IBM 與SAP擴大協作 助企業運用生成式AI 提升生產力、創新力與獲利能力

這項合作計畫奠基於IBM與SAP超過50年的夥伴關係，紮根於領先科技、行業與應用的專業知識，實現雙方對於「客戶為先」與滿足客戶業務需求的一貫承諾。IBM 諮詢在全球擁有豐富的 SAP規劃與建置經驗、資源與能力，SAP S/4HANA與SAP BTP認證顧問的數量全球居冠，人員的行業資歷平均超過10年以上，已經成功建置6,500 餘個 SAP 專案。在台灣的電子製造、能源化工、公用事業、金融服務等行業，IBM 諮詢亦已累積眾多SAP升級與轉型行業解決方案的最佳實踐，贏得客戶肯定與信任；其中以 S/4HANA解決方案最為亮眼。台灣IBM諮詢總經理林翰強調，SAP是 IBM重要的全球策略夥伴，雙方將繼續聯手，將行業與流程再造的專業與經驗、及企業變革能力，藉由建置多雲/混合雲架構與擴大深度應用AI，協助企業加速數位化轉型，取得成功。

新的「價值創造」合作計畫內容包括：

新一代的AI企業流程：IBM 與SAP將共同在供應鏈上雲應用場景，建立新的生成式AI能力；將AI能力加入以雲為基礎、行業專用的SAP業務流程。首先，IBM將AI嵌入奠基於SAP企業科技平台的雲端解決方案與應用，包括RISE with SAP、GROW with SAP、為企業財務部門設計的財務規劃解決方案、供應鏈管理、人力資源管理、客戶體驗、與智能費用管理解決方案等。此外，IBM 計畫利用SAP Signavio 與 SAP 商用AI解決方案，協助客戶透過試作驗證計畫，設計新一代商業流程。

新一代的行業創新：IBM 與SAP將一同打造由數據驅動與商業洞察賦能、智慧的端到端商業流程，加速產業創新。初期將以工業製造、快消品、零售、公共事業、汽車製造等行業為重點；IBM與SAP已經開發出專為消費品與零售業使用的新AI解決方案；同時，IBM已經針對各行業、各類職能與產品配送，著手開發100多個AI解決方案。此外，IBM計畫發展一份「行業價值地圖」，規劃新一代商業流程與探索AI科技創造的商機與效益。企業客戶可在全球各地的IBM 創新體驗中心與SAP的體驗中心，瞭解與試用上述全新AI解決方案。

SAP 將在名為AI Core的生成式AI應用中心裡，使用IBM Granite AI模型系列：SAP生成式AI應用中心提供多樣的大語言模型，輔助可信任的與負責任的商業AI應用。這是IBM watson AI科技嵌入SAP解決方案計畫的延伸；IBM 諮詢團隊將在特定SAP專案裡積極採用Granite模型，驗證其在 IBM watsonx.ai 平台上的能力。

新一代的企業平台架構和解決方案交付方法：IBM將提出新一代企業平台參考架構，作為實現「淨核心」的方法。為此IBM 將採用SAP BTP、SAP Signavio 和 LeanIX 解決方案；這些新的參考架構將有助於定義資料、流程、系統和設備整合、流程編排與自動化的標準。IBM 諮詢團隊還可以利用 IBM Consulting Advantage、IBM 的 AI 服務平台及其專有方法、解決方案和智能助理等組合，讓客戶交付的重複型作業更為高效，並保持流程一致性。IBM 顧問團隊在IBM Consulting Advantage工具平台上使用生成式 AI，完成產生使用者情境、測試腳本、人員培訓、變更管理內容、與建立程式碼等任務，轉變交付 SAP 解決方案的方式，在提高生產力之餘也降低應用AI的風險。

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關於 SAP

作為企業應用和商業 AI 領域的全球領導者，SAP 立足於商業與科技的交會點。超過半世紀以來，全球企業與機構將其財務、採購、人力資源、供應鏈與客戶體驗等關鍵營運，委由SAP打造最佳績效。瞭解更多，請造訪 www.sap.com

關於 IBM

IBM 是全球領先的混合雲、人工智慧及企業諮詢服務的提供者，為全球超過 175 個國家的客戶服務，協助其從擁有的資料裡獲取商業洞察、簡化業務流程、降低成本，並取得產業競爭優勢。 來自金融服務、電信和健康醫療等關鍵基礎設施領域、超過4千家政府和企業機構，採用 IBM 混合雲平台和 Red Hat OpenShift 解決方案，快速、高效、安全地實現企業數位轉型。IBM 在人工智慧、量子運算、產業專屬的雲端運算解決方案和企業諮詢服務領域的突破性創新，為客戶提供開放和靈活的選擇。IBM 對企業誠信、透明治理、企業社會責任、多元與包容文化和服務精神的承諾，歷久彌新，是 IBM 業務發展的基礎。瞭解更多，請造訪www.ibm.com

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