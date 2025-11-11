ICG 的模組化挖礦佈局：為何 Goldshell Byte 可能成為第四季爆發性成長的催化劑

香港 2025年11月11日 /美通社/ -- 隨著加密貨幣挖礦產業準備迎接下一波創新浪潮，聰鏈集團（Intchains Group Limited, NASDAQ: ICG）採取了一項重要舉措，這可能會重新定義家庭式和小型挖礦的經濟效益。隨著 3 月 27 日 Goldshell Byte（一款模組化、適合桌面的挖礦設備）的推出，ICG 釋出的訊號不僅僅是產品發布。它正在為潛在的第四季爆發性成長奠定基礎，機構投資者應密切關注。

朝向靈活性與市場反應能力的策略轉型

Goldshell Byte 引入了一種新穎的「標準化基礎 + 可插拔運算卡」架構，這替代幣挖礦領域尚屬首創。這種設計允許用戶更換特定演算法的卡（目前支援Aleo、狗狗幣、萊特幣和 XTM），而無需更換整機。執行長丁強強調，這種靈活性使礦工能夠「在不更換整機的情況下快速切換演算法」，從而減少市場波動的風險，同時抓住新興幣種的早期採用者優勢。

這種模組化不僅僅是一項技術創新，更是一種策略性險。在一個演算法相關性可能迅速轉變的產業中，Byte 的適應性使 ICG 能夠在無需進行傳統 ASIC 升級所需的高資本投入下，乘上多波獲利浪潮。

解讀算力背後的訊息：窺見第四季潛力

儘管 ICG 尚未公布第四季財報，但 Byte 選在第一季結束前幾天推出，顯示這是一項經過精心策劃的措，旨在為下一季預先注入動力。早期指標顯示市場對其興趣濃厚：該產品已在 Goldshell 官方網站上架，其對加密貨幣愛好者和半專業礦工的吸引力，可能會推動單位銷售量激增。

此外，Byte 支援 Aleo 挖礦（透過 AE 卡）切入了零知識證明（ZKP）的趨勢，這是 Web3 基礎設施發展的溫床。隨著以太坊轉向權益證明（Proof-of-Stake），礦工們正在尋求新的領域。在 此轉型格局中，Byte 的雙演算法能力（例如 AE + DG 卡）提供了極具吸引力的價值主張。

對機構的意涵：可擴展的消費者挖礦論述

對於評估數位資產基礎設施領域風險的金融機構而言，ICG 提出了一個差異化的論述。與那些承受著高昂能源成本和嚴格監管審查負擔的大型礦企不同，ICG以消費者為中心的模式——強調安靜、隨插即用、並支援 WiFi 遠端控制的設備——提供了無需高昂間接成本的可擴展性。

Byte 的推出也暗示了一個更廣泛的路圖：一個可互換挖礦卡的標準化生態系統，可以創造經常性收入來源並提高客戶黏著度。如果第四季的業績反映出強勁的市場接度，ICG 可能會成為「挖礦即服務」消費者市場中定義該類別的參與者。

觀察重點

第四季營收增長： 關注硬體銷售的激增以及模組化卡銷售帶來的利潤率擴張。

關注硬體銷售的激增以及模組化卡銷售帶來的利潤率擴張。 地區市場滲透： Byte 的桌面型外觀和低噪音特性使其非常適合城市市場——關注其在亞洲和歐洲市場的進展。

Byte 的桌面型外觀和低噪音特性使其非常適合城市市場——關注其在亞洲和歐洲市場的進展。 產品生態系統擴展： 新卡的發布可能標誌著類似於 GPU 生態系統的平台策略。

隨著加密貨幣寒冬的解凍和山寨幣挖礦重拾動力，ICG 的 Goldshell Byte 可能成為點亮其資產負債表的火花。對於在數位基礎設施領域尋求不對稱潛在回報的機構而言，第四季可能是密切關注的時刻。

