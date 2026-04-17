IAB Hong Kong 數碼大獎 2025表揚傑出數碼營銷成就 香港麥當勞及 OMD Hong Kong 榮膺年度大獎得主
新聞提供者IAB Hong Kong
17 4月, 2026, 14:56 CST
香港2026年4月17日 /美通社/ -- 「IAB Hong Kong數碼大獎2025」頒獎典禮於3月16日在M+璞（AGATE）圓滿舉行。該典禮旨在表揚在香港數碼營銷領域表現卓越的品牌及機構。這次盛會匯聚了超過300位市場營銷專才、廣告代理及品牌領袖，大家共同見證業界在瞬息萬變的數碼營銷環境中，持續追求創新與卓越。文創產業專員黎細明女士蒞臨，擔任主禮嘉賓。
本屆大獎設有八個類別及四個全場榮譽，彰顯數碼營銷生態的多元發展趨勢，以及業界對跨境協作、新興科技與人工智能驅動創意的高度重視。
今屆共有 72 個品牌提交近 200 件參賽作品，參賽品牌數量創歷屆新高，進一步鞏固該獎項作為本地業界評核數碼營銷成效指標的領導地位。所有參賽作品均由來自品牌、代理商、學術界及科技平台的 64 位獨立評審嚴謹評核，確保評選結果公平公正。(按此查看完整評審名單。)
主要得獎名單如下：
- 最佳品牌推廣獎（金獎）：McDonald's - Back to The Beginning （品牌：香港麥當勞；代理： BBDO Hong Kong, OMD Hong Kong）
- 最佳跨境宣傳活動（金獎）：The Panda-Monium: When Pandas Became Family（品牌：海洋公園；代理：EternityX Marketing Technology Limited）
- 最佳小預算宣傳活動（金獎）：The Airport Code War （品牌：Uber Hong Kong； 代理：Omelette Digital）
- 最佳人工智能及技術應用獎（金獎）：HSBC Loan - Tax Election Campaign （品牌： 滙豐銀行；代理：Quantcast, Omnicom Media, Saatchi & Saatchi）
- 最佳創新內容策劃獎（金獎）：McDonald's - Back to The Beginning（品牌：香港麥當勞；代理： BBDO Hong Kong, OMD Hong Kong）
- 最佳數據分析及應用獎（金獎）：Salary Intelligence – Bonus Saver Performance Engine （品牌：渣打銀行；代理：dentsu Hong Kong, Hungry Digital）
- 最佳全通路策略應用獎（金獎）：50 Benches (品牌：香港麥當勞；代理： BBDO Hong Kong, OMD Hong Kong)
- 最佳績效營銷應用獎（金獎）：Always On Performance Campaign （品牌：香港快運航空；代理：FABCOM Limited）
年度四大榮譽
- 年度營銷大獎：McDonald's - Back to The Beginning （品牌：香港麥當勞; 代理： BBDO Hong Kong, OMD Hong Kong）
- 年度最佳品牌：香港麥當勞
- 年度最佳廣告公司：OMD Hong Kong
- 年度最佳數碼營銷專家：蔡子健（香港麥當勞）
作為全港唯一由非牟利機構主辦的數碼營銷獎項，「IAB Hong Kong 數碼大獎」致力表揚卓越創作成果，並感謝各合作夥伴的鼎力支持 —— 金贊助商包括 EternityX、恒生銀行及電視廣播有限公司（TVB）；銀贊助商則包括 AnyMind Group、HK01、香港電訊（HKT）、iClick Interactive及 建華集團（Uni-China Group）。
恭喜所有得獎者及參賽單位，持續推動數碼營銷的創新與卓越！
請點擊此處下載活動照片。美通社（PR Newswire）為 IAB HK 的官方新聞稿發布合作夥伴。
關於 IAB HK
IAB HK 是香港領先的非牟利數碼營銷協會，致力於推動數碼營銷的發展、優化行業標準及培育專業人才。協會擁有超過 130 家會員公司，包括媒體、廣告平台、代理公司及品牌企業。創始成員包括 comScore、Meta、Google、南華早報及 Yahoo!，並與 PwC 緊密合作，為香港數碼營銷行業的未來注入新動力。
2025 IAB HK數碼大獎完整得獎名單
|
組別
|
獎項
|
品牌 (Brand)／代理 (Agency)
|
項目名稱
|
最佳品牌推廣獎
Best Branding Campaign
|
金
|
品牌：香港麥當勞
代理： BBDO Hong Kong, OMD Hong Kong
|
McDonald's - Back to The Beginning
|
銀
|
品牌：Preface
代理：-
|
Just Start
|
銅
|
品牌：恒生銀行
代理：Sunny Idea (HK) Limited
|
恒生Preferred Banking - 神部署!爆盡份糧每一蚊
|
優異獎
|
品牌：海洋公園
代理：The Bread Digital Limited
|
海洋公園哈囉喂全園祭 2025：頑魂 - 冥頑不靈，要玩就要還
|
最佳跨境宣傳活動
Best Cross-border Campaign
|
金
|
品牌：海洋公園
代理：EternityX Marketing Technology Limited
|
The Panda-Monium: When Pandas Became Family
|
銀
|
品牌：滙豐銀行
代理：Omnicom Media, Saatchi & Saatchi, Television Broadcast Limited
|
HSBC Premier x HSBC Life campaign
|
銅
|
品牌：李錦記
代理：Havas Hong Kong
|
Flavours That Bind – Hong Kong at the Heart of a Global Launch
|
最佳小預算宣傳活動
Best Small Budget Campaign
|
金
|
品牌：Uber Hong Kong
代理：Omelette Digital
|
The Airport Code War
|
銀
|
品牌：大快活集團
代理：CMRS Digital Solutions Limited
|
FAIRWOOD ORANGE: 72 HOURS FROM MEME TO MILLIONS
|
銅
|
品牌：譚仔三哥米線
代理：Noah Workshop
|
SamGor 魷嘻哈
|
最佳人工智能及技術應用獎
Best Use of AI & Technology
|
金
|
品牌：滙豐銀行
代理：Quantcast, Omnicom Media, Saatchi & Saatchi
|
稅季代理人
|
銀
|
品牌：渣打銀行
代理：dentsu Hong Kong, Accenture Song, Adzymic
|
Standard Chartered "FLY MOMENTS" Campaign
|
銅
|
品牌：港鐵公司
代理：Cherrypicks Limited
|
港鐵公司 港鐵「關愛共乘」手機應用程式 2.0 - 為特殊需求顧客而設的共融出行方案
|
優異獎
|
品牌：香港電訊
代理：Can't Sleep Tonite Ltd.
