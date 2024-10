IBM提出「智慧金融藍圖」 籲善用生成式AI打造「參與式銀行」

根據銀行業務板塊與BIAN框架勾勒而成

協助銀行藉AI優先強化客戶體驗、核心業務、治理與安全等領域的競爭優勢

台北2024年10月25日 /美通社/ -- 生成式AI崛起已經兩年。根據2024年 IBM 針對 銀行與金融服務業 發表的全球展望報告指出,近九成 (86%) 的受訪企業已經嘗試了這項技術,主要的應用場景依序為管理風險與符規報告、優化客戶體驗、與支援IT開發工作;但其中僅8%的公司以全景、系統化的方式進行。為了協助本地的銀行善用AI等金融科技,提升業務效率與創造更高商業價值,IBM 今提出「智慧金融藍圖」,建議台灣銀行業以「客戶為中心」積極推進數位轉型工程,協助打造以AI能力貫穿策略、人才、治理、業務、流程、技術的「參與式銀行」。

台灣 IBM 諮詢合夥人蕭俊傑引用「金融科技教父」史金納 (Chris Skinner) 在其新書《Intelligent Money: When Money Thinks For You》(繁體中文版譯為《智慧金融》) 提出的建議:使用AI技術和機器學習(Machine Learning)理解與掌握客戶的行為模式,將客戶所有個性 (包括生活方式、情感和信念)融入其財務關係中,創造獨特且絕佳的使用者體驗:主動告訴客戶他不知道的重要資訊、精準提供客戶他意料之外的結果。這就是具備豐富資訊、洞察、共情能力與速度的「參與式銀行」。

台灣 IBM 諮詢團隊根據銀行的業務板塊、借用 Banking Industry Architecture Network (BIAN)框架,規劃了「智慧金融藍圖」,助力本地的銀行業積極運用AI技術與機器學習,理解與掌握客戶的行為模式,打造「參與式銀行」。

蕭俊傑表示,台灣 IBM自2013年起持續在銀行業推動行動銀行、雲端應用、核心系統轉型、數據驅動、體驗優先等科技的深度應用,與本地的銀行業在數位轉型的旅程砥礪前行。2024年,IBM 諮詢顧問團隊根據銀行的業務板塊、借用Banking Industry Architecture Network (BIAN)框架,規劃了「智慧金融藍圖」,也就是參與式銀行的架構與樣貌。從最頂層的管理面,對整體的AI策略、組織與人才進行全盤檢視;同時,為兼顧符規與風險控管,需要同步開展完備且可落地的AI 治理。中層的業務面就是最受注目的 AI 應用場景,橫跨顧客、通路、業務發展、財務與風險、資源管理、營運、開發、維運等各面向,著重在AI技術如何擴大既有商業價值。IBM 還打造了 Gen Plus AI 應用管理平台,讓銀行可以敏捷複製範本,建立AI應用場景與AI助理,重複組裝運用AI資產,極大化AI 投資成本。最底層則推薦採用 watsonx 企業級人工智慧與數據平台,包括watsonx.ai 資料平台、watsonx.ai 模型開發平台、與watsonx.governance 擔任AI生命週期治理的關鍵角色。

按照本地的銀行對於智慧金融各項解決方案的需求程度,以下概略介紹重點解決方案:

頂層管理面:企業級AI治理

落實風險評估與分級機制,實施AI業務/流程、AI模型、隱私與安全管理,搭配自動化KPI監控體系管理。

中層業務面:AI+ 智能數位APP

以AI應用服務打造,比客戶更瞭解客戶的需求,並進一步建議優質方案,共創客戶專屬的關鍵時刻。

中層業務面:智能徵授信Athena

以AI應用服務優化原有 IBM Green eLoan 解決方案既有模組與服務,聚焦於數據收集、處理與自動生成資料,提升徵授信業務流程的效率與品質。

中層業務面:人資AI夥伴

AI與人資團隊協同合作,提供全方位的數據洞察與一站式服務,提升員工體驗、優化員工職涯生命週期,協助主管與人資團隊擬定重要策略,達到提升組織效能和提升7x24小時跨系統的整合服務。

IBM Gen Plus AI 管理平台

提供企業級統一協作、符規平台,降低協作門檻、技術限制,企業內部人人可以敏捷複製範本,建立AI應用場景與AI助理;所有AI應用轉化為資產,最大化AI 投資回報。

