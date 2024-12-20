IAS宣佈正式進軍中國市場，為全球廣告主提供行業領先的媒體監測方案

IAS為本地及全球廣告主提供定制化解決方案及行業洞察

上海2024年12月20日 /美通社/ -- 全球領先的媒體監測及優化平台Integral Ad Science (Nasdaq: IAS)正式宣佈進入中國市場，致力於為全球廣告主提供符合國際以及本地標準的廣告驗證和媒體監測服務，包括無效流量 (IVT)監測, 廣告欺詐防護，品牌安全管理以及品牌內容合適度服務。作為國際互聯網廣告行業組織IAB China的創始成員之一，IAS目前已在中國設立子公司，並為國內出海品牌提供本地化支持服務。本次業務擴展標誌著IAS長期國際增長戰略的重要一步，旨在解決廣告主在全球市場媒體質量監測全面覆蓋難的問題。

IAS首席執行官Lisa Utzschneider表示：「 IAS是為數不多能夠滿足中國市場獨特需求的媒體監測解決方案提供商，我們的目標是填補行業空白，為廣告主創造真正的價值。隨著IAS在中國市場的業務落地，我們將以可執行的高質量數據賦能廣告主，幫助他們實現投資回報的最大化並促進業務增長。」

作為全球第二大廣告市場，中國的數字廣告支出預計將在2024年突破1400億美元。IAS的加入，將為廣告主在優化廣告投放效果、提升品牌影響力和挖掘市場潛能方面提供更強助力。

目前，IAS中國業務部署得到了全球奢侈品牌客戶的支持，這些客戶在國內市場擁有深厚的媒體投資基礎。未來，我們將攜手行業核心合作夥伴，持續推出更符合中國市場需求的本地化解決方案，滿足不斷變化的廣告需求。此次市場擴展計劃中，IAS通過與RTBAsia（騰徽科技）的緊密合作實現並加速了本地化解決方案的開發與落地，為中國廣告主打造更高效、更可靠的廣告生態環境。

騰徽科技RTBAsia創始人、CEO范秋華表示：「IAS的視頻內容品牌安全解決方案在國際市場上備受認可，我們很高興與IAS合作，將先進的解決方案引進並適配中國市場，為客戶提供更全面的品牌安全保障。」

中國廣告協會副秘書長、互聯網廣告工作委員會秘書長霍焰表示：「IAS與IAB China的合作將為國際品牌提供更高標準的媒體監測服務，同時推動新技術在中國市場的落地和發展。」

今年以來，IAS在亞太地區市場的擴展步伐顯著加快，新增佈局市場包括中國香港、中國台灣、泰國和越南，並完成了高級管理團隊的任命。目前，IAS的亞太運營網絡已覆蓋澳大利亞、中國大陸、中國香港、印度、印度尼西亞、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、中國台灣、泰國及越南，為廣告主提供強大的區域支持和服務能力。

關於艾數卓越 Integral Ad Science

Integral Ad Science (IAS) 是全球領先的廣告驗證和優化平台，提供業界最具可操作性的廣告數據，為全球品牌、發佈商和媒體平台帶來卓越的廣告投放成果。IAS 的軟件可提供全面、豐富的數據，確保廣告的真實可見, 以及廣告投放環境的內容安全，有效提高品牌的廣告回報率並保護品牌安全。我們的使命是成為數字媒體質量信任和透明度的全球基準。欲瞭解更多信息，請訪問integralads.com。

關於騰徽科技RTBAsia

騰徽科技(RTBAsia)是亞洲領先的廣告監測及驗證技術服務商，聚焦服務在中國市場進行廣告投放的廣告主、廣告代理公司、以及數字營銷生態中的各類廣告科技企業。主要提供複雜無效流量驗證、品牌安全驗證、地理定向優化等技術服務。騰徽科技致力於為數字廣告生態創建信任和測量基準。如需瞭解更多信息，請訪問 www.rtbasia.com

SOURCE Integral Ad Science (IAS)