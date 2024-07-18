IBM：生成式AI的本質是企業人才的工作方式 創造力成為新時代必要技能

台北2024年7月18日 /美通社/ -- 2020年在全球陸續爆發的COVID疫情，使人們的工作模式不斷演化；2022年底崛起的生成式AI技術則以更為全面且激烈的方式，重新定義從基層員工到高階主管的每個職位、每項工作，改變工作方式與所需要的技能；這些變化發展的速度之快，超乎預期。

為了幫助企業領袖們掌握快速變化的局勢，IBM 商業價值研究院 (Institute for Business Value, IBV) 發佈了一系列「給CEO的生成式 AI 應用指南」。在以「人才與技能」為主題的第一篇指南裡，IBM 企業轉型顧問提出了三個論點、並建議三項行動如下：

IBM 倡議以「最佳員工體驗」為中心的企業人才轉型 (PRNewsfoto/IBM)

論點1：企業CEO應把生成式AI視為人才與技能轉型的契機，而非一項新科技

企業真正的競爭優勢來自於員工專業能力與生產力的提升。

IBM 顧問建議1：將「人才策略」放在AI策略的核心

賦能HR部門主導人才變革；定義每個職位的演變，決定在哪些領域應用生成式AI技術，以創造更高績效。

論點2：當AI科技越來越聰明，企業CEO應協助員工專注於業務價值高的工作

預計到2025年，近八成 (77%) 的基層或入門級工作將因AI技術成熟而被改變；超過四分之一的高階主管工作內容也會受到影響。

IBM 顧問建議2：先著手進行對企業有深遠影響的變革

先定義哪些屬於「業務價值高」與「影響深遠」的工作，並提高其優先等級；確保員工具備從事前述工作的職權與技能。

論點3：在生成式AI時代，企業CEO應將「創造力」視為人員必要技能

員工需要學習新技能、發揮創造力來使用AI工具；AI工具有如「千里馬」正在等候「伯樂」來駕馭與馳騁。

IBM 轉型顧問建議3：重新評估企業營運模式，以釋放創造力

使用這份指南檢驗目前企業狀態，積極儲備關鍵人才與技能，包括AI技能。

IBM 諮詢的人才管理與轉型 (Talent Transformation) 顧問服務團隊致力於協助企業重塑與優化「從雇用至離職」完整職涯週期的員工體驗，使人力資源管理更有效地應對與支持快速變化的企業營運環境。IBM 與 Oracle、Workday、SAP 等全球策略夥伴緊密合作，向企業提供「以員工為核心」與「以創新科技為基礎」的人才管理方法；涵蓋人才招募、技能重塑、組織變革、績效考核、人力規劃、及人力資源轉型等「選用育晉留」等領域。

IBM倡議以「優異的員工體驗」為中心的企業人才轉型

台灣 IBM 諮詢人才轉型服務副總經理李怡箴表示，IBM 協助企業導入由數據驅動的AI流程，提升不同職涯階段的員工體驗，有效降低企業營運成本。IBM 諮詢不僅提供由數據驅動的洞見與建議，更協助企業落實持續學習、員工內部流動與建立未來勞動力等實踐，協助 HR 部門實現敏捷的組織轉型，具備快速回應多變業務環境的反應能力和科技工具，為所屬的企業提供更高效的服務。

閱讀或下載 IBV「給CEO的生成式AI應用指南 — 人才與技能篇」全文：https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/report/ceo-generative-ai/talent-skills

關於 IBM

IBM 是全球領先的混合雲、人工智慧及企業諮詢服務的提供者，為全球超過 175 個國家的客戶服務，協助其從擁有的資料裡獲取商業洞察、簡化業務流程、降低成本，並取得產業競爭優勢。 來自金融服務、電信和健康醫療等關鍵基礎設施領域、超過4千家政府和企業機構，採用 IBM 混合雲平台和 Red Hat OpenShift 解決方案，快速、高效、安全地實現企業數位轉型。IBM 在人工智慧、量子運算、產業專屬的雲端運算解決方案和企業諮詢服務領域的突破性創新，為客戶提供開放和靈活的選擇。IBM 對企業誠信、透明治理、企業社會責任、多元與包容文化和服務精神的承諾，歷久彌新，是 IBM 業務發展的基礎。

台灣 IBM 公司新聞室：https://taiwan.newsroom.ibm.com/

新聞聯絡

IBM 公司公關部 Kate Liu [email protected]

SOURCE IBM