票代碼：IMAB）是一家全球生物科技平台公司，致力於加速創新藥物的可及性。我們將專業的業務拓展能力與敏捷的轉化臨床開發相結合，以發現、加速並推進突破性資產。通過銜接科學、戰略和執行，I-Mab使變革性療法能夠從發現階段快速推進至有需求的患者。隨著此次商業模式的轉變，公司宣佈擬於2025年10月16日將名稱變更為NovaBridge Biosciences，該事項尚待2025年10月24日召開的臨時股東大會（EGM）批准。

公司的差異化管線主要由givastomig和VIS-101領銜。其中，givastomig是一款潛在同類最佳的雙特異性抗體（Claudin 18.2×4-1BB）；VIS-101是一款同類第二且有望成為同類最佳的雙功能生物制劑，靶向VEGF-A和ANG2。

Givastomig通過4-1BB信號通路，在表達Claudin 18.2的腫瘤微環境中條件性激活T細胞。Givastomig正開發用於治療Claudin 18.2陽性的胃癌及其他胃腸道惡性腫瘤。I-Mab還與合作夥伴ABL Bio合作開發ragistomig，這是一款雙特異性抗體，在實體瘤中將PD-L1作為腫瘤結合靶點、4-1BB作為條件性T細胞激活劑。此外，I-Mab擁有uliledlimab在中國以外地區的全球權益。Uliledlimab是一款抗CD73抗體，靶向腫瘤中由腺甘介導的免疫抑制。

VIS-101靶向VEGF-A和ANG2，可為濕性年齡相關性黃斑變性（wet AMD）和糖尿病性黃斑水腫（DME）患者提供更強有力且持久的療效。VIS-101目前正在針對濕性AMD開展一項大型、隨機、劑量範圍的2期研究。交易完成後，I-Mab將成為 Visara 的控股股東，並擁有VIS-101的全球權益。

欲瞭解更多信息，請訪問：https://www.i-mabbiopharma.com，並關注我們的LinkedIn（https://www.linkedin.com/company/i-mab/posts/?feedView=all）頁面。

關於美國納斯達克和香港聯交所雙重上市

關於I-Mab擬赴香港IPO並在香港聯交所（HKEX）上市的更多信息將於日後公佈。

擬議發行的時間、規模、結構和具體條款尚未確定，仍取決於市場狀況以及包括香港聯交所（及其上市委員會）在內的相關監管機構的審批。對於擬議的香港上市是否會完成、何時完成或將在何種條款下完成，無法提供任何保證。

在獲得監管機構和公司必要批准的前提下，公司目前預計將維持其在納斯達克的美國存托股（ADS）上市地位，並尋求在美國和香港實現雙重上市。最終決定將根據市場狀況和監管反饋作出。

本公告僅為信息披露之用，且不構成對公司任何證券的認購、購買或收購要約或邀請。公司股東及潛在投資者在涉及公司證券的交易時，應謹慎評估相關風險。

前瞻性聲明

本公告包含前瞻性聲明。這些聲明依據1995年美國《私人證券訴訟改革法案》的「安全港」條款作出。可以通過術語例如「將」、「預計」、「相信」、「旨在」、「預期」、「未來」、「打算」、「計劃」、「潛在」、「估計」、「有信心」等以及類似表述（或其反義表述）來識別這些前瞻性聲明。I-Mab也可能在其提交給美國證券交易委員會（SEC）的定期報告、向股東發佈的年度報告、新聞稿及其他書面材料中，以及公司高管、董事或員工向第三方所作的口頭陳述中作出書面或口頭的前瞻性聲明。凡不屬於歷史事實的陳述（包括關於I-Mab和NovaBridge的信念和預期的陳述）均為前瞻性聲明。

本新聞稿中的前瞻性聲明包括但不限於以下內容：新的公司戰略可能帶來的潛在益處；尋求在香港進行IPO的意向；在納斯達克全球市場和香港聯交所實現雙重上市的可能性；新任管理層任命；擬收購VIS-101以及對Visara的注資；預計即將獲批的臨時股東大會決議；givastomig、VIS-101及公司其他候選藥物的戰略、臨床開發、計劃、結果、安全性和有效性；預期的臨床里程碑和結果及相關時間；公司的預期資金可維持運營的週期。

前瞻性聲明涉及的風險和不確定性可能導致實際結果與這些前瞻性聲明中包含的結果存在重大差異，包括但不限於以下因素：I-Mab和NovaBridge證明其候選藥物安全性和有效性的能力；候選藥物的臨床結果（可能支持也可能不支持進一步開發或新藥申請/生物製品許可申請（NDA/BLA）的批准）；相關監管機構（包括美國證券交易委員會以及香港聯合交易所上市委員會）就I-Mab和NovaBridge候選藥物監管審批所作決定的內容和時間；I-Mab和NovaBridge在候選藥物獲批後的商業成功能力；I-Mab和NovaBridge獲得並維護其技術和藥物知識產權保護的能力；I-Mab和NovaBridge對第三方開展藥物開發、生產製造及其他服務的依賴；I-Mab和NovaBridge有限的運營歷史，以及I-Mab和NovaBridge獲得額外運營資金並完成其候選藥物開發和商業化的能力；以及I-Mab已於2025年4月3日向美國SEC提交的20-F年度報告中「風險因素」部分更全面討論的風險，以及I-Mab和NovaBridge隨後向SEC提交的文件中討論的潛在風險、不確定性和其他重要因素。

所有前瞻性聲明均基於I-Mab和NovaBridge當前可獲得的信息。除法律要求外，I-Mab和NovaBridge不承擔因獲得新信息、未來事件或其他原因而公開更新或修訂任何前瞻性聲明的義務。

I-Mab 投資者及媒體聯繫人

PJ Kelleher – LifeSci Advisors

+1-617-430-7579

[email protected]

雷鳴（Kyler Lei）– I-Mab

+1-240-745-6330

[email protected]

[email protected]

SOURCE I-Mab