|
'The Thinking Game': Architecting Value Dominance.
|
優異獎
|
品牌：香港美贊臣
代理：PHD Hong Kong
|
Total Equity Campaign _Video-Reach-Campaign
|
優異獎
|
品牌：Mox Bank Limited
代理：Appier, Hearts & Science
|
FLYWITHMOX: AI-Driven User Acquisition Innovation for Mox Credit
|
最佳創新內容策劃獎
Best Use of Content Innovation
|
金
|
品牌：香港麥當勞
代理： BBDO Hong Kong, OMD Hong Kong
|
McDonald's – Back to The Beginning
|
銀
|
品牌：譚仔雲南米線及譚仔三哥米線
代理：De goose Limited, 合闊(香港)科技有限公司
|
TamJai and TamJai SamGor Loyalty App's finale - Bespoke RPG Mission Games
|
銅
|
品牌：港鐵公司
代理：BBDO Hong Kong, WPP Media Hong Kong
|
今日起建好未來
|
優異獎
|
品牌：50惠男士
代理：iProspect Hong Kong, ZOO Allies Limited
|
Hair Freedom: The Ultimate Hair Growth Duo
|
優異獎
|
品牌：恒生銀行
代理：BYFA Consultancy
|
恒生防騙大惡隊
|
最佳數據分析及應用獎
Best Use of Data & Insights
|
金
|
品牌：渣打銀行
代理：dentsu Hong Kong, Hungry Digital
|
渣打 Bonus Saver 獎賞計劃『人工』智能 生成無限可能
|
銀
|
品牌：香港快運航空
代理：FABCOM Limited
|
Always On Performance Campaign
|
銅
|
品牌：滙豐銀行
代理：Omnicom Media, Hungry Digital
|
北上 or 不上？ - That is the Question
|
優異獎
|
品牌：香港麥當勞
代理： BBDO Hong Kong, OMD Hong Kong
|
McDonald's App Activation
|
最佳全通路策略應用獎
Best Use of Omnichannel Strategy
|
金
|
品牌：香港麥當勞
代理： BBDO Hong Kong, OMD Hong Kong
|
50 Benches
|
銀
|
品牌：海洋公園
代理：EternityX Marketing Technology Limited
|
The Panda-Monium: When Pandas Became Family
|
銅
|
品牌：海洋公園
代理：The Bread Digital Limited
|
海洋公園哈囉喂全園祭 2025：頑魂 - 冥頑不靈，要玩就要還
|
優異獎
|
品牌：滙豐銀行
代理：Omnicom Media, Saatchi & Saatchi, Television Broadcast Limited
|
HSBC Premier Elite - Client Continuum Campaign
|
優異獎
|
品牌：SHISEIDO HONG KONG
代理：iProspect, Omelette Digital, Pontac, Untitled
|
ULTIMUNE Full Bloom Beauty Campaign
|
優異獎
|
品牌：譚仔三哥米線
代理：Noah Workshop
|
三哥麻辣湯杯麵
|
最佳績效營銷應用獎
Best Use of Performance Marketing
|
金
|
品牌：香港快運航空
代理：FABCOM Limited
|
Always On Performance Campaign
|
銀
|
品牌：渣打銀行
代理：dentsu Hong Kong, Accenture Song, Adzymic
|
Standard Chartered "FLY MOMENTS" Campaign
|
銅
|
品牌：恒生銀行
代理：WPP Media
|
恒生 Preferred Banking - 神部署!爆盡份糧每一蚊
|
優異獎
|
品牌：邦民日本財務
代理：WPP Media
|
Promise Always-On Acquisition Campaign
|
年度營銷大獎
Best Campaign of the Year
|
-
|
品牌：香港麥當勞
代理： BBDO Hong Kong, OMD Hong Kong
|
McDonald's – Back to The Beginning
|
年度最佳品牌
Best Brand of the Year
|
-
|
香港麥當勞
|
年度最佳廣告公司
Best Agency of the Year
|
-
|
OMD Hong Kong
|
年度最佳數碼營銷專家
Best Marketer of the Year
|
-
|
香港麥當勞 Ivan Choi
如欲查看完整入圍名單，請按此。
SOURCE IAB Hong Kong
分享這篇文章