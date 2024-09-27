ICD授予SM最高榮譽「金箭獎」，表彰其在公司治理方面的卓越表現

菲律賓帕賽市2024年9月27日 /美通社/ -- SM Investments Corporation榮獲公司董事協會 (ICD) 頒發的著名「5金箭獎」 (5 Golden Arrow Award) ，問鼎東盟公司治理記分卡 (ACGS) 2024年金箭獎最高榮譽。

本年度僅有五家公司斬獲「5金箭獎」，其中四家隸屬SM。除SM Investments外，BDO Unibank, Inc.（簡稱BDO）、China Banking Corporation（簡稱China Bank）和SM Prime Holdings, Inc.（簡稱SM Prime）亦榜上有名。

SM Investments董事長Amando M. Tetangco, Jr.表示：「此次獲獎是對我們公司上下一心、辛苦付出的肯定。從董事會、管理層到各級領導及團隊成員，每個人都堅持不懈，確保採納並堅守公司治理的最高標準。」

在與投資者、商業合作夥伴、債權人、客戶、員工及其他所有利益相關者的所有交往中，SM Investments始終秉持公司治理的最高準則。該公司認為，良好的公司治理將驅動企業實現長期增長和可持續發展。

SM Investments執行副總裁兼首席風險與合規官Elizabeth Anne「Lizanne」C. Uychaco表示：「我們認識到，作為公司商業戰略的一部分，公司治理和可持續發展日益受到全球關注。除合規外，SM的運營還注重公平、誠信、問責、透明及利益相關方的廣泛參與。」

據ICD稱，ACGS會評估各公司在以下方面的表現：推進股東權益和公平待遇；如何與不同的利益相關者建立聯繫；通過及時披露重要信息確保透明度和問責制；董事會如何在戰略上指導公司、監督管理層並確保其對公司和股東負責。評估以各公司網站上公開披露的信息為基礎。

關於SM Investments Corporation

SM Investments Corporation是菲律賓的一家優秀企業，專註於投資零售、銀行和房地產領域的佼佼者，以及積極捕捉菲律賓新興經濟高增長機會的企業。

SM的零售業務規模龐大且多元化，涵蓋超市、百貨店和專業零售店。SM旗下房地產公司SM Prime Holdings, Inc.是菲律賓最大的綜合性房地產開發商，業務涉及購物中心、住宅、寫字樓、酒店、會議中心及旅遊相關地產的開發。SM在銀行業的投資組合包括菲律賓最大的銀行BDO Unibank, Inc.和菲律賓第四大私人銀行China Banking Corporation。

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SOURCE SM Investments Corporation